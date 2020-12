TV o streaming, quale sarà il futuro dell'intrattenimento televisivo??

L'industria cinematografica e televisiva è una delle più importanti e influenti al mondo: tra l'esorbitante quantità di denaro che vi circola e l'impatto sulla cultura popolare e i trend del momento, attori e personalità della televisione - in Italia in modo particolare - hanno sempre avuto un ruolo particolare nella realtà quotidiana. Rimanendo sempre nella scena del Belpaese, basta citare nomi come Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Gerry Scotti o Paolo Bonolis per "mappare" parte fondamentale della storia della TV italiana.

Con gli anni, però, la qualità dei contenuti proposti è andata a peggiorare gradualmente sia agli occhi della fetta del pubblico maggiore, ovvero tra 60-80 anni, sia - e forse soprattutto - alla fascia 16-30, che lentamente ha iniziato a preferire canali meno mainstream o passare definitivamente allo streaming su Internet.

Ma qual è il futuro di questi contenuti? Sarà l'industria televisiva a convertirsi completamente a questo (relativamente) nuovo mondo per far tornare alla ribalta la cara e storica TV, o le piattaforme di streaming consolideranno la loro posizione surclassando definitivamente la tradizione?

Un mercato diviso o in fase di conversione?

Per analizzare il fenomeno in Italia basta osservare gli ultimi sondaggi svolti da vari istituti di ricerca, primo tra tutti Istat (sezione Cultura, Comunicazione e Viaggi > Mass Media e Libri > TV e radio): osservando i dati nel periodo 2018-2019, infatti, si può notare che il pubblico che guarda trasmissioni televisive nelle fasce d'età 6-24 e 25-44 sta diminuendo molto più rapidamente rispetto alla fascia 45-64, mentre oltre i 65 anni il numero di persone che guarda la TV risulta in aumento. Questo studio certamente non è sufficiente a determinare se effettivamente i giovani si stiano trasferendo a smartphone, tablet e PC per la visione di contenuti su piattaforme on demand e streaming come Rai Play, Mediaset Play, YouTube, Amazon Prime Video, Netflix o altro, ma già ci permette di capire che c'è una tendenza crescente ad abbandonare la TV.

A completare il quadro è un altro sondaggio di Toluna del 2019 su un campione di oltre 1000 rispondenti, dove il 56% dei giovani tra 18 e 34 anni guarda la TV on demand o contenuti su servizi streaming giornalmente, mentre il 48% degli Over 55 li utilizza più volte alla settimana. Nello specifico, Netflix è la prima scelta tra le piattaforme a pagamento (46% degli intervistati, ma 59% dei giovani), seguita da Amazon Prime Video (27% intervistati) e Sky Go (19%). Tra le piattaforme gratuite, invece, in vetta rimane YouTube con il 56%, seguito da Rai Play (15%) e Mediaset Play (13%). Ciò che colpisce particolarmente da questo sondaggio è che 6 italiani su 10 non solo sono abbonati ai servizi a pagamento, ma possiedono account su una o più piattaforme: la realtà attuale delle esclusive, infatti, richiede agli utenti di registrarsi a diversi servizi pur di vedere le serie TV e i film che si desiderano.

Altro aspetto particolare riguarda la percezione delle pubblicità, fattore importantissimo nella conversione da TV a streaming: oltre il 60% degli intervistati ha dichiarato di non amare la pubblicità, con il 44% dei giovani che la "skippa" sempre quando è possibile. Negli over 55, invece, forse per abitudine, 1 intervistato su 10 ha affermato di guardare interamente la pubblicità anche se si può saltare.

Costi inferiori, offerte migliori?

Se dunque la tendenza sembra essere quella di passare al mondo dello streaming, vediamo quali sono i fattori fondamentali che definiscono questa conversione del pubblico. Attualmente sappiamo che la possibilità di usufruire di molti più contenuti, anche in maniera completamente gratuita - vedi YouTube, Rai Play e Mediaset Play - e soprattutto senza interruzioni pubblicitarie frequenti è decisamente preferita dagli utenti, specialmente dai più giovani. Ad accompagnare questi elementi, e forse anche in maniera decisamente più evidente, è però la differenza di prezzo tra servizi TV e servizi streaming.

