Tutte le schede madri Asus in arrivo con chipset Z590 per CPU Rocket Lake

Sono state molte le novità introdotte da Intel nel corso del CES 2021, tra cui svettano i nuovi processori Rocket Lake di undicesima generazione e i chipset che li accompagneranno.

Particolare interesse ha suscitato l'arrivo del nuovo chipset Z590, atteso come un aggiornamento incrementale rispetto alla passata generazione ma con le carte in regola per segnare nuovi standard qualitativi e prestazionali.

Anche per questa nuova generazione, Asus ha sviluppato e presentato al CES 2021 un'offerta estremamente eterogenea e pronta a soddisfare qualunque tipo di utenza.

Il chipset Z590



Il nuovo chipset Z590 porta in dote un ventaglio di funzionalità che potrebbero rivelarsi dei veri e propri game changer. La più importante delle novità è il fortemente atteso Intel DMI Link di nuova generazione.

Il canale di collegamento tra CPU e chipset rappresenta infatti il vero tallone d'Achille delle piattaforme Intel delle ultime generazioni per via di una larghezza di banda paragonabile a 4 linee PCIe 3.0. Da questo punto di vista il nuovo DMI permette, soprattutto per le periferiche PCI Express direttamente gestite dal chipset, di raddoppiare la banda fino a 8 linee PCIe 3.0. Questo significa che sarà possibile collegare ben due SSD M.2 su PCIe 3.0 a velocità piena sotto chipset, oltre a un canale da quattro corsie instradato direttamente dalla CPU.

Vengono aumentate di conseguenza anche le linee passanti. I chip Rocket Lake permetteranno di utilizzare quattro linee ulteriori, tutte su PCIe 4.0, per un totale di 20 linee PCI Express 4.0, lasciando un ampio margine di configurazione, ovvero 1x16 + 1x4, 2x8 + 1x4, 1x8 + 3x4. Pieno supporto è dato anche allo standard USB 3.2 Gen 2x2 a 20 Gbps, al WiFi 6E a 6GHz e al Thunderbolt 4.

Novità anche per quanto riguarda il supporto alle memorie RAM, che passano dai 2933 MHz di massima della scorsa generazione a una frequenza di riferimento di 3200 MHz per i processori Intel Core 11000.

Confermata infine la retrocompatibilità incrociata, ovvero dei processori Rocket Lake con chipset Z490 e dei processori Comet Lake con chipset Z590, sebbene con qualche limitazione. I processori Intel di undicesima generazione sui vecchi chipset sbloccheranno le linee PCIe 4.0 ma non godranno infatti del nuovo DMI Link. Al contrario le CPU Comet Lake su Z590 non consentiranno l'utilizzo delle linee PCIe 4.0.

Le nuove schede madri Prime e TUF



Asus ha confermato che la sua lineup di Z590 offrirà prestazioni senza compromessi su tutte le fasce di prezzo.

Alla base della piramide troviamo la linea rugged TUF, con le sue canoniche varianti con e senza WiFi.

La Asus TUF Gaming Z590-Plus e la Z590-Plus WiFi condividono lo stesso scheletro, offrendo all'utente ben 14+2 fasi di alimentazione DrMOS, componentistica di grado militare, dissipazione sui VRM e su due slot per SSD M.2, la tecnologia Asus OptiMem II e il sistema Two-Way AI Noise Cancelation, per l'eliminazione bidirezionale dei rumori di fondo sia in ingresso che in uscita. A questo si aggiungono le principali feature in dote con il nuovo chipset, tra cui il canale PCIe 4.0 x4 per la memoria M.2 principale, il supporto allo standard Thunderbolt 4 su porte Type-C e le nuove USB 3.0 2x2 a 20 Gbps.

La massima frequenza supportata per le RAM DDR4 è di 3200 MHz in modalità normale e 5133 MHz in modalità overclock. Garantito il supporto al WiFi 6 sulla variante dotata di connettività wireless e piena compatibilità con l'Intel 2.5 Gb Ethernet.

Spostandoci sulla famiglia Prime, la protagonista assoluta è la Asus Prime Z590-A, che dispone di tutti i vantaggi del nuovo chipset se abbinati a una CPU Intel di undicesima generazione, insieme a una serie di tecnologie proprietarie basate su intelligenza artificiale, tra cui AI Overclocking, AI Cooling e l'AI Noise Cancelation bidirezionale, presente anche sulla linea TUF. Anche qui troviamo 14+2 fasi di alimentazione DrMOS e il supporto a RAM DDR4 fino a 5133 MHz.

Ciò che colpisce maggiormente l'occhio è sicuramente l'estetica curata che riprende le linee della precedente generazione, con la sua livrea bianca che abbraccia l'I/O Shield integrato e i dettagli illuminati da LED RGB con supporto Aura Sync.

