TikTok Now: La nuova funzione che deve tutto a BeReal

TikTok come BeReal: con una mossa sorprendente (ma non troppo) il social più utilizzato degli ultimi anni ha deciso di lasciarsi "ispirare" dal cuore pulsante di uno dei servizi più in voga degli ultimi mesi.

Per la prima volta, quindi, sembra essere TikTok a inseguire, il social che ha lanciato mode e creato un nuovo modo di condividere contenuti si è ritrovato sovrastato dalla freschezza e dalla spontaneità di un concorrente che è stato capace di attirare molti giovani e giovanissimi, un pubblico di cui nessuno al giorno d'oggi può fare a meno.

Arriva così sugli app store e all'interno del servizio principale una sezione chiamata TikTok Now: ecco di cosa si tratta.



BeTok o TikReal?

In maniera piuttosto evidente, TikTok Now offrirà lo stesso tipo di esperienza di BeReal. Il nuovo servizio invierà ogni giorno una notifica agli utenti e gli chiederà di condividere un video o una foto con fotocamera anteriore e posteriore accesa contemporaneamente: un modo per catturare l'imprevedibilità del momento, la sua spontaneità in un tempo limitato di pubblicazione. Scaduto il tempo, per poter riutilizzare Now sarà necessario aspettare la giornata successiva.

Le funzioni, il mood e lo spirito dietro questa operazione sono esattamente gli stessi di BeReal, il social che tanto ha catturato i giovani negli ultimi mesi. I francesi erano riusciti a trovare la giusta chiave per calamitare l'attenzione dei giovanissimi, al punto da far diventare BeReal app dell'anno su App Store, creando un prodotto semplice, spiritoso e mai invasivo, proponendo un concetto di condivisione nella sua accezione più pura, quella di un momento di vita "normale" da mostrare ai propri amici.



Ritrovare la normalità

TikTok, con il suo costante e velocissimo ampliamento, è diventato una fabbrica di video e contenuti sempre più enormi, con una produzione di sempre più alto livello, perdendo un po' quel giocoso spirito iniziale che l'aveva elevata al successo planetario. Oggi chi visita il social dei video brevi si trova sommerso da contenuti tutti molto simili tra loro, che seguono costantemente i trend del momento, tra nuove star del web e influencer che pubblicizzano le loro aziende e i loro prodotti.

Lo spazio per la normalità si è ridotto al minimo: da qui la scelta di "ispirarsi" a un concorrente per risalire la china e riportare in auge quello spirito perduto delle origini. Si tratta di un segnale importante e da non sottovalutare. Se negli ultimi anni erano stati tutti gli altri social network a imitare le innovative funzioni di TikTok, per la prima volta - e senza nemmeno nascondersi troppo - è TikTok ad attingere da un rivale: segno che qualcosa non stava più andando per il verso giusto?



Alla ricerca dei giovani perduti

Intendiamoci, il successo di TikTok e il suo seguito sono sempre enormi, ma come spesso accade nel mondo dei social, serve una periodica rinfrescata ai propri contenuti per non scadere nell'eccessiva ripetitività.

Lo hanno fatto a suo tempo Facebook e Instagram, che si sono sempre più infarciti di nuove feature e opzioni, fino a implementare al loro interno novità che erano palesemente prese dalla concorrenza.

Le tanto amate storie di Instagram non erano altro che una rivisitazione dei contenuti di Snapchat, all'epoca social amatissimo dai più giovani.

La forte spinta su Reel e video brevi nel mondo di questi servizi, oggi, è un evidente tentativo di inseguire TikTok, il social più utilizzato dai giovani.

La mossa di TikTok è da intendersi come una reiterazione dei comportamenti passati: si guarda a BeReal perché oggi è il social del momento, quello più amato e seguito dai giovani.



Integrazione e privacy

TikTok Now, appena lanciato, attraverserà una fase di sperimentazione in cui i vertici tenteranno di capire che direzione far prendere al loro prodotto, se mantenerlo separato dal "TikTok originale" o se inserirlo tra le opzioni all'interno dell'app principale. Molto dipenderà dal feedback che daranno gli utenti, dall'utilizzo che ne faranno e dal modo in cui si approcceranno alla nuova funzione.

L'obiettivo sembra essere quello di inglobare Now all'interno di TikTok, di renderlo un'opzione in più, un modo per aggiungere ulteriori contenuti da pubblicare al proprio profilo per permettere ai giovanissimi di riavvicinarsi all'app e di usarla con costanza come facevano prima.

Per garantire tutto questo è stato scelto un approccio molto flessibile alla privacy: si potrà decidere con quale grado gli altri possono vedere o interagire con i contenuti pubblicati, con la possibilità di bloccare commenti o utenti. I minori avranno il profilo di Now automaticamente impostato su privato, in modo che le pubblicazioni non siano accessibili a tutti ma solo ai propri amici.

I maggiorenni avranno naturalmente un ventaglio di opzioni di condivisione e diffusione aggiuntive che permetteranno ai propri post di essere visibili a tutto il resto della community.



Dove andrà BeReal?

Quale sarà il futuro di TikTok e BeReal dopo questa scelta non ci è dato saperlo. Occorrerà aspettare qualche tempo prima di capire se la nuova opzione avrà successo all'interno della community di TikTok e in che modo sarà accolta.

Per il social network francese i precedenti non sono - purtroppo - rincuoranti: Snapchat, che sembrava essere il grande protagonista di un nuovo modo di condividere contenuti, è gradualmente passato in secondo piano non appena Instagram ha "deciso di far sue" le famose e ancora oggi fondamentali storie.

La paura è che BeReal segua lo stesso percorso se TikTok riuscirà a inglobare perfettamente nella sua rete questo nuovo tipo di contenuti. Cosa può fare un social molto più piccolo e limitato contro un colosso che ha dalla sua milioni di utenti e un successo, seppur tra alti e bassi, comunque planetario?

TikTok può contare su una serie di funzioni e opzioni che rimarranno sempre il cuore pulsante della sua esperienza. Il cuore, divertente ma piuttosto limitato, dell'esperienza di BeReal, è stato inglobato da un rivale più forte e con le spalle ben più larghe.



Idee e addii, alla velocità della luce

Una storia che potrebbe non finire bene e confermare la spietatezza del mondo social, dove i più grandi fanno loro le idee e le tendenze lanciate da altri "schiacciandole" sotto un rullo compressore.

Giusto anche domandarsi fino a che punto sia lecito prendere ispirazione da una funzione determinante proponendola con altro nome, ma sui social è sempre stato così e difficilmente le cose cambieranno.

La speranza è che, nonostante tutto, continui ad esserci spazio per BeReal, che è partito da un'idea semplice ed è salito al successo e alla ribalta, ma molto dipenderà dall'utenza.

Con un futuro ancora da scrivere, questo servizio verrà ricordato per aver riportato al centro della scena la spontaneità e la normalità, per aver racchiuso nel piccolo schermo dei nostri smartphone la vita di tutti i giorni, quella che sembrava essersi perduta tra mari di balletti, montaggi frenetici e brevi video di 10 secondi. Comunque vada sarà stato un successo, speriamo più duraturo possibile.