Partiamo dall'analisi dei costi delle trasmissioni televisive: possedere un TV è già un fattore sufficiente per costringere gli utenti a pagare il canone RAI, pari a 90 euro annui, nella bolletta della luce, con sanzioni da 200 a 600 euro in caso di mancato pagamento. Se però si vogliono contenuti extra o servizi più completi, ecco che ci si può affidare a Sky per 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi, poi 43,39 Euro al mese, per il pacchetto Intrattenimento Plus che comprende anche Netflix e permette di usufruire di un numero di canali decisamente elevato. Mediaset Premium, invece, non lo consideriamo dato che cesserà di esistere nel 2021 in quanto passerà tutto a Infinity.

Passando invece ai costi dei servizi streaming, dunque senza calcolare le piattaforme gratuite dette precedentemente (che offrono già una quantità e qualità di contenuti non indifferente), considerando tutti i piani base abbiamo: Netflix a 7,99 Euro al mese - 95,88 Euro circa all'anno -, Amazon Prime Video incluso nell'abbonamento Amazon Prime (che dunque comprende anche Twitch Prime, Prime Music, offerte esclusive nel servizio di e-commerce e consegne estremamente rapide) a 36 Euro all'anno, Disney+ a 69,99 Euro all'anno, NOW TV a 14,99 Euro al mese per Cinema + Entertainment o Infinity a 7,99 Euro al mese o 69 Euro all'anno.

Vanno però considerate anche offerte come Prime Video Channels, che in questo caso permetterebbe di sostituire Infinity con Infinity Selection a 6,99 Euro al mese, o servizi del mondo sport come DAZN a 9,99 Euro al mese.



Insomma, selezionando semplicemente due servizi per mondo TV e streaming abbiamo da un lato canone Rai e Sky Intrattenimento Plus per un totale di 610 Euro circa all'anno (che però comprende Netflix), contro Netflix base e l'intero pacchetto Amazon Prime, dunque molti più benefici oltre alla visione di film e serie TV, per un totale base di 131,88 Euro all'anno. Volendo si potrebbe allora aggiungere Disney+, o anche Infinity, NOW TV e tante altre piattaforme, ma alla fine i costi delle piattaforme di streaming saranno comunque inferiori.



Senza considerare, poi, che alcune piattaforme condividono anche spettacoli non in esclusiva, permettendo dunque di selezionare una di esse piuttosto che un'altra in base alle proprie preferenze, e anche che è possibile ottenere l'esenzione dal pagamento del canone Rai se si dimostra di non possedere un TV, togliendo così un costo ormai considerato fisso anche da chi preferisce lo streaming.



In questo calcolo andrebbe considerato anche il costo della connessione Internet, ma essendo che sia Sky che i servizi in streaming lo richiedono per usufruire dell'ampio pool di canali non lo elenchiamo. Non abbiamo nemmeno citato tanti altri servizi come YouTube TV, Hulu e Chili, o per bassa popolarità o per indisponibilità in Italia. Ma anche nel caso di un paragone tra TV via cavo e servizi streaming oltreoceano la situazione non cambierebbe molto: affidandosi alle offerte base, infatti, scegliendo le piattaforme di streaming si possono risparmiare circa 50 dollari, un dato che, secondo un sondaggio di Staples, sta convincendo sempre più utenti a staccare gli abbonamenti via cavo per passare a Netflix e altri servizi online.

Va però considerata anche la presenza di un altro mondo apparentemente completamente staccato dalla TV, ma fondamentale se si considera la fascia d'età più giovane di adolescenti e giovani adulti: Twitch.