Scendendo di un gradino troviamo la Prime Z590-P e la Z590-V, che perdono le caratteristiche estetiche del modello di punta e, nel caso della variante -V, anche la dissipazione per le memorie M.2.

La Asus Z590-P presenta 10+1 fasi di alimentazione DrMOS mentre la Z590-V ne offre 8+1, così come la Asus Prime Z590M-Plus, variante Micro ATX la cui presenza non è sempre scontata.

Le nuove ROG Strix e ROG Maximus

Anche il segmento enthusiast si arricchisce con una grande varietà di schede madri con chipset Z590. A guidare la famiglia Strix nella nuova generazione è la Asus ROG Strix Z590-E Gaming WiFi che rappresenta la proposta di punta della linea, con 14+2 fasi di alimentazione, dissipazione con heatpipe per VRM e zona I/O e quattro slot M.2, anch'essi completamente dissipati.

Non mancano AI Overclocking, AI Cooling e AI Noise Cancelation bifasico, con l'aggiunta dell'AI Networking.

Fronte connettività troviamo il WiFi 6E e un doppio I/O Intel 2.5 Gb Ethernet. Interessante l'aggiunta della tecnologia OptiMem III, in grado di sfruttare una maggior frequenza delle memoria e al contempo controllarne la latenza. La variante Z590-F Gaming WiFi si colloca un gradino sotto alla sorella maggiore, sacrificando una porta Ethernet 2.5 Gb e l'OptiMem III.



A chiudere la linea Strix la piccola Z590-I Gaming WiFi in formato mini ITX, con 8+2 fasi di alimentazione, e la ROG Strix Z590-A, che perde il supporto alla tecnologia WiFi 6E. Gradita la presenza del codec ALC4080 con amplificazione Savitech SV3H712, DTS Sound Unbound e Sonic Studio III su tutta la famiglia ROG Strix, così come l'illuminazione RGB on-board, il supporto ad AURA Sync e la possibilità di portare le memorie RAM a 5333 MHz, eccezion fatta per il modello Micro ATX.

Rinunciando a qualunque tipo di compromesso, la proposta ideale è senza dubbio la serie Asus ROG Maximus XIII, con le tre varianti Hero, Extreme ed Extreme Glacial.

La Asus ROG Maximus XIII Hero rappresenta la proposta base del trio. Il tratto distintivo della serie è sicuramente il design delle piastre di dissipazione, che ricoprono gran parte della superficie della scheda madre. Le fasi di alimentazione sulla Hero sono sempre 14+2 e sono garantite fino a 90 Ampere. Oltre ad avere tutte le tecnologie presenti sulla Strix Z590-E, troviamo un'ottimizzazione ancora più spinta sul fronte della dissipazione dei VRM, grazie alla presenza di Thermal Pad ad alta capacità termoconduttiva, e della ROG Water-Cooling Zone, che permette di controllare in maniera fine il sistema di raffreddamento, tra cui temperatura e flusso, nella suite Fan Xpert 4.



La Maximus XIII Z590 Extreme e la sorella Extreme Glacial rappresentano le offerte di punta di tutta la gamma di schede madri Asus con chipset Z590. Crescono le fasi di alimentazione fino a 18+2, con induttanze in lega MicroFine e condensatori metallici 10K giapponesi, per margini di overclock estremi.

La linea Extreme è caratterizzata dal supporto a cinque unità M.2 completamente dissipate e su entrambe le schede è presente un mini-display OLED LiveDash.

Tutte le schede madri Asus ROG Maximus XIII sono in grado di supportare memorie RAM DDR4 fino a 128 GB e 5333 MHz e presentano il nuovo codec audio ALC4082 su base ROG SupremeFX 7.1 Surround con DAC ESS ES9018Q2C integrato.



Ciò che differenzia nel profondo la scheda madre Asus ROG Maximus XIII Z590 Extreme Glacial da tutte le altre proposte è la presenza di un waterblock EK integrato nel blocco frontale in grado di dissipare contemporaneamente CPU, VRM e PCH.

Asus ha deciso di snellire il suo catalogo pur mantenendo altissima la qualità delle componenti adottate e una solida base comune di feature a prescindere dalla fascia di prezzo, riducendo la frammentazione nell'offerta e di conseguenza migliorando l'esperienza dell'utente nella fase di scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze.



Benché Intel abbia lasciato ampio spazio di manovra ai produttori a riguardo, le nuove schede madri Asus con chipset Z590 saranno tutte retrocompatibili. Una politica decisamente propositiva, che permette all'utente finale di utilizzare le nuove schede madri nell'attesa che arrivino sul mercato le nuove CPU Intel Rocket Lake.