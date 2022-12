Il tetto al contante fa discutere, ma i pagamenti digitali sono il futuro

Il governo Meloni ha già palesato il suo orientamento in merito all'eterna questione tra contante e pagamenti digitali con la bozza della Legge di Bilancio 2023: per l'esecutivo è essenziale rimanere legati ai pagamenti tradizionali, perlomeno sotto una certa soglia.

L'obbligo di accettare pagamenti tramite POS per acquisti inferiori a 30 euro è destinato a svanire, in controtendenza con gli obiettivi del PNRR, e l'utilizzo del contante verrà consentito dal 1° gennaio 2023 fino a 5.000 euro.



La mancanza di una strategia continuativa per i pagamenti elettronici potrebbe minare il percorso virtuoso che in precedenza si è cercato di seguire e stabilisce due correnti di pensiero in Italia piuttosto evidenti: il rifiuto dei pagamenti digitali, complici timori per la privacy e tipico utilizzo del contante da parte di un'ampia fetta di popolazione, e la volontà di spingere su tale soluzione per questioni di comodità e, come ha evidenziato la pandemia degli ultimi anni, anche igieniche.

Ma qual è il futuro? C'è una strada effettivamente più giusta?



Cosa cambia per commercianti e consumatori

Prima di rispondere a tali domande, rivediamo cosa dovrebbe cambiare per esercenti e consumatori secondo la bozza attuale della manovra: con l'intervento sull'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio) verrà meno il tetto al contante fissato a 1.000 euro, portato a ben 5.000 euro dal 1° gennaio 2023; al contempo, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera tra persone fisiche o giuridiche vedrà la soglia scendere a 1.000 euro.

La violazione del tetto al contante prevederà ancora una sanzione da 1.000 a 50.000 euro, anche in caso di pagamenti frazionati artificiosamente.

In merito ai pagamenti tramite POS, la modifica al comma 4 dell'art. 15, D.L. n. 179/2012 rimuove l'obbligo di POS, nella sua prima bozza, "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica" e "limitatamente alle transazioni di valore inferiore ai 30 euro", mentre attualmente è ancora più calda la questione sul suo innalzamento a 60 euro o addirittura su una clamorosa marcia indietro.

In poche parole, addio alle scuse sui disservizi di rete o sui terminali rotti, dal 2023 potrebbe bastare dire "no, accettiamo solo contante" al di sotto della suddetta soglia, sia nel caso di imprenditori che di professionisti.



La prima critica mossa dai sostenitori dei pagamenti con carte di credito o qualsiasi altra forma digitale, e le loro ragioni non sono indifferenti, parla di una manovra atta a favorire piccoli esercenti e liberi professionisti che, secondo le ipotesi più maliziose, potrebbero cercare di divincolarsi tra le norme evitando di battere scontrino quando possibile.



Tra lotta all'evasione e digitalizzazione

Il nodo sul tetto al contante riguarda in primis l'evasione fiscale: i dati pubblicati recentemente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze confermano la diminuzione del tax gap in Italia nel 2019, sceso a 99,2 miliardi di euro di cui 86,5 miliardi di euro di mancate entrate fiscali e 12,7 miliardi di mancate entrate contributive, una delle cifre più elevate dell'Unione Europea.

Se rapportata al Prodotto Interno Lordo, si tratta del 4,1% contro il 4,4% del 2018.

Il merito di questo piccolo traguardo va dato alla fatturazione elettronica e ai pagamenti digitali, strategie seguite negli scorsi anni dai precedenti esecutivi e soggette a numerose lamentele alla luce della discutibile applicazione nelle fasi iniziali.

Ciononostante, restano il simbolo di un processo virtuoso di digitalizzazione avviato negli ultimi anni, peraltro necessario affinché il Belpaese riesca a rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica e con il resto dell'Europa.

