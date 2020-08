TIM e WindTre: le offerte di portabilità di Agosto 2020

Anche ad agosto non si fermano le offerte di portabilità dei principali operatori del nostro paese, i quali devono guardarsi sempre di più dall'attacco dei virtuali come Ho e Kena.

Le proposte messe in campo da TIM e WindTre non segnano grosse novità rispetto a quelle dello scorso mese: come sempre i due operatori propongono delle offerte rivolte a fasce precise di clienti per incentivare le portabilità in entrata. Vediamo quali sono le più interessanti di questo mese. Non segnaliamo invece le offerte di Vodafone, che questo mese non ha messo in campo alcun tipo di promozione rispetto a quelle di Luglio.

Tim

TIM Supreme New include ogni mese a 5,99 Euro al mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e nazionali e 50 gigabyte di traffico dati, con navigazione in 4G garantita a 150Mbps in download e 75Mbps in upload. Si tratta di un'offerta rivolta a coloro che provengono da Iliad e operatori virtuali come 1Mobile e PosteMobile, mentre non rientrano Fastweb, Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Very Mobile e tutti gli MNVO che si appoggiano alla rete TIM (CoopVoce, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia).

TIM consente anche di aggiungere, a 2 Euro in più al mese, l'opzione TIM Star che aggiunge 20 gigabyte al bundle previsto al momento dell'attivazione. In questo modo il totale passa a 7,99 Euro, con però 70 gigabyte di internet.



Resta attiva anche Tim Steel Pro, che a 7,99 Euro al mese include 50 gigabyte di internet e minuti illimitati verso tutti. In questo caso siamo di fronte ad una promozione attivabile solo da coloro che effettuano le portabilità da Fastweb e tutti i virtuali che si appoggiano alla rete TIM, ad eccezione di Kena Mobile che è il semivirtuale controllato proprio da Telecom Italia.



Segnaliamo anche TIM Online che a 14,99 Euro al mese include 1000 minuti verso tutti i numeri fissi mobili e nazionali e 3 gigabyte di traffico dati in 4G. Questa promozione operator attack è rivolta ai clienti Vodafone e WindTre, e non è certo la più conveniente del listino.



Prorogata, ancora una volta, TIM Special x Te che è comprensiva di minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di internet a 9,99 Euro al mese a cui si aggiunge un costo di attivazione di 12 Euro (gratuito in quelle indicate poco sopra). L'offerta è attivabile da Iliad e da tutti gli operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile.



Se invece si intende effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb ed altri virtuali tranne Kena, Ho e Lyca, può essere attivata TIM Mercury 50GB che a 7 Euro al mese include minuti illimitati e 50 gigabyte di internet.

WindTre

Restano attivabili, fino al 31 Agosto 2020 salvo proroghe, le promozioni operator attack di WindTre della gamma Go, che si rivolgono come sempre a varie fasce di clienti:



- Go 50 Fire ha un prezzo di 6,99 Euro al mese ed offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte di internet. L'offerta è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Kena Mobile, Ho Mobile ed Iliad;



- Go 50 Special: ha un prezzo di 9,99 Euro ed offre lo stesso bundle di quella precedente, con la differenza però che è disponibile solo per coloro che provengono da Lycamobile;



- Go 100 Fire Easy Pay ha un prezzo mensile di 6,99 Euro al mese ed include 100 gigabyte di internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 200 SMS. E' un'offerta di portabilità rivolta a coloro che provengono da Iliad, Kena ed Ho Mobile ma a differenza delle due presenti poco sopra prevede l'addebito su un metodo di pagamento automatico (come una carta di credito) e non sul credito residuo;

- Go 100 Special Easy Pay offre 100 giga, chiamate illimitate e 200 SMS verso tutti, ma costa 9,99 Euro ed è attivabile solo da coloro che effettueranno il cambio di operatore provenendo da LycaMobile. Anche in questo caso è previsto l'addebito su un metodo automatico.



Per quanto riguarda i costi di attivazione, per le Go Fire 50 è previsto un contributo iniziale di 6,99 Euro, mentre per le Go 100 si passa a 6,99 Euro al posto di 49,99 Euro. In quest'ultimo caso però è previsto un vincolo di 24 mesi, il che vuol dire che effettuando un'altra portabilità prima della scadenza, bisognerà pagare la parte restante in 24 rate da 1,80 Euro al mese.