Tutti i Surface in arrivo in Italia e gli sconti sulla scorsa generazione

Durante l'evento di Microsoft tenutosi lo scorso 2 ottobre 2019, il dispositivo che ha catalizzato l'attenzione del pubblico è stato il Surface Duo, che segna il ritorno della società di Redmond sul mercato degli smartphone. Tuttavia, Microsoft ha presentato anche dei prodotti più tradizionali, che sono essenzialmente il presente della società.

Infatti, lo smartphone pieghevole e Surface Neo usciranno entrambi alla fine del 2020 e quindi dovremo attendere ancora parecchi mesi prima di vederli in azione, mentre i nuovi Surface Pro X, Surface Pro 7 e Surface Laptop 3 arriveranno in Italia già durante le prossime settimane.

Insomma, nonostante la società di Redmond ci abbia fatto vedere brevemente il suo futuro, per il momento è bene concentrarsi sul presente. Andiamo, dunque, a vedere nel dettaglio la gamma di prodotti Surface di Microsoft.



Surface Pro X

Parola d'ordine: leggerezza. Surface Pro X viene descritto dall'azienda di Redmond come "il più sottile, leggero, potente e connesso Surface Pro di sempre". Tralasciando i soliti toni trionfali del marketing, Microsoft è veramente riuscita a sfornare un portatile 2-in-1 compatto. Pensate infatti che le cornici del display sono state ridotte del 33% e questo ha consentito all'azienda di Redmond di inserire uno schermo da 13 pollici in una scocca che solitamente ospiterebbe un pannello da 12 pollici.



Inoltre, lo spessore di Surface Pro X è pari ad appena 5,53 mm, mentre il peso è di 762 grammi. Se teniamo in considerazione anche la tastiera e la cover, arriviamo a 7,3 mm di spessore e 775 grammi di peso, numeri piuttosto interessanti per coloro che puntano alla portabilità.



Non mancano ovviamente novità anche a livello hardware. Surface Pro X monta un display PixelSense da 13 pollici con risoluzione di 2880 x 1920 pixel, aspect ratio 3:2 e picco di luminosità massimo di 450 nit, mentre sotto la scocca in alluminio anodizzato troviamo il processore Microsoft SQ1 con una GPU Adreno 685. Per chi non lo sapesse, si tratta di un nuovo SoC realizzato in collaborazione con Qualcomm: stando all'azienda di Redmond, SQ1 è stato progettato per essere meno energivoro rispetto ai tradizionali processori di Intel.



Per il resto, sono presenti 8/16GB di RAM LPDDR4X, 128/256/512GB di SSD M.2 e una batteria che, secondo Microsoft, è in grado di garantire fino a 13 ore di autonomia per quanto riguarda la riproduzione di video in locale. Presente anche uno slot per la nanoSIM e tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi al Bluetooth 5, passando per LTE e GPS. Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca il supporto alla Surface Pen

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Surface Pro X arriverà in Italia il 19 novembre 2019. I preordini sono già aperti sul sito ufficiale di Microsoft e il prezzo di partenza è fissato a 1169 euro. Il modello più prestante, ovvero quello con 16GB di RAM e 512GB di SSD, costa invece 1999 euro.

Surface Pro 7

Microsoft continua a portare avanti la sua tradizionale serie di prodotti Surface Pro e, dopo Surface Pro 6, arriva ovviamente Surface Pro 7. Quest'ultimo introduce finalmente la porta USB Type-C e i processori Intel Core Ice Lake di decima generazione (fino all'i7). Le dimensioni del dispositivo sono pari a 292 x 201 x 8,5 mm, per un peso di 775 grammi per i modelli con i3/i5 e di 790 grammi per quello con i7. Il display è un PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione 2736 x 1824 pixel e aspect ratio 3:2, mentre la RAM è in tagli da 4/8/16GB LPDDR4X. Gli SSD sono invece da 128/256/512GB o 1TB.



Stando a Microsoft, la batteria può raggiungere le 10 ore e mezza di autonomia in riproduzione video in locale. La scocca in lega di magnesio e non mancano le classiche connettività, dal Wi-Fi 6 al Bluetooth 5. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Presente anche il supporto alla Surface Pen.

Parlando di disponibilità e prezzi, Surface Pro 7 arriverà in Italia il prossimo 22 ottobre , i preordini sono già aperti sul Microsoft Store. Il prezzo di partenza è fissato a 919 euro, ma il modello più prestante (i7, 16GB RAM, 1TB SSD) costa 2549 euro.



Surface Laptop 3

Quest'anno Microsoft ha deciso di "raddoppiare" il suo Surface Laptop. Infatti, l'azienda di Redmond ha annunciato due modelli: uno da 13,5 pollici (2256 x 1504 pixel) e uno da 15 pollici (2496 x 1664 pixel). Quest'ultima variante, oltre ovviamente a un display dalle dimensioni più elevate, dispone di un trackpad più ampio del 20%. Il modello da 13,5 pollici monta processori quad-core di decima generazione Intel Core i5-1035G7 o Intel Core i7-1065G7 e una GPU Intel Iris Plus. La variante da 15 pollici ha invece una CPU AMD Ryzen 5 3580U o AMD Ryzen 7 3780U e una GPU Radeon Vega 9 o Vega 11. Troviamo 8/16/32GB di RAM LPDDR4X e 128/256/512GB/1TB di SSD. L'autonomia stimata della batteria è pari a 11 ore e mezza, mentre il sistema operativo è Windows Home.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, entrambi i modelli arriveranno in Italia il prossimo 22 ottobre 2019. I preordini sono già attivi tramite il sito ufficiale di Microsoft. I prezzi di partenza sono fissati a 1169 euro per la variante da 13,5 pollici e 1399 euro per quella da 15 pollici.

I modelli più prestanti arrivano rispettivamente a 2699 euro e 2949 euro. Per maggiori dettagli sui prezzi italiani di tutti i dispositivi citati, vi consigliamo di consultare la nostra notizia dedicata.



Sconti sulla precedente generazione di Surface

L'annuncio dei succitati nuovi dispositivi della gamma Surface ha avuto ripercussioni anche sul prezzo ufficiale della precedente generazione. Infatti, Microsoft ha deciso di scontare, tramite il suo store ufficiale, Surface Pro 6, Surface Go, Surface Laptop 2 e Surface Book 2. Surface Pro 6 viene venduto a un prezzo di partenza di 849 euro (sconto di 550 euro), Surface Go costa 399 euro (sconto di 60 euro), Surface Laptop 2 richiede un esborso di 899 euro (sconto di 270 euro) e Surface Book 2 viene venduto a 999 euro (sconto di 300 euro).