Trump: dazi del 25% sui prodotti tech cinesi, un danno per i chipmaker USA?

"America First". È questo il motto del presidente americano Donald Trump. Ed questo il motivo che ha spinto gli Stati Uniti a dare il via a una vera e propria guerra commerciale contro Pechino. Dal 6 luglio, data in cui le nuove tasse dovrebbero essere attive, su 818 categorie di prodotti importati dalla Cina saranno imposti dazi per un valore stimato di 34 miliardi di dollari. Successivamente, altre 284 tipologie di beni subiranno la stessa sorte, per un valore di 16 miliardi di dollari.

Nel mirino di Trump sono finiti anche i prodotti tecnologici cinesi, veri protagonisti di questa nuova ondata di dazi, che non vogliono solo limitare il deficit commerciale con Pechino, ma intendono fermare, o per lo meno rallentare, l'espansione cinese nel settore Hi-Tech e il trasferimento di tecnologie americane nel paese asiatico. In un contesto sempre più difficile per il commercio internazionale, anche i chipmaker a stelle e strisce potrebbero subire danni rilevanti, nonostante producano molti dei loro prodotti negli Stati Uniti.



Trump VS Cina

Non tutti conoscono il programma "Made in China 2025", varato da Pechino nel 2015. Questo prevede, entro il 2025, l'aumento massiccio delle tecnologie sviluppate direttamente in Cina, diminuendo così la dipendenza da altri paesi. Non solo, perché se il progetto sarà un successo, la Cina si ritroverà in quella che oggi è la posizione degli Stati Uniti, trasformando un'economia che punta sul "low cost" in una più moderna e profittevole, che mira alla produzione di beni ad alto valore aggiunto. Se ripensiamo al motto del presidente americano, "America First", si può ben capire come i piani di Pechino vadano in netto contrasto con i progetti di Trump, che vuole mantenere il dominio tecnologico mondiale saldamente in mani americane.

Per farlo, il presidente USA intende anche dare un stretta al passaggio di tecnologie sviluppate negli Stati Uniti ai partner commerciali cinesi, che hanno avvantaggiato non poco il progresso del paese negli ultimi anni. Secondo Trump, i nuovi dazi, se verranno realmente applicati dal 6 luglio, non serviranno solo a diminuire lo squilibrio commerciale tra i due paesi, ma porranno anche le basi per il predominio tecnologico americano negli anni a venire. Ma proprio dal mondo tech a stelle e strisce arrivano forti dubbi sugli effetti benefici di una guerra commerciale, che potrebbe portare problemi anche ai produttori che realizzano i propri prodotti negli Stati Uniti.



I dazi in un mondo globalizzato

La SIA è l'associazione americana che rappresenta gli interessi dei produttori di semiconduttori. Al suo interno troviamo nomi del calibro di Intel, AMD, NVIDIA, IBM, Qualcomm, Texas Instrument e Global Foundries, giusto per citare i più famosi. Secondo la SIA, i dazi di Trump creerebbero diversi problemi al mercato e alle aziende americane, nonostante queste producano la maggior parte dei loro prodotti direttamente negli Stati Uniti. Come spiegato da un portavoce della SIA: "L'industria dei semiconduttori americana condivide le preoccupazioni dell'amministrazione Trump sul trasferimento, forzato, di tecnologie e proprietà intellettuali in Cina. La proposta che prevede l'imposizione di dazi sui semiconduttori cinesi, la maggior parte dei quali vengono sviluppati, progettati e prodotti negli USA, è però controproducente e non riesce ad affrontare i gravi problemi commerciali e tecnologici con la Cina".

Ma perché dei prodotti realizzati sul suolo americano dovrebbero essere tassati? Semplicemente perché molti dei chip prodotti finisco poi in Cina per i motivi più disparati. Si va dall'assemblaggio all'interno dei prodotti finiti fino ai test di laboratorio, realizzati spesso in collaborazione con le aziende asiatiche, grazie ai minori costi produttivi. Il rischio, per i chipmaker, è quindi quello di esportare i propri prodotti in Cina e di vederli rientrare, tassati, all'interno di prodotti finiti ad alto valore aggiunto. Un'anomalia semplice da prevedere in un mondo globalizzato, e che ha visto nel libero scambio commerciale un motore di crescita enorme negli ultimi decenni.