I nuovi TV OLED LG 2024 nel segno dell'IA: ancora più luminosi e addio cavi

Il 2024 si apre, come ampiamente previsto, all'insegna dell'intelligenza artificiale. Questa volta però l'IA non viene utilizzata per creare testi o immagini, ma per migliorare le gestione dei pannelli OLED prodotto da LG, che promettono quest'anno luminosità di picco sempre più alte, almeno sui modelli top di gamma.

In tutto arriveranno quattro varianti, M4, G4, C4 e B4, con tagli dai 42 fino ai 97 pollici. L'IA non sarà l'unico elemento su cui LG punta per migliorare i nuovi televisori, che si preannunciano tecnologicamente variegati, tra sistemi di trasmissione wireless e il nuovo webOS.

Le novità più importanti arrivano solo su M3 e G3

Fino a qualche anno fa LG faticava a differenziare i vari modelli che compongono la gamma TV OLED, a causa di prestazioni molto simili. Dallo scorso anno però la serie G3 ha preso il volo, soprattutto nella luminosità di picco, decisamente superiore rispetto a quella del C3.

Quest'anno LG ha deciso di proseguire su questa strada, puntando su un nuovo processore d'immagine che promette miracoli, disponibile però solo su M4 e G4. Si chiama Alpha11 AI Processor 4K e integra una NPU quattro volte più potente rispetto all'Alpha9 dello scorso anno, dedicata appunto all'intelligenza artificiale. Per quanto si è potuto capire finora, M4 e G4 usano lo stesso pannello MLA con micro lenti dello scorso anno, tuttavia la tecnologia Peak Highlighter promette picchi luminosi superiori del 150% rispetto al B4 su una finestra del 3% dello schermo.



Ma come è possibile? Qui entra in gioco la potenza della nuova NPU del processore Alpha11, che grazie all'intelligenza artificiale riesce a spremere fino all'ultimo nit dal pannello, concentrandosi soprattutto sui piccoli elementi luminosi. Una volta attivata la modalità AI Picture Pro non solo si ottiene una maggiore luminosità, ma anche capacità di upscaling migliorate e il tone mapping dinamico, inoltre l'IA è in grado di riconoscere gli oggetti importanti in una scena mettendoli in risalto.

Molto particolare è poi la tecnologia AI Director Processing, che va a ottimizzare il colore senza snaturare le volontà artistiche del regista, almeno sulla carta. L'intelligenza artificiale viene applicata anche al suono, ad esempio con la tecnologia AI Voice Remastering, per enfatizzare le voci rispetto al resto della scena sonora, mentre con AI Acoustic Tuning gli speaker vengono tarati sulla base dell'ambiente di riproduzione.



M4 e G4 si differenziano soprattutto per il design, con M4 che può contare su un box per le connessioni esterno senza fili, in grado di trasmettere segnali video in 4K a 144 Hz fino a 10 metri, un vantaggio enorme per chi vuole creare un setup video il più pulito possibile, senza cavi a vista. I nuovi M4 saranno disponibili nei prossimi mesi nei tagli da 65, 77, 83 e 97 pollici, stessa cosa per il G4 ma con l'aggiunta del modello da 55 pollici.

La gamma C4 invece arriverà nei tagli da 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici. Anche quest'anno non c'è il pannello MLA visto nei modelli superiori, LG indica una maggiore luminosità rispetto alla variante precedente ma senza specificare che tipo di incremento sarà raggiungibile. Inoltre è utilizzato un processore d'immagine meno evoluto, un Alpha9 AI. M4, G4 e C4 offrono tutti quattro porte HDMI 2.1 e un refresh rate di 144 Hz, oltre alla compatibilità con G-Sync e Freesync Premium Pro.

L'entry level B4 sarà disponibile nei tagli da 48, 55, 65 e 77 pollici, utilizzerà un processore d'immagine Alpha8 AI e avrà quattro ingressi HDMI 2.1, ma il refresh rate si ferma a 120 Hz. Notizia importante è poi l'addio alla gamma A, sostituita proprio dal B4 per chi è un cerca di un TV OLED entry level.



A bordo di tutti i nuovi televisori LG ci sarà webOS 2024, in arrivo con diverse novità, a partire dai 5 anni di aggiornamenti garantiti. Tutti i TV potranno poi gestire fino a 10 profili differenti, in questo modo ogni utilizzatore può avere un software perfettamente tarato sulle proprie abitudini di visione. Il passaggio tra i diversi profili può avvenire anche tramite riconoscimento vocale, snellendo così questo processo. C'è poi il Multi View, con cui vedere fino a quattro sorgenti video contemporaneamente nei TV con processore Alpha11, fermandosi a due sugli altri, e la piena compatibilità con Apple AirPlay 2 e con Chromecast.

Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni direttamente dal CES, come sempre però per disponibilità e prezzi ci sarà da aspettare.