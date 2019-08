Tra DAZN e Sky: dove si vede il calcio in TV nella stagione 2019/2020

Siamo ormai pronti al via della stagione calcistica 2019/2020, ed è tempo di fare un riassunto per capire dove saranno visibili tutte le competizioni. Per il secondo anno consecutivo, infatti, almeno per la Serie A sarà necessario il doppio abbonamento a Sky e DAZN, in quanto la piattaforma di streaming targata Perform ha acquistato i diritti per la trasmissione di tre partite per ogni turno di campionato. Confermata la situazione anche per le coppe europee ed i campionati minori.

Serie A

Come dicevamo poco sopra, anche la stagione della Serie A 2019/20 sarà trasmessa da Sky e DAZN. Per ogni giornata, Sky trasmetterà sette partite in esclusiva, per un totale di sedici big match su venti (qui trovate la lista completa), mentre la restante parte sarà disponibile solo per gli abbonati DAZN.

Lo schema sarà quello dello scorso anno: alla pay tv andranno le partite delle 15 e 18 del sabato, due delle 15 di domenica ed il posticipo delle 20:45, a cui si aggiunge il match conclusivo del turno, in programma lunedì alle 20:45. A DAZN andrà l'anticipo del sabato delle 20:45, mentre la domenica trasmetterà l'anticipo delle 12:30 ed una sfida delle 15.

Per la visione delle partite di Serie A su Sky sarà necessario sottoscrivere il pacchetto "Sky Calcio", che per i primi dodici mesi ha un costo di 15 Euro al mese. DAZN invece propone il sistema di abbonamento da 9,99 euro al mese (annullabile in qualsiasi istante) o, in alternativa, quello annuale a 99,99 Euro può essere acquistato tramite card nei punti vendita Unieuro, MediaWorld, Euronics, Esselunga, Carrefour e Mondadori Store, e nei tabaccai dotati di tecnologia Lottomatica Servizi, oltre che nei punti vendita Sisalpay. Non è chiaro se anche per la stagione in corso Sky abbia intenzione di proporre i pacchetti come quelli dello scorso anno, come anche se DAZN attiverà un canale sulla piattaforma satellitare.

Champions League, Europa League ed Euro 2020

Sky si conferma, anche nella stagione 2019/2020, la casa delle competizioni europee. Non mancano però le variazioni.Tutta la Champions League infatti sarà disponibile sulla pay tv, ma Mediaset ha acquisito i diritti per la trasmissione della migliore partita del mercoledì sera, su Canale 5. Il Biscione si affiderà al meccanismo del "pick", che probabilmente almeno nella fase a gironi ricadrà sulle quattro squadre italiane impegnate nella Coppa dalle Grandi Orecchie (Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta). In caso di eliminazione però la televisione di Berlusconi potrà comunque trasmettere altri match di squadre straniere, come avvenuto lo scorso anno sulla RAI a seguito dell'eliminazione della Juventus contro l'Ajax.



L'Europa League, che vedrà protagoniste Lazio, Roma e Torino, potrà essere vista in esclusiva su Sky. In questo caso però la televisione del gruppo Comcast potrà affidarsi a TV8 per la trasmissione in chiaro o di "Diretta Gol", o di una partita a scelta.

A differenza della passata stagione, le competizioni internazionali vedono la presenza anche dell'Europeo 2020, che partirà a fine campionato. I diritti tv per la trasmissione di tutte le cinquantuno partite sono stati rilevati da Sky: di queste 24 saranno disponibili in esclusiva, mentre 27 saranno trasmesse in chiaro dalla RAI.

Campionati Stranieri

Spezzatino anche per i campionati stranieri, che da qualche anno sono sempre più popolari in Italia. Sky si è aggiudicata ancora una volta i diritti di trasmissione per la Premier League.

La Pay TV trasmetterà quattro partite del sabato (13:30, 16, 18:30, 20:45), due della domenica (15 e 17:30, che spesso coincidono con i big match e scontri diretti più importanti) ed il Monday Night del Lunedì, in programma alle ore 21. Come sempre Sky sceglierà i match più interessanti della giornata, ma garantirà comunque una copertura quasi integrale con sette partite su dieci per turno.

Anche la Bundesliga sarà visibile in esclusiva su Sky, e partirà con la sfida del venerdì alle 20:30, per continuare con due match del sabato (15:30 e 18:30) e due della domenica (15:30 e 18).

E' bene precisare che la visione dei campionati stranieri è garantita solo a coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport, che è necessario anche per la Champions League ed ha un costo di 15 Euro al mese.

La Liga spagnola, che quest'anno si preannuncia agguerrita dopo la mastodontiche campagne acquisti di Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid, sarà visibile in esclusiva ed integralmente su DAZN, come la Ligue 1 francese.



Campionati minori e femminile

Ampia copertura anche per i campionati minori italiani e la Serie A Femminile.

La Serie B sarà trasmessa ancora una volta su DAZN, presentata da Diletta Leotta che si conferma il volto della piattaforma di streaming. L'anticipo del venerdì sera però sarà disponibile in chiaro su Rai Sport.

Discorso diverso per la Serie C: tutte le partite potranno essere viste su Eleven Sport, mentre alcune saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport (come nel caso del match del lunedì ed i playoff) e su SportItalia.



A Sky andrà anche l'anticipo della Serie A Femminile della domenica, alle 12:30, oltre al Mondiale Under 17.

Gli abbonati DAZN potranno vedere anche l'FA Cup, la EFL League Cup, Eredivisie, la Championship, la Coppa Libertadores, la Coppa Sudamericana, la Major League Soccer, la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Su Sportitalia invece sarà trasmesso il campionato Primavera, la Pro League belga, la Allsvenskan svedese, la Superligaen danese, la Süper Lig turca, la Coppa di Francia e la Scottish Cup.