Dopo Twitter, abbonamenti anche per Facebook: addio ai social gratuiti?

La scelta di Elon Musk di lanciare Twitter Blue a pagamento, criticata da molti a seguito dell'acquisto della piattaforma social da parte del CEO di Tesla e SpaceX, potrebbe aver dato il via a una rivoluzione nel mercato dei social network. Sempre dipinti come "totalmente gratuiti", gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni per chattare con amici e colleghi, leggere notizie, pubblicare foto e condividere i nostri ricordi si stanno incamminando verso un cambiamento profondo che fino a qualche mese fa sembrava impensabile.



Complice anche la crisi profonda che sta affrontando il settore delle big tech, che ha spinto tutti i principali colossi a tagliare migliaia di posti di lavoro a livello internazionale, anche Facebook ha deciso di aprirsi ad un sistema di abbonamento mensile, in grado di garantire a coloro che decideranno di sottoscriverlo dei vantaggi non previsti per gli utenti classici.



Facebook punta sul programma Meta Verified

Non possiamo non partire dall'annuncio di Meta Verified, sottoscrizione lanciata da Mark Zuckerberg e in rampa di lancio in Australia e Nuova Zelanda, con un test che poi abbraccerà anche altre nazioni e il resto del mondo.

Questa nuova offerta avrà un costo di 11,99 Dollari al mese per l'accesso alle funzionalità extra solo da web e 14,99 Dollari al mese per il mobile ed è stata presentata dal CEO di Meta come un "modo per aiutare i creator emergenti a far crescere la loro presenza sui social e creare una community più sicura".

Pagando la somma mensile si avrà la possibilità di ottenere vari vantaggi:

- Il badge di profilo verificato, che servirà a garantire pubblicamente la propria identità. Questa verifica avverrà inviando a Facebook, attraverso una procedura ad hoc, la scansione di un documento d'identità in corso validità dove dovrà essere presente lo stesso nome e cognome dell'account;

- Maggiore protezione contro la creazione di profili fake: Facebook implementerà un sistema di monitoraggio proattivo che eviterà la creazione di account fake con il proprio nome e cognome. È chiaro che quest'ultima funzionalità si rivolge principalmente a influencer, personaggi pubblici e giornalisti, spesso target di furto d'identità digitale;

- Assistenza aggiuntiva in caso di necessità: Facebook garantirà agli iscritti al programma Meta Verified l'accesso a un sistema di customer care aggiuntivo per qualsiasi problema sull'account;

- Maggiore visibilità e portata per i post nella ricerca, nei commenti e tra i consigli;

- Funzionalità esclusive per la pubblicazione di contenuti: Mark Zuckerberg ha parlato dell'aggiunta di sticker esclusivi, 100 stelle gratuite al mese da inviare ai creator e altro.

È chiaro che si tratta di una prima versione di questo sistema, che sarà espanso in futuro come spiegato dalla stessa Meta.

La società ha anche voluto evidenziare come non ci saranno modifiche agli account Instagram e Facebook già verificati in precedenza: l'obiettivo è evitare di replicare il caos di Twitter Blue, che ha portò alla rimozione di tutte le spunte blu con il conseguente proliferare di account fake dei profili precedentemente verificati.



A lungo termine, invece, Meta intende "creare un'offerta di abbonamento che sia preziosa per tutti, inclusi i creatori, le aziende e la nostra community in generale".

Nella documentazione ufficiale, Facebook spiega che Meta Verified sarà accessibile solo a coloro che soddisferanno dei requisiti minimi di attività (anche legati alla cronologia dei post) e che hanno almeno 18 anni di età.

Il documento d'identità deve corrispondere al nome associato al profilo e alla foto dell'account Instagram o Facebook per cui si sta facendo domanda. Attenzione però: l'aggiunta della spunta blu non dovrà essere vista come un via libera totale e Facebook si è impegnata a monitorare e rivedere continuamente le segnalazioni.



Twitter ha già lanciato Twitter Blue

Come dicevamo poco sopra, però, a fare da apripista è stato Twitter con il sistema Twitter Blue, che di recente si è ampliato anche con l'esclusività dell'autenticazione a due fattori (una scelta evitabile anche alla luce delle sfide con la sicurezza con cui stanno facendo i conti i vari servizi).



