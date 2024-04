Tre smartphone Xiaomi da acquistare per fare foto eccezionali

Xiaomi sta puntando molto sulle fotocamere per rendere unici i propri smartphone. La partnership con Leica del resto è una garanzia di qualità importante, il brand tedesco infatti ha dato un contributo fondamentale, qualche anno fa, alla crescita di Huawei in questo ambito, e ora sta facendo la stessa cosa con Xiaomi. Non tutti gli smartphone però possono contare sul connubio tra le tecnologie Xiaomi e quelle di Leica, ecco perché i modelli che trovate in questo articolo garantiscono una qualità di scatto superiore in ogni ambito, dallo zoom alla ritrattistica.

Xiaomi 14 Ultra: il miglior cameraphone

Xiaomi 14 Ultra è riconosciuto all'unanimità come il top di gamma Android migliore per scattare foto. Il merito va all'incredibile connubio tra hardware e software, reso possibile dalla partnership tra Xiaomi e Leica.

Xiaomi 14 Ultra non ha mezze misure, il prezzo di 1499 euro su Amazon è giustificato da un sistema fotografico unico nel suo genere, a partire dalla fotocamera principale. Questa può sfruttare un sensore da ben 1" da 50 megapixel, ma soprattutto può contare sulle lenti Summilux e sul diaframma variabile, che permettono un'apertura da f/1.63 a f/4.0, un vero unicum nel panorama smartphone. Non bastasse questo gli altri sensori permettono di gestire al meglio diverse lunghezze focali, a partire dal tele da 50 Megapixel da 75 mm, passando poi alla periscopica da 50 Megapixel e 120 mm per finire alla grandangolare, sempre da 50 Megapixel e da 12 mm.

Questo mix permette di scattare in ogni condizione, dalle macro ai soggetti più lontani, per di più si possono utilizzare due profili colore, uno più naturale e uno più saturo, a seconda delle proprie preferenze. Non manca nemmeno un kit speciale per renderlo ancora più simile a uno smartphone, come abbiamo visto nella nostra prova di Xiaomi 14 Ultra.

Insomma, questo modello offre tecnologie talmente avanzate che è consigliato soprattutto ai fotografi, che vogliono alternare alle classiche reflex e mirrorless anche uno smartphone con capacità fotografiche uniche nel loro genere.

Xiaomi 14: una sicurezza nelle foto, per tutti

Xiaomi 14 Ultra è il non plus ultra della fotografia su smartphone, ma per esprimersi al meglio ha bisogno di competenze specifiche che non tutti possiedono.

Xiaomi 14 invece prende quanto di buono visto sul top di gamma e lo adatta a un pubblico più generico, che cerca ottime foto senza però doversi destreggiare tra impostazioni e settaggi manuali. Questo grazie alla presenza di tre sensori da ben 50 Megapixel, con il principale dotato di lenti Leica e apertura f/1.6, per una lunghezza focale di 23 mm. Anche Xiaomi 14 è particolarmente adatto alla ritrattistica, soprattutto con il tele da 75 mm e apertura f/2.0, senza dimenticare l'ultra grandangolare da 14 mm. Un mix che permette di fare ottime foto sia da vicino che con il soggetto lontano, e che può contare sull'ottimizzazione di Leica, grazie al quale decidere se puntare di più sulla fedeltà d'immagine o su colori più saturi e d'impatto. Un vantaggio rispetto al modello Ultra è poi il prezzo, di 1099 euro su Amazon, decisamente meno rispetto a quello del top di gamma.

Xiaomi 13T Pro: ottime foto a un prezzo ridotto

Xiaomi 14 Ultra e la sua versione base sono usciti da poco tempo per cui il prezzo non è certo a buon mercato.

Purtroppo se si cercano ottime foto bisogna andare per forza di cose sui modelli top di gamma, tuttavia è possibile risparmiare qualcosina se si punta a uno smartphone uscito meno di recente, come Xiaomi 13T Pro. Anche in questo caso si può contare sulla partnership con Leica, a garanzia della qualità fotografica di questo modello. Il sensore principale è da 50 Megapixel con apertura f/1.9, equivalente a una lunghezza focale di 24 mm. C'è poi il tele, sempre da 50 Megapixel e da 50 mm, ideale per i ritratti e per avere uno zoom sempre pronto quando serve. Infine c'è la Ultra wide da 12 Megapixel e 15 mm, utile anche per le macro. Un connubio ottimo per scattare immagini in ogni condizione, con in più il tocco di Leica a ottimizzare al meglio la resa finale. Trattandosi di un modello uscito ormai da qualche mese è disponibile a 638 euro su Amazon.