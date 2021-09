TV Samsung 2021: quali sono i modelli compatibili con HDMI 2.1?

La gamma di televisori Samsung per il 2021 si è arricchita di una serie di modelli dotati delle tecnologie più recenti disponibili sul mercato. Abbiamo già avuto occasione di osservare nel dettaglio le tecnologie dei nuovi TV Neo QLED, mentre lo scorso luglio siamo stati al Samsung District proprio per vedere da vicino i Samsung Neo QLED 2021 che, soprattutto nel gaming, si propongono come fedeli compagni di gioco.

A proposito di gaming, c'è una tecnologia che rappresenta ormai un requisito fondamentale per moltissimi utenti: le HDMI 2.1. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto diverse occasioni per illustrare le sue caratteristiche e le differenze tra HDMI 2.0 e HDMI 2.1. Ora, invece, è il momento di scoprire quali TV Samsung 2021 sono compatibili con lo standard HDMI 2.1, molto utile per sfruttare al meglio le console di nuova generazione.

I vantaggi dell'HDMI 2.1

Prima di addentrarci nel dettaglio della gamma TV 2021 di Samsung occorre fare chiarezza sulle HDMI 2.1 e sui benefici apportati dal loro arrivo sul mercato. Le HDMI 2.1 sono un grande passo in avanti rispetto allo standard precedente e, sebbene i dispositivi compatibili siano ancora relativamente pochi, questa tecnologia presenta molteplici punti di forza, molti dei quali pensati per il gaming di qualità elevata e ad alto framerate.

Partiamo dunque proprio dall'aumento nella capacità di trasmissione dei dati. Se già con le HDMI 2.0 si arrivava a una velocità di ben 18 Gigabit al secondo, le HDMI 2.1 a piena banda hanno innalzato lo standard sino a 48 Gbps. Un passo in avanti esponenziale, che rende possibile la visione di contenuti video particolarmente pesanti sui televisori compatibili, supportando nativamente la risoluzione 4K con frequenze di aggiornamento elevate, fino a 120 o 144 Hz, ma anche l'8K e addirittura il 10K, tramite l'utilizzo della tecnologia Display Stream Compression.

Tra le funzionalità supportate dalle nuove porte HDMI 2.1 sul fronte video figurano tecnologie importanti come il Variable Refresh Rate, o VRR, che consente la sincronizzazione automatica della frequenza di aggiornamento del pannello con il framerate in uscita dalla scheda video o dalle console collegate.

In questo modo, il televisore riesce a garantire una percezione di fluidità maggiore rispetto ad altri modelli senza HDMI 2.1, riducendo al contempo l'input lag.



A questa feature si aggiunge ALLM, novità che consente l'attivazione automatica della modalità Gioco sui televisori non appena si accende la console collegata. Sul fronte acustico, infine, si nota il supporto al canale audio eARC o Enhanced Audio Return Channel, che permette di sfruttare l'effetto surround con formati come DTS:X e Dolby Atmos.

Insomma, è facile capire quanto sia importante lo standard HDMI 2.1 per l'esperienza di gioco, più in generale per l'Home Entertainment e anche per il cinema. Come altri marchi a livello globale, Samsung ha perfettamente compreso la necessità di tale tecnologia nei suoi televisori, specialmente nei modelli top di gamma.

TV Samsung Neo QLED compatibili

I televisori della gamma Neo QLED rappresentano la crème de la crème del portfolio Samsung: al loro interno troviamo il processore Neo Quantum e la tecnologia Quantum Mini LED. Il primo si occupa dell'ottimizzazione dell'immagine attraverso delle reti neurali che ne migliorano la resa, la seconda invece porta le dimensioni dei led per la retroilluminazione a 1/40 rispetto al passato, aumentando esponenzialmente la precisione nella gestione della luce e il numero di zone pilotabili dal local dimming.

Non mancano feature inedite come la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ per ottimizzare la fluidità durante il gioco e le modalità Wide Game View e Game Bar, per ottenere un campo visivo più ampio e accesso rapido alle informazioni relative all'attività video durante il gaming, tra cui il numero di fps visualizzati sullo schermo.



Tra le tante tecnologie supportate, l'HDMI 2.1 non manca mai, tutti i televisori Neo QLED sono dotati di ingressi HDMI 2.1 e delle principali feature introdotte dallo standard, a partire dal top di gamma QN900A.

Questo modello offre quattro porte HDMI 2.1, tutte in grado di supportare l'HFR (High Frame Rate), gli standard audio ARC ed eARC, il Variable Refresh Rate, la tecnologia ALLM e persino AMD FreeSync.

