Vademecum sulle celle solari: ecco cosa serve sapere

In un contesto come quello odierno, caratterizzato da poche fonti di energia efficienti e che forniscono un impatto ambientale da far preoccupare, l'utilizzo della tecnologia costituita da celle solari che è in grado di convertire direttamente la luce del sole in elettricità è di fondamentale importanza.

Per tale motivo, in questo speciale andremo a ripercorrere la storia e i concetti fondamentali del mondo delle celle solari, un vero e proprio vademecum per l'energia pulita.



Un po' di storia sulle celle solari a semiconduttore

La scoperta dell'effetto fotovoltaico avvenne quasi due secoli fa, nel 1839, quando Edmond Becquerel scoprì il fenomeno tramite degli esperimenti su celle elettrolitiche, osservando una differenza di potenziale ai capi di due elettrodi di platino, uno illuminato e l'altro no.

Ci volle fino all'anno 1883 per avere una descrizione del fenomeno a opera di Charles Fritts.

Le celle solari furono inizialmente costituite da selenio (Se), questo fino agli anni '40 del secolo scorso, quando Gerald Pearson, Darryl Chapin e Calvin Fuller realizzarono una cella con il silicio (Si) le cui prestazioni si aggiravano intorno al 6% in resa (precedentemente le percentuali che si attestavano per le celle in selenio erano inferiori, circa 2%).

Negli anni '60 iniziarono a essere utilizzate tecnologie a pellicole sottili, mentre negli anni '70 l'arseniuro di gallio (GaAs), anch'esso semiconduttore come il silicio, iniziò a essere utilizzato in specifiche applicazioni, prima fra tutte quella aerospaziale.



Nel corso degli anni, innumerevoli altri materiali sono stati provati e analizzati: oltre al già citato GaAs, si possono annoverare tra i semiconduttori utilizzati il tellurio di cadmio (CdTe) e il fosfuro di indio (InP). Il più utilizzato rimase il Si, in quanto il materiale è stato a lungo studiato, ottimizzandone la lavorazione e le prestazioni, anche a discapito di problemi quali le richieste di domanda e offerta volatili e i grandi capitali che bisogna investire.

L'utilizzo delle celle solari, come già accennato, trovò iniziale riscontro nella tecnologia in ambito spaziale, per la precisione sui satelliti americani e sovietici già negli anni '50. Con la progettazione di moduli più economici, si iniziò a sfruttare tale tecnologia anche in ambiti industriali.



Chi per prima ne osservò le potenzialità fu, scherzo del destino, l'industria petrolifera, sfruttando la possibilità di avere elettricità anche in zone remote; per lo stesso principio, finirono utilizzate anche come alimentazioni di ripetitori. Furono utilizzate negli anni ‘70 come fonti di energia per gli ausili per la navigazione, discorso simile per l'ambito ferroviario.



Negli anni ‘80, le centrali fotoelettriche vennero a mano a mano sostituite dai già citati moduli fotovoltaici, ovvero delle stazioni compatte in cui le celle solari sono collegate in serie tra loro e incapsulate per proteggerle dagli agenti esterni; la miniaturizzazione ha permesso che fossero installate diffusamente su tutto il territorio, tetti delle case compresi.



Le varie generazioni di celle solari

Le celle solari sono dispositivi dai grandi vantaggi: primo tra tutti si tratta di un'energia rinnovabile, necessaria per poter garantire un'adeguata transizione ecologica.

Possiedono, inoltre, un'efficienza degna di nota (arrivando anche al 30% con i dispositivi più avanzati), grazie al continuo lavoro di ottimizzazione e perfezionamento in atto sul fotovoltaico, tant'è che si può già suddividere tale tecnologia in tre generazioni differenti.

La prima generazione utilizza una classica tecnologia a semiconduttori, cioè principalmente a base di silicio, caratterizzata da alti costi e basse prestazioni. Nella seconda classe si parla di semiconduttori depositati a strato sottile, quali il Si amorfo, il Si policristallino o il CdTe, andando così ad abbassare i costi di produzione per il fotovoltaico.



La terza generazione, invece, tratta materiali organici: sfruttando le molecole con elettroni coniugati e quindi con libertà di movimento, permettono il flusso di corrente come con i materiali precedenti.

