Ecco i nuovi TV OLED top di gamma di Panasonic: largo a Fire TV e al gaming

Panasonic non è più sinonimo di cinema. O almeno, non è più solo questo, visto che nell'ultimo anno sono arrivate tonnellate di funzioni dedicate ai videogiocatori nella sua gamma TV. Una gamma che ormai ha integrato tutto ciò che serve per giocare al meglio, tranne che per una cosa, il gaming in streaming.

Ora però le cose stanno per cambiare, visto che i nuovi top di gamma OLED portano una novità davvero importante, ovvero l'abbandono del sistema operativo MyHomeScreen in favore di Fire TV di Amazon, una svolta epocale per il brand giapponese e anche piuttosto inaspettata, visto l'impegno profuso in questi anni per il suo sviluppo.

Fire TV cambia tutto, soprattutto nell'interfaccia

I nuovi top di gamma OLED Z95A e Z93A sono stati pensati all'insegna dell'evoluzione più della rivoluzione, almeno sul fronte hardware. Del resto i pannelli MLA arrivati lo scorso anno garantiscono già prestazioni eccezionali e, come abbiamo visto con i nuovi TV OLED di LG presentati al CES, quest'anno rappresentano ancora l'apice tecnologico per gli OLED WRGB.

Per ora sono state annunciate tre varianti, da 55 e da 65 pollici per il top di gamma Z95A e da 77 pollici per lo Z93A, di questi solo i primi due possono contare su pannelli MLA. Panasonic identifica i pannelli MLA con la dicitura Master OLED Ultimate, mentre lo Z93A è indicato come Master OLED Pro Cinema.

La differenza è tutta nella luminosità di picco, superiore per i Master OLED Ultimate, mentre le altre specifiche rimangono pressoché uguali.

Entrambi utilizzano infatti lo stesso processore d'immagine, HCX Pro AI Processor MK II, che porta in dote tra le altre la funzione 4K Remaster Engine, in grado di migliorare la qualità d'immagine grazie all'intelligenza artificiale.



Su tutti i modelli si trovano le HDMI 2.1 con tutte le funzioni dedicate al gaming abilitate, quest'anno è possibile addirittura raggiungere i 144 Hz di refresh rate con Dolby Vision attivo, le varianti 2023 si fermavano a 60 Hz. In tutto sono due le porte abilitate a gestire segnali di questo tipo, in aggiunta a tecnologie come VRR, Freesync Premium Pro e G-Sync, senza dimenticare una porta con funzionalità eARC. Sempre sul fronte gaming arriva una nuova Game Control Board, per la gestione rapida delle impostazioni relative al gaming, e ritorna anche il preset d'immagine True Game Mode, pensato appositamente per il gioco.

Come sempre i televisori Panasonic riescono a gestire tutti gli standard video più moderni, dal Dolby Vision al Dolby Vision IQ, passando per HLG, HDR10 e HDR10+. Il top di gamma Z95A si differenzia poi per un sistema audio avanzato, simile a quello visto nella recensione dell'MZ2000, con pieno supporto al Dolby Atmos.

Quest'anno la novità più importante è però forse nel software, con l'abbandono del sistema MyHomeScreen in favore di Fire OS, che porta un'interfaccia più moderna e accattivante, oltre a tantissime nuove applicazioni, tra cui quelle dedicate al gaming in streaming. Per ora c'è solo Amazon Luna, ma non è da escludere che possano arrivare altri servizi in futuro.

Come sempre quando si parla di annunci TV al CES non ci sono informazioni su disponibilità e prezzi, che verranno svelati nel corso dei prossimi mesi.