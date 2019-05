TIM, Wind, Tre e Vodafone: rincari in arrivo, ecco le rimodulazioni estive

Quella che sta per iniziare sarà l'ennesima estate agrodolce per gli utenti italiani. Gli operatori telefonici infatti, in attesa delle promozioni estive che dovrebbero essere svelate nel corso del mese di giugno, hanno già dato il via all'ormai immancabile tranche di rimodulazioni, che negli ultimi anni hanno provocato non pochi grattacapi agli utenti.

Il 2018 è stato quanto mai emblematico in quanto le rimodulazioni sono coincise con il debutto dei nuovi operatori telefonici Iliad ed Ho Mobile, aumentando la portabilità verso questi degli utenti scontenti. La musica non sembra essere cambiata ed anche quest'anno ci saranno dei rialzi, con le campagne informative cominciate già da qualche settimana.

TIM

TIM partirà con le rimodulazioni dal prossimo 13 Giugno, quando alcuni clienti selezionati vedranno aumentare il prezzo dell'offerta ricaricabile di 1,99 Euro dal primo rinnovo. Nel sito ufficiale non vengono specificate le promozioni che rientrano in questa rimodulazione, ma secondo alcune informazioni raccolte online l'aumento dovrebbe riguardare tariffe ormai fuori mercato, tra cui Tim Ten Go, Tim Planet Go e Tim Special Old.

Per farsi perdonare TIM regalerà minuti illimitati a tempo indeterminato o 20 Gigabyte di navigazione al mese per un anno dall'avvio delle nuove tariffe, chiamando il numero 409168 o dall'area clienti TIM, accessibile anche tramite l'applicazione.

Wind e Tre

Anche Wind e Tre aumenteranno i prezzi. Si partirà con Wind: i clienti Wind Smart pagheranno a partire dal primo rinnovo utile dopo il 16 Giugno fino a due Euro in più al mese. Coloro che rientrano nella rimodulazione, potranno scegliere di attivare fino a 50 Gigabyte in più al mese e chiamate illimitate per un anno, inviando un SMS al 40400 con scritto "OK50" per i 50 Giga o "OKVU" per le chiamate, fino al 31 luglio 2019.



Tre, a partire dallo stesso 16 Luglio 2019, aumenterà fino a 3 Euro alcune offerte ricaricabili. L'ufficializzazione è arrivata tramite la pagina Tre Informa, su cui l'operatore telefonico ha annunciato che alcune offerte della linea Play 30 Plus passeranno da 4,99 a 7,99 Euro, ed alcune della gamma Play 30 Unlimited costeranno 9,99 Euro rispetto ai 6,99 Euro precedenti. Anche in questo caso, l'operatore telefonico consentirà agli utenti di attivare gratuitamente alcune promozioni gratuite: inviando un SMS con scritto "OKGIGA" al numero 40100 sarà possibile ottenere 50 gigabyte in più al mese.

Dal 1 Giugno entrerà in vigore anche la nuova rimodulazione Tre per le offerte di SIM dati: Super Internet 5G, Super Internet Summer, Super Internet 10 GB e Super Internet 20GB aumenteranno di 2 Euro al mese dal primo rinnovo utile.

Vodafone

Le rimodulazioni Vodafone partiranno il 27 Giugno 2019, data in cui alcune offerte tariffarie registreranno un aumento di 1,98 Euro al mese a partire dal primo rinnovo utile. Secondo alcune segnalazioni saranno interessate, tra le altre, Vodafone Special Minuti 50 Giga e Vodafone Special 1000 4GB, ma non è escluso che nella lista figurino anche altre tariffe. A partire dal 10 Giugno però coloro che hanno ricevuto l'SMS informativo potranno attivare in maniera completamente gratuita l'offerta Extra 20 Giga che consente di ottenere 20 gigabyte di traffico aggiuntivo per dodici mesi.

Dal 14 Luglio 2019 entreranno in vigore le nuove rimodulazioni anche sul piano "Internet Abbonamento", che costerà 5 Euro al mese in cambio di 5 gigabyte gratis, a cui si aggiungono (senza alcun costo aggiuntivo) 5 Gigabyte mensili che potranno essere attivati gratuitamente fino al 15 Ottobre 2019.

Non rientrano invece tra le offerte rimodulate quelle proposte da Iliad ed Ho. Mobile, che hanno puntato tutto sui prezzi bloccati per i loro listini.