TIMVision punta sul calcio: le offerte per Serie A e Champions League

A partire dalla prossima stagione sportiva entra in gioco anche TIM, con TIMVision, nella corsa alla trasmissione del calcio in Italia. L'operatore telefonico, che ha stretto una partnership con DAZN diventando di fatto partner commerciale della piattaforma di Perform, ha tolto il velo dalle proprie offerte che permetteranno ai clienti di seguire Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e Conference League attraverso il decoder TIMVision Box, anche grazie all'ausilio del digitale terrestre che rappresenta l'opzione di backup in caso di problemi di connessione o congestioni del traffico.



L'offerta TIMVision Calcio e Sport

Fulcro di questa nuova strategia commerciale, che chiaramente mira ad attaccare Sky, è la nuova offerta "Calcio e Sport", che sarà accompagnata dalla promozione "Salta L'Estate" che permette di risparmiare 10 Euro al mese per dodici mesi e ottenere due mensilità gratuite.



TIM, grazie agli accordi stretti da DAZN e con Mediaset, è in grado di proporre una programmazione calcistica completa. DAZN, infatti, dalla prossima stagione trasmetterà tutte le 380 partite di Serie A, tutta la Serie B, la Liga Spagnola, la FA Cup inglese, tutta la Europa League, il meglio della nuova Conference League, la MotoGP e altri eventi sportivi trasmessi da Eurosport 1 e 2.



L'operatore telefonico ha anche siglato un accordo con Mediaset per la trasmissione su TIMVision Box, attraverso l'applicazione Infinity+, di 104 partite della Champions League in streaming. Un colpo importantissimo che rafforza ulteriormente l'offerta "Calcio e Sport" che nella versione base, comprensiva solo di TIMVision, DAZN e Infinity+, ha un prezzo di 19,99 Euro al mese per 12 mesi con possibilità di ottenere le prime due mensilità a costo zero se si effettua l'attivazione entro il 28 Luglio 2021.



Il ruolo del decoder TIMVision Box

Come dicevamo poco sopra, centrale in questa nuova proposta sarà il decoder TIMVision Box, che viene dato in comodato uso a coloro che attiveranno una delle offerte di cui parleremo nel paragrafo successivo. A livello tecnico, il nuovo TIMVision Box è basato su Android TV 10 ed è dotato di connettività WiFi 6, oltre che del pieno supporto allo standard DVB-T2 che entrerà in vigore il prossimo anno con il tanto discusso switch off.

TIMVision Box si configura come un vero e proprio hub presso cui installare le applicazioni e accedere a DAZN e Infinity+ in streaming, oltre che Netflix, Disney+ e le altre che potranno essere installate tramite il Play Store.



Non è tutto però, perché TIM ha anche predisposto un sistema che, in caso di problemi con lo streaming di una delle 7 partite di Serie A trasmesse in esclusiva da DAZN (le altre 3 sono trasmesse anche da Sky), effettuerà in automatico lo switch al digitale terrestre, in modo tale da assicurare un'esperienza di visione fluida e senza troppe interruzioni. Di fatto, non si tratterà di un canale sul digitale terrestre accessibile in qualsiasi momento, ma appunto di un'opzione di backup.



Il nuovo listino TIMVision con DAZN e Infinity+

Ovviamente, TIMVision permette anche di mixare l'offerta Calcio e Sport con Disney+ e Netflix, a seconda dei propri gusti. Di seguito il listino completo:



- TIMVISION Calcio e Sport: al prezzo di 19,99 Euro al mese per dodici mesi include tutto il catalogo di TIMVision e Discovery+, DAZN (con i relativi diritti televisivi acquisiti, inclusa la Serie A, Europa League e Conference League), ed Infinity+ (con 104 partite della Champions League). Incluso ovviamente il TIMVision Box, fino al 31 Agosto nessun costo mensile;

- TIMVision Calcio e Sport con Disney+: ha un costo di 24,99 Euro al mese per dodici mesi. Anche qui troviamo il catalogo TIMVision, Discovery+ e le partite trasmesse su DAZN e Infinity + in streaming. A ciò si aggiunge anche Disney+. Incluso anche in questo caso il TIMVision Box e i due mesi gratuiti fino al 31 Agosto;

- TIMVision Calcio e Sport con Netflix: costa 29,99 Euro al mese e fondamentalmente è caratterizzato da "Calcio e Sport" con le relative app e TIMVision Box + Netflix. In questo caso TIM non offrirà due mesi gratis, ma fino al 31 Agosto si pagherà 10 Euro al mese, dopodiché si passa a 29,99 Euro al mese per 12 mesi;

- TIMVision Gold: rappresenta l'offerta più completa e ha un costo di 34,99 Euro al mese per dodici mesi, con le prime due mensilità a 10 Euro. Include DAZN, Infinity+, Netflix e Disney+, oltre che ovviamente il catalogo TIMVision.



Le promozioni sui prezzi saranno attive fino al 28 Luglio 2021, poi si passerà ai prezzi "canonici" salvo proroghe. Il listino è accessibile sia dai già clienti che da coloro che desiderano effettuare l'attivazione di una nuova utenza fissa con la fibra ottica.