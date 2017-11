Tesla Roadster: un bolide da 400 km/h e con più di 800 km di autonomia

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La presentazione di Tesla di ieri avrebbe dovuto focalizzarsi sul nuovo Tesla Semi, un mezzo destinato ad aprire una nuova era nei trasporti su gomma. Ma Elon Musk non si è fermato qui, mostrando al mondo, per la prima volta, l'erede della Roadster, prima vettura realizzata dall'azienda nel lontano 2008 in collaborazione con Lotus. Da allora però Tesla è cresciuta, sia dal punto di vista commerciale che tecnologico, e oggi è pronta a realizzare una nuova super sportiva. Non stiamo parlando di una semplice supercar infatti, ma di un modello che intende superare per prestazioni ed autonomia molte delle macchine più veloci oggi disponibili con propulsione a benzina. Visti i dati mostrati da Musk, sembra proprio che la Roadster riuscirà nell'intento, grazie alle sue performance senza compromessi.

Una super Tesla

Le prime immagini e i primi video diffusi mostrano una Tesla Roadster davvero grintosa. Le forme sono morbide, in linea con gli ultimi modelli della casa americana, ma anche tagliate in alcune parti, come al posteriore, dove un piccolo alettone dona ulteriore aggressività all'insieme. Molto particolare la capote, che è possibile aprire fino alla fila di sedili posteriori. Ma come ha fatto Tesla ha creare una iper sportiva di queste dimensioni con 4 posti? Semplicemente non l'ha fatto. I sedili posteriori infatti possono essere utilizzati come porta bagagli, o in alternativa ospitare due bambini, ma di fatto la nuova Tesla Roadster ha solo due posti sfruttabili da persone adulte. Per ora le informazioni sono ancora scarse, in fondo è pur sempre la prima uscita pubblica per la nuova vettura, ma Elon Musk ha mostrato quanto basta per far capire al pubblico di trovarsi di fronte a una super sportiva senza compromessi. In tutto sono presenti tre motori elettrici, uno all'anteriore e due al posteriore, mentre la trazione è sulle quattro ruote. Incredibili le prestazioni, sia quelle velocistiche che per quanto riguarda l'autonomia. La nuova Tesla Roadster è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 1.9 secondi, da 0 a 160 km/h in 4.2 secondi e di raggiungere una velocità massima di poco superiore ai 400 Km/h. Si potrebbe pensare che questo brio possa penalizzare l'autonomia, ma Musk ha affermato che questa supererà i 900 km, andando molto vicina ai 1000 km percorribili con una sola carica, grazie ai 200 kWh complessivi accumulabili nelle batterie in dotazione.

Quanto costerà questo bolide green? "Solo" 200.000 dollari, con i futuri acquirenti che dovranno sborsare 50.000 dollari al momento dell'ordine. Per mettere le mani sui primi mille modelli, denominati Founder Series, servono invece 250.000 dollari, da anticipare praticamente per intero al momento dell'ordine.

Se si pensa che la vettura non ha ancora una data di consegna precisa, e visti i problemi produttivi della Model 3, i tempi potrebbero essere lunghi, ma resta il fatto che questa Roadster impressiona, e lo fa con prestazioni da primato e con un'autonomia incredibile, segno che le tecnologie sviluppate da Tesla stanno migliorando costantemente, e a una velocità davvero pazzesca.