Con una tecnologia simile alla precedente con materiale organico a piccole molecole e a macromolecole o utilizzando pigmenti, sfruttando in questo ultimo caso l'elettrochimica (le celle Dye-Sensitized), i vantaggi sono enormi.

I principali sono: la possibilità di formare celle solari più sottili grazie al loro alto coefficiente di assorbimento e ottimizzato sullo spettro della luce del sole; la flessibilità dei materiali, che permette di depositarli su superfici non rigide con semplici metodi di stampa; inoltre, il materiale conduttivo è altamente semplice da reperire e/o sintetizzare, rappresentando un fattore notevolmente importante per questioni geopolitiche. Di contro, le celle solari organiche non hanno lunga vita come quelle a semiconduttore inorganico e sono più deteriorabili da agenti esterni come l'ossigeno.



Altri materiali che ricadono nella terza classe (c'è però chi parla già di quarta generazione) sono materiali ibridi come le celle solari a perovskite.



L'effetto fotovoltaico

Per convertire la luce del sole in elettricità si sfrutta l'effetto fotovoltaico: l'interazione tra i pacchetti di energia della luce (fotoni) e il materiale semiconduttore, che si trova tra due capi elettrici, il catodo e l'anodo, avviene grazie all'utilizzo di un materiale trasparente per uno dei due elettrodi, in modo tale da far passare la luce dentro al dispositivo, non perdendo radiazione luminosa in fenomeni di assorbimento non desiderati.



I fotoni fanno saltare un elettrone da uno stato a minore energia a uno a maggiore energia, formando così un eccitone (formato dall'elettrone più la sua controparte di carica positiva formata dall'assenza dell'elettrone nello stato fondamentale, chiamata lacuna). Se l'elettrone "ricadesse" nello stato iniziale si avrebbero fenomeni indesiderati, come l'emissione di luce dei pannelli OLED.

Qui, invece, l'interesse è quello di non far avvenire tale fenomeno; lo scopo è quello di mantenere questa separazione di carica tramite una giunzione, ovvero un'interfaccia tra i materiali semiconduttori utilizzati, separando così elettrone e lacuna e successivamente trasportando il primo fino all'anodo e la seconda fino al catodo: la corrente generata non è altro che lo spostamento di queste cariche.



L'energia dal solare in Italia

Secondo fonti Enel, l'Italia si attesta tra i Paesi più virtuosi in Europa, generando energia da celle solari per il 7-8% del nostro fabbisogno annuo, una grossa cifra se consideriamo che la nostra è una nazione altamente energivora.

Dai dati si evince che la produzione calcolata tra il 2019 e il 2020 si avvicina a 25000 GWh (Gigawattora) in un anno, mentre la potenza, la quale è misurata in Megawatt, è di 20865 MW.

Sebbene i tempi di autorizzazione per implementare i moduli fotovoltaici siano in media 1-1,5 anni, nello Stivale sono presenti anche incentivi, bonus e la possibilità di rivendita dell'energia dal privato: tutto ciò ha dato modo di creare in totale 100mila posti di lavoro e 900mila impianti totali, dei quali se ne contano il 58% su tetto e il restante 42% a terra, ancora quasi interamente basati su silicio.

La distribuzione, invece, è una delle caratteristiche più interessanti, con il nord decisamente virtuoso con un enorme numero di impianti. Le sole Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna forniscono in totale il 39,9% di tutti gli impianti nazionali, ma è la Puglia a farla da padrona se consideriamo la taglia e la potenza media installata degli impianti (55,2 KW per installazione, contro i 17,7 KW della Lombardia).



Se si osserva la potenza per superficie di fotovoltaico, il primato aspetta alle Marche, con 117 KW installati per chilometro quadrato. Anche a livello provinciale le differenze sono notevoli, avendo sul podio, dal gradino più alto, Lecce, Cuneo, Roma e Viterbo a pari merito.

Non c'è che dire, si tratta di una tecnologia che si sta espandendo lentamente ma inesorabilmente, andando a coinvolgere vari ambiti di lavoro, come ad esempio l'utilizzo di celle solari trasparenti nelle serre. Il suo consolidamento nella nostra penisola, oltretutto e anche in virtù della nostra geografia, potrebbe renderci uno dei Paesi più importanti e avanzati nel settore del fotovoltaico.



