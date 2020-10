TV Samsung e Game Mode, perché è importante attivarla

Fino a pochi anni fa il mondo del gaming non era considerato prioritario dai produttori di TV. Le funzioni dedicate erano poche o del tutto assenti, inoltre l'input lag poteva superare anche i 100 ms, un valore molto elevato e in grado di compromettere l'esperienza di gioco, soprattutto nei titoli più frenetici o in quelli competitivi.

Oggi fortunatamente i tempi sono cambiati, il gaming è diventato un fattore importante e che incide sulle vendite nel mercato TV, soprattutto quest'anno con l'arrivo di PS5 e Xbox Series X, destinate a raggiungere nuove vette nella qualità grafica. La questione dell'input lag è però ancora aperta, scopriamo quindi cos'è e da cosa è generato questo fenomeno, per poi analizzare l'approccio di Samsung alla sua gestione.



Cos'è l'input lag?

La trasmissione di un segnale video dalla fonte al televisore richiede tempo, stessa cosa vale per l'elaborazione dell'immagine da parte del TV. Si tratta di grandezze temporali molto piccole, questione di millisecondi, che causano però un ritardo nella visualizzazione dell'immagine. Quando si guarda un video il ritardo non ha alcuna influenza sulla qualità di visione, la questione cambia però radicalmente quando si gioca.

Alla pressione di un pulsante sul pad di una console o sulla tastiera di un PC corrisponde una reazione nel dispositivo da gioco, che deve generare i frame successivi sulla base dei comandi impartiti, inviare il segnale video al televisore e questo deve infine elaborare l'immagine per visualizzarla sullo schermo, tutti passaggi che richiedono tempo.

Questo tempo prende il nome di Input Lag, ovvero il ritardo che si crea tra la pressione di un comando e la sua effettiva visualizzazione sullo schermo, un elemento fondamentale da tenere in considerazione quando si gioca, perché può fare la differenza tra un bersaglio centrato o un colpo non andato a buon fine.



L'input lag è influenzato da diversi fattori, ad esempio, nel caso del gioco online, al ritardo accumulato dalla catena video si somma quello della propria rete, con il risultato che può raggiungere livelli molto elevati, rovinando così l'esperienza di gioco.

Non sempre l'input lag è determinante, ad esempio un'avventura grafica giocata in solitaria non ha bisogno di valori bassissimi per essere utilizzabile, discorso diverso invece per un titolo action in single player, dove 30 ms sono facilmente gestibili.

Quando invece si utilizzano titoli competitivi online meglio puntare a televisori in grado di fornire livelli molto bassi di input lag, anche al di sotto dei 20 ms, riducendo così al minimo il ritardo. Ma come ottenere valori così bassi? Innanzitutto è bene precisare che ogni modello di TV è soggetto a un input lag differente. Bisogna poi ricordare che il processore d'immagine del TV opera diverse elaborazioni ai segnali in ingresso, aumentando così l'input lag. L'unico modo per diminuirlo al minimo è far comprendere al TV che sta visualizzando un videogioco, ecco perché è fondamentale attivare la Game Mode, un processo ormai diventato comodo, almeno nei modelli dotati di ALLM, la Game Mode Automatica, che riconosce il segnale in ingresso e attiva in autonomia la modalità gioco quando serve.

Game Mode e Input Lag sui TV QLED Samsung

Le ultime generazioni di TV QLED di Samsung hanno una Game Mode molto ricca di opzioni, lasciando la possibilità di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze. L'opzione più particolare è sicuramente quella che permette di gestire in modo fine i livelli di nero, una funzione derivata direttamente dai monitor da gioco. Grazie ad essa è possibile rendere più visibili i nemici nelle zone più scure dello schermo, senza agire sulla luminosità o sul colore, per ottenere un vantaggio competitivo durante il gioco online.



Nei menù della Game Mode sono disponibili poi opzioni per l'audio, come l'ottimizzazione per il suono surround, in grado di ampliare la spazialità del sound, come anche una sezione dedicata alla gestione del moto, utile per aumentare la sensazione di fluidità delle immagini.

Le possibilità sono molte ma, come abbiamo visto, le elaborazioni video aumentano l'input lag. Samsung ha scelto quindi un approccio differente rispetto agli altri produttori, da un lato è possibile disattivare tutte le opzioni disponibili nella Game Mode per abbassare l'input lag ben al di sotto dei 20 ms, come abbiamo visto nella recensione del top di gamma 4K Q95T e nella prova del Q950T. Dall'altro invece, in caso di necessità si possono attivare tutte le opzioni rimanendo però al di sotto dei 30 ms. Questo duplice approccio permette a ogni giocatore di gestire al meglio l'input lag, abbassandolo quando serve o mantenendolo leggermente più alto quando si vogliono sfruttare le opzioni disponibili nella game mode.