La situazione oltreoceano: il successo di Twitch

Innanzitutto, cos'è Twitch? Riassumendo brevemente la sua storia, nato come Justin TV nel 2007 e poi diventato Twitch.tv nel 2011, il servizio si è proposto sin da subito sul mercato come il mondo degli appassionati di videogiochi: chiunque poteva e può ancora diventare un creatore di contenuti, un influencer, un videogiocatore estremamente popolare che può effettivamente vivere stando davanti al PC, grazie al sistema di donazioni integrato alla piattaforma.

Da quando è stato venduto ad Amazon nel 2014, Twitch è rimasto un servizio completamente gratuito ma sempre più aperto a settori completamente diversi dai videogiochi: ora si può parlare di politica, tanto che Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez spesso si mostrano proprio su Twitch mentre cercano di dialogare con i propri potenziali elettori più giovani, ma si possono anche fare streaming di pesca, di sport, o anche mentre si cammina in montagna o si visitano grandi città.



Insomma, da tutto il mondo e in qualsiasi momento chiunque può guardare ciò che altre persone hanno da offrire, un po' come YouTube ma dedicato soltanto alle trasmissioni in diretta dove, tra l'altro, il pubblico può interagire in qualsiasi momento tramite la chat, alla quale anche lo streamer stesso può rispondere. Negli Stati Uniti più che in Europa Twitch sta crescendo esponenzialmente grazie all'interattività con i creatori di contenuti e la semplicità nel diventare un content creator allo stesso modo, con la possibilità di guadagnare soldi dalle dirette.

Rimanendo però nelle statistiche di chi usufruisce del contenuto, osservando i dati raccolti in diretta da Twitch Tracker possiamo vedere che gli spettatori medi sono aumentati gradualmente dal 2013 al 2020 con un picco di 2 milioni e mezzo di utenti circa collegati questo novembre, dovuto soprattutto alla quarantena. Ogni mese vengono visualizzati milioni e milioni di ore di contenuti su una media di 85,800 canali attivi in live nello stesso momento.



In questa industria crescente ovviamente le categorie più viste sono quelle dei videogiochi, ma a sorpresa hanno un discreto successo anche la Musica (molti artisti si sono affidati a Twitch per i loro concerti nel corso del 2020) e Just Chatting, ovvero tutti quei canali dove si chiacchiera tranquillamente con la chat e lo streamer.

In Italia è senza dubbio utilizzato molto meno questo servizio, ma non è esente da un successo proporzionale a quello ottenuto dagli streamer statunitensi o di altri paesi europei.

Nuova generazione, nuove preferenze

In conclusione, senza considerare i meri dati statistici sulla conversione del pubblico, la qualità e quantità dei contenuti offerti nelle piattaforme di streaming risulta decisamente superiore e più conveniente: in Italia e negli USA sempre più persone scelgono di usufruire di YouTube, Twitch e tanti altri servizi gratuiti e non, per guardare serie TV, film, documentari, video specifici come gameplay e approfondimenti o altro ancora. Il mondo dell'intrattenimento è più vivo che mai grazie soprattutto alla quarantena per il COVID-19, ma la televisione vera e propria non sembra essere più la prima scelta né per i clienti, né per l'industria.



Come Mediaset Premium sta chiudendo per passare completamente a Infinity, anche altri canali sembrano consapevoli del fatto che il target di riferimento è cambiato rispetto agli anni d'oro in cui si stava davanti al TV a vedere cartoni animati, film e tante altre trasmissioni interessanti. Un ultimo tentativo di avvicinarsi alla generazione più giovane si trova nello show Una pezza di Lundini, molto gradito tra i giovani per l'approccio alla comicità di oggi ma trasmesso in orari per diverse persone proibitivi, e nemmeno oggetto di lusinghe o apprezzamento da parte dei vertici della Rai che, nelle ultime occasioni, hanno deciso di spostarlo o non trasmetterlo nemmeno.

La televisione magari non sarà morta, specialmente in Italia, ma è evidente che non è più la piattaforma mediatica di successo di una volta.