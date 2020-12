Tre notebook con GPU RTX in offerta: le proposte per gamer e creator

Le schede grafiche NVIDIA RTX della serie 3000 lanciate in questi ultimi mesi sono tra i prodotti del mondo tech più desiderati dal pubblico. Eppure, c'è un'alternativa a cui molti stanno pensando, ovvero il settore dei computer portatili: del resto, anche laptop e notebook garantiscono ottime prestazioni, specialmente se si tratta di PC dedicati al gaming e al mondo dei creativi, due categorie di utenti che necessitano di molta potenza per poter gestire giochi e applicativi professionali, anche in mobilità.

In questo campo le alternative non mancano, non sempre però è facile trovare il modello più adatto alle proprie esigenze. Cerchiamo quindi di destreggiarci nell'offerta attuale scoprendo tre computer portatili dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX della serie 2000, che possano soddisfare le aspettative dei giocatori ma anche dei professionisti.

MSI Gaming GF65 Thin 9SEXR, l'entry-level per gamer

MSI Gaming GF65 Thin 9SEXR, da noi recensito a inizio luglio, è il primo computer portatile da gaming che vedremo oggi: costruito dalla casa taiwanese, che da lungo tempo offre componenti di ottima qualità a prezzi decisamente interessanti, al suo interno presenta un processore Intel i5-9300H con 4 core e 8 thread, con un clock base di 2,4 GHz e dalla frequenza massima pari a 4,10 GHz. All'interno troviamo una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB di memoria GDDR6 e, lato memoria, 16 GB di RAM DDR4 alla frequenza di 2666 MHz, oltre a un SSD NVMe da 512GB. Lo spazio d'archiviazione è espandibile tramite un secondo slot M.2, mentre la RAM massima supportata arriva a 64 GB.La gamma RTX per portatiliLe GeForce RTX installate nei notebook presentano le stesse specifiche dei modelli desktop ma con frequenze di clock più basse, pensate anche per l'utilizzo in mobilità.

Al vertice della gamma troviamo la RTX 2080 Super, con 3072 CUDA Core e 8 GB di RAM, seguita dalla RTX 2080, con la stessa quantità di memoria ma con 2944 CUDA Core.

La RTX 2070 Super è dotata invece di 8 GB di RAM e di 2560 CUDA Core, 2304 nella variante RTX 2070 standard.

Alla base della lineup è posizionata invece le RTX 2060, con 6 GB di RAM e 1920 CUDA Core.

Per quanto riguarda il design e il display, invece, MSI Gaming GF65 Thin 9SEXR è largo 359 mm, profondo 254 mm e spesso 21,7 mm, per un peso totale di 1,86kg, in linea con le caratteristiche tecniche dei notebook da gaming appartenenti a questa fascia prestazionale. La scocca in plastica, eccetto per la copertura della tastiera e per il coperchio in alluminio spazzolato, avvolge lo schermo Full HD da 15,6 pollici con refresh rate da 120Hz, con pannello IPS-level, ottimo per chi principalmente usa il computer per giocare. Giungendo agli ultimi dettagli, la batteria da 51 Wh garantisce una buona autonomia per un utilizzo normale (ergo navigazione web e da ufficio/scuola/università) raggiungendo 6 ore circa. Infine, lato connettività e funzioni troviamo un'uscita HDMI che supporta fino al 4K a 30Hz, un connettore RJ45, due USB 3.2 Gen1 Type-A, due USB 3.2 Gen1 Type-C e jack da 3,5 per cuffie e microfono; per la connettività senza fili sono disponibili Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0. Sopra il display non manca pure una webcam da 720p@30fps con microfoni integrati.

Attualmente può essere acquistato sul sito di Unieuro in offerta a 1.279 Euro anziché 1.399, ergo un risparmio dell'8% rispetto al prezzo di listino. Questo modello è indicato per i giocatori che desiderano entrare nel mondo RTX senza alzare troppo l'asticella del prezzo.

HP OMEN 15-EK0013NL, fascia media e qualità assicurata

Passiamo ora al mondo HP con la sua serie OMEN, con il modello di fascia media HP OMEN 15-EK0013NL. Il cuore pulsante di questa macchina è il Processore Intel Core I7-10750H dalla frequenza base pari a 2,6 GHz e turbo a ben 5 GHz, accompagnato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria GDDR6 e 16GB di RAM DDR4 da 2933 MHz, mentre lo spazio d'archiviazione è pari a 512GB grazie all'SSD in dotazione.

