Threads: il social network testuale che torna alle radici e sfida Elon Musk

Ora che Threads non funziona più in Italia (e in Europa, in generale) probabilmente per questioni legate alla regolamentazione europea in materia di raccolta e trattamento dei dati personali, è arrivato il momento di fermarsi un momento per riflettere sul suo lancio in quanto tale nel panorama tech internazionale, in attesa del definitivo approdo nel nostro Paese.

È tutto accaduto in un lampo, dalla prima fugace comparsa dell'app sul Play Store al traguardo dei 100 milioni di utenti, passando per i controversi messaggi di Elon Musk. Il mondo Tech, oggi, è in forte fermento e viaggia a velocità tali da impedire che una manciata di ragionamenti approfonditi valgano per più di qualche giorno.

Adesso che la situazione si sta un po' stabilizzando, però, vale la pena cercare di comprendere che cos'è effettivamente Threads e perché questo "ritorno alle origini" è così importante.



Cos'è accaduto con Threads

Per chi non avesse seguito la vicenda di Threads - o vivesse già su Marte - la popolarità del progetto affonda le radici del suo istantaneo successo in una serie vicissitudini che coinvolgono proprio la piattaforma rivale, cioè Twitter. Da quando il social network dei cinguettii è stato acquistato da un certo Elon Musk, infatti, per quei lidi serpeggia un po' di malumore generale, quantomeno da parte di un buon numero di utenti - senza considerare gli ormai ex-dipendenti.

Tra un "colpo di testa" e l'altro dell'imprenditore sudafricano, a inizio luglio 2023 Musk ha deciso di blindare Twitter. In che senso? Se provate a collegarvi al social, noterete che è ora viene richiesto il login con un account per accedere all'esperienza completa, altrimenti potrete solamente dare un'occhiata a qualche tweet (tra l'altro, solamente partendo da link specifici). Ma non è finita qui: l'imprenditore ha anche deciso di impostare un numero massimo di tweet leggibili al giorno, che inizialmente era ristretto a 6.000 post per gli account verificati, 600 post per i profili non verificati e 300 post per i nuovi account non verificati. Successivamente, Musk ha alzato questi limiti, portandoli ad esempio a 10.000 post per i profili verificati, ma una grossa fetta della community non ha affatto gradito questa mossa, tanto da cercare sin da subito un'alternativa a Twitter (e infatti, nelle prime ore successive a questa decisione, il rivale Bluesky ha dovuto bloccare le registrazioni in modo temporaneo per via dell'ampio afflusso di nuovi utenti).



Quanto avvenuto a inizio luglio 2023 è stato per molti la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È in questo contesto che entrano in gioco nientemeno che Mark Zuckerberg e la sua astuzia.

Cogliendo "l'attimo fuggente" in un periodo in cui il concetto di Metaverso non sembra più giocare molto a suo favore (per quanto ci siano ancora delle carte da giocare in quel campo), con la precisione di un orologio svizzero il buon Zuck ha fatto comparire sul Play Store di Google delle immagini relative alla risposta di Meta a Twitter, ovvero Threads, per l'appunto.

Sì, avete capito bene: proprio in questa cornice, a inizio luglio 2023, sono iniziate a circolare sul web le prime indicazioni ufficiali del prossimo arrivo di un nuovo social network di microblogging da parte dell'azienda già dietro a Facebook e Instagram.

Dopo non troppi giorni, poi, è arrivato il lancio ufficiale di Threads sul mercato globale, o perlomeno in mercati come Regno Unito e USA, visto che già il 5 luglio 2023, con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista, l'interfaccia di Threads era finita brevemente online.



Il 6 luglio 2023, dunque, c'è stato il rilascio ufficiale dell'applicazione per Android e iOS del servizio in più di 100 Paesi. Una velocità impressionante, quella con cui l'utenza ha accolto il nuovo social: due milioni di utenti in due ore e traguardo dei 100 milioni annunciato nella giornata del 10 luglio 2023, a meno di cinque giorni dal lancio.

E pensare che credevamo che quello di ChatGPT fosse un record (che era considerato il servizio più rapido a raggiungere tale traguardo, impiegandoci "solo" due mesi), ma sicuramente gli utenti più attenti vi faranno notare che Threads è comunque legato all'account Instagram e dunque c'è una semplificazione nel processo di iscrizione alla piattaforma.

Tuttavia, i numeri del social di Zuckerberg rimangano sicuramente impressionanti.



Cosa ci insegna il successo del nuovo social di Zuck

Archiviata la questione dell'enorme impatto avuto da Threads nella fase di lancio e delle "semplificazioni" che hanno sicuramente contribuito ad alimentarne il successo, è giunto il momento ragionare sul marasma accaduto in questo luglio 2023.