Nel Vecchio Continente, del resto, il numero di transazioni è incrementato del 12,5% nel 2021 ed è costituito per il 49% di pagamenti con carta di credito; se si osservano le percentuali pre-pandemia, il 73 percento dei pagamenti nell'eurozona veniva effettuato con contante.



Si parla di un calo del 22% in soli due anni, un'importante inversione di tendenza che sta coinvolgendo i consumatori di tutta l'Unione, tra giovani e sostenitori del digitale.

Contro questa trasformazione si pongono i piccoli commercianti, nel caso specifico italiano, criticando specialmente le commissioni applicate dalle banche sui singoli pagamenti, compresi quelli su cifre significativamente basse.

Opposta a questi appunti tecnici è l'osservazione dello scenario nazionale: stando ai dati raccolti dall'Osservatorio Innovative Payments, molti istituti applicano agevolazioni sensibili (azzeramento del canone mensile o commissioni) per transazioni al di sotto di una certa soglia (solitamente 10-15 euro) e percentuali tra 0,9 e 1,8 punti per acquisti superiori; in termini concreti, con un acquisto di 30 euro tramite POS l'esercente consegnerà alla banca 45 centesimi.

Il contante, invece, secondo la Banca d'Italia porta costi nascosti (trasporto, rischio di furti ed errori sui resti) mediamente pari all'1,1% delle transazioni. In breve, a oggi il contante non è del tutto più conveniente rispetto alle transazioni digitali, dettaglio che spinge ulteriormente gli analisti a promuovere quest'ultima soluzione.



Un trend europeo da seguire, verso l'Euro digitale

La convenienza della digitalizzazione dei pagamenti si sta concretizzando anche nel resto del mercato europeo, dove i cittadini hanno assistito a una grande trasformazione: stando al rapporto Cashless 2022 di The European House-Ambrosetti, l'Italia è il terzultimo paese europeo per numero di transazioni cashless pro capite e continua a registrare un andamento opposto alla media, assieme a Romania e Bulgaria.

A guidare la classifica sono i Paesi più settentrionali assieme a Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Francia, e a influire sulle povere performance del Belpaese sono stati i timori per le frodi, sebbene le transazioni digitali vengano ritenute più sicure del contante, e i problemi nell'accettazione del pagamento con POS riscontrati da almeno un italiano su quattro, nonostante l'obbligo in atto.

Se si osserva la recente analisi dell'evoluzione dei pagamenti in Europa condotta da Payments Europe, poi, emerge un dato che contraddistingue l'Italia: è l'unico paese chiave dell'Unione dove il 50% dei commercianti non vuole abbandonare il contante.

Al contrario, nel resto del mercato europeo le carte di credito risultano il metodo di pagamento preferito, specialmente se contactless, alla luce della velocità della transazione, accettazione internazionale del sistema di pagamento e possibilità di tracciare personalmente i pagamenti.



Per 9 commercianti europei su 10, compresi coloro che si recano ai mercatini locali, i benefici delle transazioni digitali superano i costi delle commissioni, soprattutto perché consentono a consumatori stranieri di acquistare beni in loco senza cambiare fisicamente valuta, seppur incorrendo in tassi di cambio nettamente svantaggiosi.

Il dinamismo evidente del mercato europeo nota purtroppo l'assenza di linee guida ben stabilite dall'Unione che, invece, sta guardando alla stablecoin dell'Euro digitale: la creazione di un framework legislativo per realizzare l'Euro Digitale e diffonderlo tra cittadini e aziende richiederà ancora diversi anni, e le recenti dichiarazioni da parte di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, sottolineano la complessità del tema.

L'obiettivo è chiaro: non bisogna sostituire il cartaceo, ma facilitare e incentivare i pagamenti digitali con un mezzo semplice, sicuro e universalmente accettato.

Le decisioni in controtendenza sul tetto al contante, in quest'ottica, sono un grande passo indietro e, sfortunatamente, vanno contro la ricerca di una soluzione adeguata all'evoluzione dell'eurozona.