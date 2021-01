The Medium alla prova su RTX 3080: come gira con Ray Tracing e DLSS in 4K

The Medium è la prima vera esclusiva next gen di casa Microsoft. Il suo sbarco su PC, Xbox Series X e Series S ha ottenuti giudizi altalenanti (come abbiamo analizzato nella nostra recensione), per un titolo divisivo sotto questo punto di vista.

Il team polacco ha puntato molto sul comparto grafico, inserendo all'interno del gioco un'effettistica potenzialmente avanzata, che su PC prevede la piena compatibilità con il Ray Tracing, presente anche su Xbox, e con il DLSS, quest'ultimo utilizzabile solo con schede video NVIDIA.

Abbiamo messo alla prova The Medium con una GPU della casa verde, una RTX 3080, scoprendo un titolo in cui proprio il DLSS spicca più del Ray Tracing.

Requisiti minimi e menù delle impostazioni

Il team di sviluppo non ha mai nascosto il fatto che The Medium richieda un PC di fascia alta per giocare al massimo del dettaglio. Il motivo risiede, secondo gli sviluppatori, nella natura duale del titolo, che spesso deve renderizzare due scene differenti contemporaneamente, una per il mondo dei vivi, l'altra a rappresentare quello dei morti. In questi casi le prestazioni calano, ma anche quando a schermo è presente una sola realtà il frame rate non è molto elevato, nonostante una configurazione di prova decisamente potente.

A questo proposito, per poter giocare a The Medium in 1080p Bloober Team consiglia come minimo un processore Intel i5-6600 con una GTX 1650 o Radeon R9 390X, insieme a 8 GB di RAM. Requisiti che consideriamo fin troppo ottimistici visto il frame rate raggiunto con la nostra RTX 3080, e che permettono di giocare con le impostazioni minime.

Salendo alla configurazione consigliata per questa risoluzione troviamo un processore Intel i5-9600 o un Ryzen 7 3700X, insieme a una GTX 1660 Super - Radeon RX 5600XT e a 16 GB di RAM. Per il 1440p i processori rimangono gli stessi ma cresce la potenza della GPU, visto che sono indicate una RTX 2060 Super o una Radeon RX 5700 XT, mentre per il 4K sono raccomandate una RTX 2080/RTX 3060 Ti o una Radeon RX 6800.

In tutti questi casi l'obiettivo non sono i 60 fps, il team di sviluppo indica queste configurazioni come ideali per raggiungere i 30 fps, un dato che la dice lunga sulla potenza necessario a gestire il gioco, basato su Unreal Engine.

Sul fronte Ray Tracing la situazione non cambia, l'obiettivo rimangono i 30 fps, raggiungibili da specifiche attraverso una RTX 2060 Super o una Radeon RX 6800, impostando però il preset medio proprio sul Ray Tracing, mentre per spingere al massimo la grafica sono consigliate una RTX 3080 o una Radeon RX 6800 XT.



Nei requisiti minimi non vengono mai menzionati i 60 fps, una scelta dettata in parte dalla tipologia di gioco, dai ritmi compassati e che non necessita di un elevato frame rate per essere apprezzato al meglio, ma anche dal fatto i 60 fps non sono sempre raggiungibili, anche nelle configurazioni più potenti.

L'ottimizzazione non è delle migliori e anche il menù delle impostazioni non aiuta molto nel configurare bene il gioco, a partire da una traduzione approssimativa nel nostro idioma. Per accedere ai settaggi grafici avanzati bisogna infatti cliccare su "Superiore", inoltre la dicitura utilizzata nell'ultimo periodo per il DLSS 2.0, che prevede di norma i preset "Qualità", "Bilanciato" e "Prestazioni", non è stata rispettata. Un piccolo bug lo si incontra poi passando dal DLSS all'anti-aliasing tradizionale: in questo caso viene attivato in automatico l'upscaling al 200%, che ha un impatto importante sulle prestazioni, costringendo a modificare manualmente il parametro.

Segnaliamo però una piccola chicca che abbiamo notato casualmente. The Medium è infatti ottimizzato per le periferiche di Corsair, una volta avviato il gioco il case utilizzato per la prova, un Corsair iCUE 5000X RGB che abbiamo recensito poco tempo fa, ha modificato l'illuminazione RGB interna adattandola a quanto avviene sullo schermo, creando degli effetti di luce sincronizzati.



Configurazione di prova e prestazioni

Per spingere al massimo The Medium abbiamo utilizzato un PC composto da processore AMD Ryzen 5950X, insieme a una scheda madre ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi, a una RTX 3080 Founders Edition e a 16 GB di RAM a 3600 MHz. Una configurazione che, almeno nelle aspettative, avrebbe dovuto gestire molto bene il titolo di Bloober Team in 4K. The Medium infatti, pur avendo un comparto grafico discreto, non spicca certo dalla massa per qualità e complessità generale, inoltre gli scenari, quasi del tutto statici, non dovrebbero rappresentare un problema per un PC di questo tipo.

Purtroppo le prestazioni sono al di sotto delle aspettative, dare un giudizio generale è difficile perché i cali nel frame rate sono frequenti. Anche all'interno dello stesso scenario basta un cambio di stanza o di inquadratura per vedere il frame rate oscillare da oltre 60 fps a meno di 50, lo si nota fin dal primo ambiente che si incontra nel gioco.

La casa dove la protagonista è cresciuta mostra un frame rate sempre sopra i 55 fps, superando anche i 60 fps con alcune inquadrature, ma basta entrare in una particolare stanza per vedere gli fps scendere al di sotto dei 50, nonostante l'utilizzo del DLSS sul preset "Alta". Abbiamo incontrato cali di questo tipo lungo tutta la prima ora e mezza di gioco, situazione che peggiora ulteriormente quando lo schermo viene diviso in due.

RTX e DLSS attivi RTX spento, DLSS attivo

In linea generale, con Ray Tracing attivo e DLSS al massimo della qualità il frame rate subisce forti variazioni, si passa da ambienti che girano a poco più di 30 fps fino ad altri che superano i 60, segno che l'ottimizzazione su PC non è ottimale. Sempre a proposito del Ray Tracing, il suo utilizzo non cambia molto l'impatto grafico, l'occlusione ambientale rende la scena più realistica, senza stravolgerla, mentre i riflessi, per quanto accurati, non fanno gridare al miracolo e avrebbero potuto essere implementati anche senza Ray Tracing, vista l'estrema staticità dello scenario di gioco.



Discorso diverso per il DLSS 2.0, che ancora una volta ha un impatto nettamente superiore rispetto al Ray Tracing, dando una grossa mano all'aumento del frame rate senza perdita di qualità nell'immagine. Se avete una scheda RTX di fascia media il nostro consiglio è di spegnere il Ray Tracing e di giocare con il DLSS attivo, in questo modo non si perde più di tanto sul fronte grafico ma si guadagnano molti frame in più.

RTX e DLSS attivi RTX spento, DLSS attivo

Non sono poi mancati i glitch: abbiamo osservato, in un solo ambiente, delle ombre in posizioni non coerenti con la scena, più spesso invece è capitato di notare fenomeni di texture flickering, con le texture che non venivano caricate correttamente in piccole zone dell'ambiente di gioco. Niente di troppo fastidioso ma rimangono comunque segnali che la versione PC ha bisogno di una patch correttiva.