Innanzitutto, potrebbe interessarvi conoscere il motivo per cui Threads non è ancora disponibile in Europa, che secondo molte fonti riguarda l'arrivo di una "imminente incertezza normativa" (con riferimento più o meno esplicito al Digital Markets Act).

Questioni burocratiche, insomma, ma sembra chiaro che la volontà di Zuckerberg e soci sia comunque quella di espandere il più possibile il bacino d'utenza della piattaforma, quindi è logico pensare che Meta farà di tutto in futuro per riuscire a portare Threads anche da noi a livello ufficiale (d'altronde, l'italiano è già tra le lingue previste dall'interfaccia dell'app, come ben sapranno coloro che hanno avuto modo di accedervi "in anteprima").

Ma siamo sicuri che siano solamente il buon nome di Zuckerberg, il declino di Twitter e l'associazione al profilo Instagram ad aver portato persino gli utenti italiani a voler quantomeno dare un'occhiata al nuovo social network? In realtà, potrebbe esserci molto di più.



A questo proposito, è interessante dare un'occhiata a una recente descrizione di Threads fatta niente meno che da Adam Mosseri. In un post pubblicato sullo stesso social, infatti, il capo di Instagram ha spiegato che "l'obiettivo è creare una piazza pubblica per le community su Instagram che non hanno mai veramente abbracciato Twitter e per le community su Twitter (e altre piattaforme) che sono interessate a un luogo meno arrabbiato per le conversazioni".

D'altronde, l'epoca d'oro dei forum è passata da tempo, ma c'è un motivo evidente per l'esistenza di social come Threads: stare alla larga dalla negatività che si è venuta a creare nel corso degli anni su alcuni social, a partire da Facebook. Interessante a tal proposito notare che, sempre su Threads, lo stesso Mosseri abbia fatto riferimento al concetto di negatività sui social, seppur soffermandosi solamente sulla presenza di determinati contenuti negativi, come possono esserlo determinate news e post riguardanti la politica, per usare esattamente gli esempi fatti dal capo di Instagram.

Non mentiamoci: non c'è bisogno di scavare troppo a fondo in un social come Facebook, al giorno d'oggi, per trovare discussioni piene di insulti e di negatività (sarà per questo che col passare degli anni il social blu si è evoluto per dare sempre di più spazio a un formato fatto di meno testo e più video e foto, come Instagram e TikTok).



Twitter era finora rimasta una delle uniche grandi piattaforme in cui il modello testuale poteva garantire spunti interessanti, ma si è comunque sempre trattato di un social per certi versi istituzionale.

Inoltre, è innegabile che nell'ultimo periodo, nell'era Musk, la magia di quel luogo virtuale si stia un po' spegnendo, perlomeno per un buon numero di utenti.



Ecco allora che quella di Zuckerberg e soci sembra assumere anche la connotazione di una "missione", atta a recuperare il formato testuale, ovvero a riportare in primo piano delle discussioni più approfondite rispetto ad altre piattaforme, in cui i commenti vengono messi sullo sfondo.

Certo, qualcuno tra di voi potrebbe far notare che esistono anche piattaforme come Reddit, ma anche da quelle parti non sembra essere esattamente tutto rose e fiori, con le ultime proteste.

Se poi ci aggiungiamo la descrizione di "luogo meno arrabbiato per le conversazioni", espressa dallo stesso Mosseri, capite bene che Threads si sta ponendo come un qualcosa di davvero diverso, per definizione, rispetto a quanto già presente sul mercato.

Romanticamente, si potrebbe vedere l'ascesa del nuovo social come una sorta di ritorno alle origini della diffusione del Web, in cui gli utenti erano soliti conversare dando importanza alla discussione con altre persone e in cui si tendeva ancora a dare importanza alla netiquette.

Quel periodo era decisamente "più rilassato", per chi ha un po' più di anni sulle spalle, anche per via del fatto che le persone sul Web erano molte meno e dunque anche per ragioni meramente statistiche; tuttavia, se effettivamente la visione di Zuckerberg, Mosseri e soci riuscirà a realizzarsi, così come probabilmente sperano anche quei 100 milioni di utenti che hanno dato fiducia sin da subito a Threads, si potrebbe effettivamente fare in modo positivo la storia del Web, contrapponendosi in modo importante alle controversie generate da Musk e soci.

D'altronde, non proprio tutti apprezzano chi dà con una facilità imbarazzante del "cornuto" al proprio diretto concorrente, altro motivo per cui non sono in pochi a sperare che la situazione relativa alla disponibilità di Threads in Europa possa sbloccarsi quanto più rapidamente possibile.