Sul sito ufficiale Samsung italiano possiamo trovare i modelli QE65QN900A con display da 65 pollici in offerta a 4589 Euro, QE75QN900A con display da 75 pollici a 5.799 Euro e infine il QE85QN900A a 10.999 Euro, quest'ultimo però disponibile solo presso rivenditori autorizzati.

Scendendo nella lineup 8K c'è il Samsung QN800A, gamma caratterizzata da tre modelli con tecnologia Quantum Mini LED, tutti con quattro porte HDMI 2.1 e supporto a HFR, ARC, eARC, VRR, ALLM e AMD FreeSync. In Italia sul sito ufficiale sono disponibili i modelli QE65QN800A con schermo da 65 pollici a 3.059 Euro e QE75QN800A con schermo da 75 pollici a 4.399 Euro. Infine abbiamo la variante da 85 pollici proposto a 7.139 euro.

La gamma 8K non è l'unica che può contare sulle HDMI 2.1, anche i modelli 4K le utilizzano, a partire dal Samsung QN95A, con pannello Neo QLED 4K e tecnologia Quantum Mini LED. Anche in questo caso figurano quattro porte HDMI 2.1 con supporto a HFR, ARC, eARC, VRR, ALLM e AMD FreeSync. I modelli disponibili sul sito ufficiale sono QE55QN95A con display da 55 pollici a 1.849 Euro e QE65QN95A da 65 pollici a 2.519 Euro.



Proseguendo con i modelli 4K troviamo il Samsung QN90A. In questo caso abbiamo una porta compatibile con le HDMI 2.1, sempre con supporto a HFR, ARC, eARC, VRR, ALLM e AMD FreeSync. I modelli acquistabili sono QE50QN90A con schermo da 50 pollici a 1.469 Euro; QE55QN90A da 55 pollici a 1.549 Euro, QE65QN90A da 65 pollici a 2.519 Euro e QE75QN90A con schermo da 75 pollici a 2.999 Euro.

Il Samsung QN85A è l'entry-level tra i Neo QLED, sempre con pannello 4K e tecnologia Quantum Mini Led. Anche in questo caso è disponibile una porta HDMI 2.1 su un totale di quattro, esattamente come per QN90A. Non manca il supporto a HFR, ARC, eARC, VRR, ALLM e AMD FreeSync. I modelli acquistabili sono QE55QN85A con schermo da 55 pollici a 1.259 Euro, QE65QN85A da 65 pollici a 1.989 Euro e QE75QN85A da 75 pollici a 3.139 Euro.

TV Samsung QLED e The Frame compatibili

La grande famiglia Neo QLED rappresenza senza dubbio il fiore all'occhiello della lineup Samsung 2021, ma esiste una folta schiera di varianti QLED senza retroilluminazione Quantum Mini LED comunque compatibili con le HDMI 2.1, in grado quindi di fornire un'esperienza di gioco di alto livello.

Samsung Q80A è l'ammiraglia dei modelli senza Quantum Mini LED, l'unica provvista di retroilluminazione Full LED e viene proposta con una porta HDMI 2.1 con supporto a HFR, ARC, eARC, ALLM e AMD FreeSync. Sul portale ufficiale italiano troviamo i modelli QE50Q80A con pannello da 50 pollici, l'unico con refresh rate di 60 Hz, a 959 Euro, QE55Q80A da 55 pollici a 1.029 Euro e QE65Q80A da 65 pollici a 1.349 Euro.

Samsung Q70A perde la retroilluminazione Full LED ma mantiene una porta HDMI 2.1 con supporto a HFR, ARC, eARC, ALLM e AMD FreeSync. In Italia sono disponibili i modelli QE55Q70A con display da 55 pollici a 919 Euro, QE65Q70A da 65 pollici a 1.209 Euro e QE75Q70A da 75 pollici a 1.889 Euro.



Non sono invece compatibili con lo standard HDMI 2.1 tutti i televisori entry-level Samsung Q60A e i modelli inferiori, che adottano le HDMI 2.0b.



Per i più attenti allo stile e al design arrivano buone notizie dalla gamma Lifestyle Samsung 2021, dove sono presenti modelli compatibili con HDMI 2.1 come la serie The Frame, proposta con una sola porta HDMI 2.1 e supporto a HFR, ARC, eARC, ALLM e AMD FreeSync, ad esclusione dei modelli da 43 e 50 pollici.

Chiariti questi dettagli, in Italia i modelli acquistabili online sono i seguenti: QE43LS03A da 43 pollici a 769 Euro, QE50LS03A da 50 pollici a 979 Euro, QE55LS03A da 55 pollici a 1.399 Euro, QE65LS03A da 65 pollici a 1.799 Euro e QE75LS03A con pannello da 75 pollici a 2.569 Euro.