Twitter Blue ha un costo di 84 Euro all'anno o, in alternativa, di 8 Euro al mese e amplia in maniera importante l'esperienza con molteplici funzionalità esclusive, alcune delle quali sono state annunciate e non ancora rilasciate, segnalate come "in arrivo prossimamente".

Allo stato attuale, sottoscrivendo l'abbonamento Twitter Blue si avrà la possibilità di modificare fino a cinque volte ed entro trenta minuti i tweet già inviati, caricare video a risoluzione 1080p in Full HD e impostare un NFT come immagine profilo . A ciò si aggiungono delle nuove opzioni in termini di funzionalità come la navigazione personalizzata, l'accesso ad articoli popolari e le cartelle di segnalibri.



In futuro, Twitter Blue garantirà una migliore visibilità per i tweet degli utenti verificati che schizzeranno in cima alle risposte, menzioni e ricerche. Inoltre, è previsto anche un taglio del 50% degli annunci pubblicitari nel news feed principale e la possibilità di pubblicare video più lunghi.

Twitter promette anche l'accesso al "Twitter Blue Lab", che permetterà di accedere in anteprima alle nuove funzioni in cantiere. L'approccio quindi è diametralmente opposto rispetto a quello di Meta: con Twitter Blue si ha accesso a un'estensione importante e marcata delle funzioni a disposizione, che aprono le porte a nuovi utilizzi dell'app.



Telegram Premium ha fatto da apripista: seguirà Whatsapp?

Estendendo ulteriormente il discorso, non possiamo non citare Telegram Premium, che è stato lanciato anche prima di Twitter Blue, introducendo gli abbonamenti anche nel segmento della messaggistica istantanea.

A un prezzo di 5,99 Euro al mese, Telegram Premium dà diritto ad alcune funzioni esclusive per l'applicazione di Pavel Durov, che la rendono ancora più completa e funzionale.

Ad esempio, sono raddoppiati tutti i limiti previsti dalla versione gratuita: è possibile unirsi a 1000 canali e grandi gruppi, fissare 10 chat nella lista principale, riservare fino a 20 link t.me, salvare fino a 400 GIF tra le preferite, salvare 10 sticker tra i preferiti, aggiungere 140 caratteri alla biografia del proprio profilo con possibilità di usare link, ma anche usare didascalie più lunghe per le foto ed i video, organizzare le chat in 20 cartelle con 200 conversazioni ciascuna e connettere fino a 4 account.



Tra le funzioni più interessanti proposte da Telegram Premium troviamo anche la conversione dei messaggi vocali in testuali, un'opzione su cui sta lavorando anche Whatsapp e che, a questo punto, non è da escludere che possa diventare una feature esclusiva per gli abbonati a Meta Verified.

Telegram agli abbonati fidelizzati offre anche una maggiore velocità di download per i file, oltre alla traduzione in tempo reale e alle emoji animate.

Anche in questo caso vengono eliminate le inserzioni pubblicitarie nei canali pubblici e, al fianco del proprio profilo, viene aggiunto un badge simile alla spunta blu, per rendere riconoscibile l'abbonato.

A questo punto, appare evidente come ognuno di questi tre colossi del web abbia scelto un approccio differente: per Twitter e Telegram troviamo un'estensione considerevole delle funzionalità; dall'altra parte, invece, c'è un programma che si sta per affacciare sul mercato e che punta tutto sull'autenticità dei profili e sulla sicurezza delle community. È innegabile che si tratta di un cambio di paradigma importante per un mercato che ha sempre fatto della gratuità d'utilizzo il suo punto forte e il successo di Meta Verified è tutt'altro che scontato, come ci ha insegnato proprio Twitter Blue, che ha riportato un riscontro ben più basso rispetto alle aspettative del CEO Elon Musk.



Il programma di Meta allo stato attuale rispetto a Twitter e Telegram può apparire più "povero" di contenuti, nonostante i prezzi più elevati, ma Zuckerberg sembra voler puntare tutto sulla popolarità delle proprie app e sul mantra della sicurezza per incrementare i ricavi alla luce della situazione economica della compagnia. Ci riuscirà? Come sempre, solo il tempo saprà darci una risposta.