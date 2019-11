Tim, Vodafone, Tre e Wind: le offerte di portabilità di Novembre 2019

Puntuale come ogni mese torna il nostro appuntamento con le offerte di portabilità proposte dagli operatori telefonici italiani. Novembre come sempre è un periodo interlocutorio, che ci proietta verso la stagione natalizia in cui arriveranno le proposte di Natale e le offerte speciali.

Non mancano però le offerte interessanti, da TIM a Tre quindi scopriamo cosa hanno in serbo le compagnie telefoniche per questo mese.

Tre

Tre propone a coloro che intendono effettuare la portabilità verso la propria rete un'ampia gamma di promozioni in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte del pubblico.

Per molte di queste i costi di attivazione sono stati addirittura azzerati, una scelta ovvia e ripresa anche dalla concorrenza, attraverso cui mira a far tornare all'ovile tutti coloro che hanno deciso di passare ad altri lidi. Tuttavia, alcune delle offerte presenti in listino questo mese sono anche disponibili per i non ex clienti.

Per la gamma "Play", sono accessibili quattro opzioni:



- Play Power 60, che a 11,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, a cui si aggiungono 60 gigabyte di traffico internet sulla rete 4.5G. Come dicevamo poco sopra, il costo di attivazione è azzerato, a patto di effettuare la portabilità tramite internet;



- Play Special 360 ha un approccio radicalmente diverso, pur facendo parte della stessa lineup. Il canone, di 119,99 Euro, è annuale e non è previsto alcun costo di attivazione. Questo prezzo include minuti illimitati verso tutti, 2.400 SMS e 360 gigabyte di traffico. Tali soglie si applicano ovviamente su base annua.



- Play 50 Super invece a 5,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet, ma è attivabile solo per coloro che effettuano la portabilità da Fastweb e qualsiasi MMVO ad eccezione di Kena, Ho, PosteMobile e LycaMobile.



- Play 50 Unlimited è attivabile solo da coloro che richiedono la portabilità da Iliad, Kena, Ho e qualsiasi MMVO ad eccezione di LycaMobile, ed offre a 6,99 Euro al mese minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet. Il costo scende a 5,99 Euro se si sceglie l'addebito su carta di credito.



Disponibili anche questo mese le offerte della linea All-In, anch'esse articolate su più fronti:



- All-In Power ha un costo di 11,99 Euro al mese ed offre minuti illimitati verso tutti e 300 SMS, a cui si aggiungono 60 gigabyte di internet. Se si sceglie di sottoscrivere anche l'offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione invece è di 6,99 Euro al mese, con vincolo di almeno 30 giorni altrimenti la spesa passa a 55,99 Euro.



- All-In Super Power ha un prezzo leggermente più alto: si passa a 14,99 euro al mese, con lo stesso costo d'attivazione della precedente. L'offerta però include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 gigabyte di traffico.



- All-In 100 Unlimited è invece l'offerta rivolta a coloro che eseguono la portabilità da Iliad, Kena, Ho e qualsiasi altro operatore virtuale, ed a 6,99 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 100 gigabyte di traffico, con Giga Bank. A questi si aggiunge un costo di attivazione di 6,99 Euro con vincolo di almeno 24 mesi: in caso di recesso anticipato è necessario pagare una penale di 49 Euro.

TIM

TIM ha aperto ad inizio mese, presso alcuni call center e tramite SMS, le offerte winback. Come sempre, si tratta di promozioni rivolte a specifiche fasce di clienti, ma l'attacco principale è rivolto agli ex utenti che sono passati agli operatori virtuali. Per tutte le promozioni è previsto un contributo iniziale di 12 Euro:



- TIM Supreme New è rivolta ai nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb e dagli operatori virtuali ad eccezione di Kena, Ho e LycaMobile, ed include a 5,99 Euro al mese 50 gigabyte di traffico e minuti illimitati verso tutti.