In questo caso le dimensioni sono di 358 x 22,5 x 240 mm, per un peso di 2,46kg. Al contrario del computer portatile MSI visto in precedenza, questo modello ha anche il tastierino numerico, migliorando notevolmente l'esperienza d'uso nel campo della produttività. Il display IPS Full HD antiriflesso in dotazione è da 15,6 pollici e offre un refresh rate da 144Hz.

HP OMEN 15-EK0013NL al suo interno ha una batteria Li-Po da 70,9Wh per un massimo di 8-10 ore circa di autonomia in condizioni di utilizzo normale.

Lato connettività e funzioni si notano quattro porte USB totali (3 USB SuperSpeed Type-A e 1 USB SuperSpeed Type-C con funzione DisplayPort 1.4), una porta Thunderbolt 3, una HDMI, una Mini DisplayPort, una Gigabit-Ethernet, una combo jack cuffie-microfono e un lettore di schede di memoria multiformato SD. Non manca pure la webcam HP Wide Vision 720p HD Camera con microfono digitale dual-array integrato.

Il prezzo di listino è di 1.699,99 Euro, ora lo potete trovare in promozione a 1499 Euro online da MediaWorld. Questo modello è indicato principalmente per i gamer, ma grazie alla potente CPU Intel i7 e alla GPU RTX 2060 non disdegna affatto anche i carichi di lavoro più impegnativi, tipici del mondo professionale.

HP - Gaming OMEN 17-cb0010nl, per chi vuole il massimo

Passiamo ora al notebook più potente tra quelli in offerta che abbiamo selezionato, ovvero il modello HP - Gaming OMEN 17-cb0010nl, che si colloca nel segmento alto del mercato. Anche in questo caso sotto la scocca troviamo un processore Intel Core, nello specifico il modello i7-9750H, dotato di 6 core e 12 thread per una frequenza base pari a 2.60 GHz e turbo a 4.50 GHz. La GPU invece è una NVIDIA GeForce RTX 2070 da 8GB di memoria GDDR6. Per quanto riguarda la memoria in dotazione ci sono 16 GB di RAM DDR4 da 2666 MHz in configurazione 2 x 8 GB, assieme a un SSD NVMe M.2 da 256 GB e 1 TB di HDD SATA.

Il display in dotazione questa volta passa al livello successivo, come ci si aspetta da un notebook da gaming di fascia alta: troviamo infatti uno schermo Full HD IPS da 17,3 pollici con refresh rate da 144 Hz, per offrire la migliore qualità possibile durante il gioco, inoltre le dimensioni permettono di avere una configurazione più adatta all'ambito lavorativo. Le dimensioni sono di 405 x 27 x 295 mm e il peso di 3.31kg, misure che lo rendono un vero e proprio desktop replacement. La batteria è da 70 Wh totali, ma viste le specifiche meglio utilizzare questo portatile collegato all'alimentatore, per sfruttare al massimo la potenza a disposizione.



In tutto sono disponibili quattro porte USB (3 USB 3.1 Gen1 Type-A e 1 USB 3.1 Gen2 Type-C con Thunderbolt 3 e DisplayPort 1.4), 1 HDMI, 1 Mini DisplayPort 1 RJ-45, 1 jack combo cuffie/microfono e anche 1 lettore di schede di memoria multiformato SD.



Anche in questo caso non manca una webcam, dato che troviamo il modello HP Wide Vision HD Camera con microfono digitale dual-array integrato. L'alta qualità però si mostra anche nel comparto audio grazie ai doppi altoparlanti Bang&Olufsen, potenziati dalla tecnologia HP Audio Boost. Attualmente potete trovare HP - Gaming OMEN 17-cb0010nl in offerta da 1.999,99 Euro a 1.899,99 Euro su Amazon nella configurazione HDD SATA 1 TB + SSD 256 GB, con GPU RTX 2070; in alternativa, sempre su Amazon potete acquistare lo stesso modello ma con SSD da 1 TB e RTX 2070 Super 8GB, però al prezzo di 2.099 Euro.

Questo modello è indicato sia per i gamer che per i creator, vista la potenza a disposizione e soprattutto per le dimensioni dello schermo, che permettono un utilizzo più confortevole in entrambi gli ambiti.