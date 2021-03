L'UE lancia i Certificati Verdi Digitali: così torneremo a viaggiare

Dopo molti mesi di discussione, la Commissione Europea ha presentato la proposta per i Certificati Verdi Digitali, attraverso cui mira a far respirare nuovamente il settore del turismo già dalla prossima estate. Il nuovo sistema, che fondamentalmente altro non è che un passaporto vaccinale o sanitario, vuole anche rappresentare una garanzia per coloro che con l'arrivo della bella stagione vogliono concedersi qualche giorno di vacanza nel Vecchio Continente.

Un passaporto vaccinale e sanitario per il Covid

Il Certificato Verde Digitale altro non è che una prova digitale attraverso cui un'autorità sanitaria attesterà che la persona è stata vaccinata contro il Coronavirus, ha ottenuto un risultato negativo al tampone molecolare o è guarita dal Covid-19.

Ad attestare presenza di uno di questi tre elementi saranno, come detto poco sopra, le autorità nazionali dei singoli paesi (ospedali, centri di test o ASL) che, utilizzando la loro firma digitale inserita in un database europeo, faranno da "garanti" affinché i cittadini possano viaggiare in totale sicurezza.



La Commissione Europea ha già spiegato che i Certificati Verdi Digitali saranno totalmente gratuiti e verranno rilasciati al momento della vaccinazione, del test negativo o dell'attestazione di guarigione dal Sars-CoV-2.



Tale documento sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale, e se per il primo c'è poco da capire, le incognite sulla digitalizzazione sono tante: non è chiaro se ogni nazione si affiderà alla propria piattaforma (come Io per l'Italia), se l'Unione Europea rilascerà un client centralizzato su iOS o Android o se, come avvenuto per il contact tracing, i due principali sviluppatori dei sistemi operativi mobili daranno una mano per facilitare l'integrazione in Apple Wallet o Google Pay.

In attesa di conoscere questi dettagli, però, sappiamo già che il Certificato Verde Digitale sarà composto da un codice QR ed una firma digitale, oltre ai dettagli relativi alle inoculazioni dei vaccini ed i test.



In un futuro prossimo, quindi, è facile ipotizzare che nel momento in cui si dovrà effettuare l'imbarco su un aereo bisognerà mostrare non solo la Carta d'Imbarco ma anche questo passaporto sanitario. Al momento del controllo, si procederà con la scansione del codice QR presente su di esso e la verifica della firma: in caso di segnale verde, si potrà continuare, altrimenti no.

Sicurezza anche per chi non è vaccinato

Lo scopo del Certificato Verde Digitale è anche di garantire la sicurezza sanitaria ai cittadini che non sono vaccinati. La carenza di dosi infatti non rende i sieri accessibili a tutti, ed onde evitare discriminazioni e restrizioni a pioggia, è stato deciso di estendere il Certificato non solo ai vaccinati ma anche ai guariti dal Coronavirus e coloro che nelle ore precedenti al viaggio hanno un tampone negativo.

Ciò vuol dire che chi non è stato chiamato per la vaccinazione potrà comunque viaggiare, a patto di avere un Certificato con tampone negativo o, nel caso in cui fosse risultato positivo precedentemente, con il referto di guarigione. L'Unione Europea, in merito ai vaccini, spiega che nel documento vengono accettati solo i certificati che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio nel Vecchio Continente, mentre gli stati membri potranno decidere di estendere la possibilità anche ai viaggiatori dell'UE che hanno ricevuto un altro vaccino.

La privacy prima di tutto

L'Unione Europea, sulla scia di quanto fatto con il regolamento GDPR per la protezione della privacy dei propri cittadini, garantirà massima riservatezza anche con i Certificati Verde.



All'interno di ognuno di essi saranno presenti infatti solo le informazioni fondamentali come nome, data di nascita, data di rilascio, le informazioni relative al vaccino, il tampone o la guarigione, ed un identificativo unico.

Nella proposta si legge che i singoli paesi non potranno in alcun modo conservare tali informazioni ed in fase di verifica si controlleranno solo la validità ed autenticità del certificato, oltre che la firma digitale dell'ente che l'ha rilasciato. I dati sanitari, saranno conservati dallo Stato che ha rilasciato il documento.



L'obiettivo dell'Unione Europea è di rendere attivo ed operativo questo sistema già dalla prossima estate. Chiaramente, la roadmap prevede che i Parlamenti dei relativi Stati approvino la proposta (non è ancora chiara, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, la posizione dell'Italia). Nei prossimi mesi la Commissione istituirà un'infrastruttura digitale per agevolare l'autenticazione dei certificati, invece.

A lungo termine, l'obiettivo è fare in modo che i Certificati Verdi Europei vengano riconosciuti anche nel resto del mondo, tramite una collaborazione in corso con l'OMS.