- TIM Iron 50GB è indirizzata agli utenti Iliad, Fastweb ed MVNO, ed a 6,99 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet. Si tratta di una promozione però che può essere sottoscritta solo da chi ha ricevuto l'SMS dedicato.



- TIM 7 Extra Go New ha un costo di 7 Euro al mese e può essere attivata solo da coloro che provengono da Fastweb ed operatori virtuali ad esclusione di Kena, Ho e LycaMobile. Nel bundle sono presenti 30 gigabyte di internet e minuti ed sms illimitati verso tutti.



- TIM Special xTe è invece il listino dedicato ai clienti Ho, LycaMobile, Iliad e Fastweb ed offre minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di traffico internet a 9,99 Euro.



Ad alcuni clienti è anche stato inviato l'SMS per sottoscrivere TIM Titanium Up 50GB ed a 9,99 Euro al mese include 50 Gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati.

Vodafone

Vodafone ha rinnovato da pochi giorni il listino delle offerte di portabilità, accessibili da tutti, anche da coloro che non hanno ricevuto l'SMS promozionale. E' necessario però soddisfare alcuni requisiti.



- Special 50 GB include a parte i gigabyte presenti anche nel nome, minuti illimitati verso tutti. A cambiare è il costo mensile, che varia a seconda dell'operatore di provenienza. E' comune invece il contributo per l'attivazione, di 12,10 Euro. Per i clienti Iliad, British Telecom, Daily Telecom ed altri MVNO (ad esclusione di Iliad, Kena, Vei e LycaMobile) il costo mensile è di 5,99 Euro. Se invece si proviene da Kena, BT Enia, LycaMobile e Bladna il prezzo sale a 9,90 Euro al mese.

E' disponibile anche Special 20 GB, che si articola su tre fronti con altrettanti prezzi e costi d'attivazione:



- Per i clienti TIM, Coop e Wind il contributo di attivazione una tantum è di 12,01 Euro, ed il costo mensile di 18,99 Euro.



- Per coloro che non intendono effettuare la portabilità invece il contributo iniziale è di 5 Euro ed il costo mensile di 19 Euro.



- Per i clienti di Tre Italia invece il canone da sostenere ogni mese è di 12 Euro, stessa cifra per l'attivazione.



Infine, per gli utenti che intendono semplicemente cambiare promozione Vodafone propone la Special 10GB (con minuti illimitati) a 15 Euro al mese e 5 Euro di attivazione.

Wind

Wind invece sta proponendo in vari negozi le promozioni della linea All-Inclusive, che saranno attive anche nelle prossime settimane e probabilmente si protrarranno fino a Natale, salvo proroghe.



Per coloro che provengono da Fastweb ed alcuni operatori virtuali (ad eccezione di Kena, Ho Mobile, PosteMobile e LycaMobile) è disponibile l'offerta All inclusive 50 Top che a 5,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte di traffico internet, con un costo di attivazione di 11,99 Euro a fronte di un vincolo di 24 mesi, altrimenti è necessario pagare 26,99 Euro.



E' disponibile anche All Inclusive 100 Top Easy Pay, che sempre a 5,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente, carta di credito, carte conto prepagate) propone minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 gigabyte di internet. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione di 11,99 Euro al posto di 38,99 Euro, a fronte di un vincolo di 24 mesi.



Coloro che provengono da LycaMobile invece possono attivare le offerte All Inclusive Special 50 ed All Inclusive Special 100 Top Easy Pay.

La prima ha un costo di 9,99 Euro al mese ed offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte. Anche in questo caso il costo di attivazione è di 11,99 Euro, con vincolo di 24 mesi altrimenti passa a 26,99 Euro.

All Inclusive 100 Top Easy Pay ha un costo mensile più basso (5,99 Euro) ed offre minuti ed SMS illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte di internet, ma è accessibile solo se si sceglie l'addebito su conto corrente e carta di credito.