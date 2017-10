Vernee M5, un completo smartphone cinese a soli 100 euro

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo degli smartphone low cost e oggi torniamo ad occuparci di Vernee. Azienda cinese che avevamo conosciuto qualche tempo fa con la recensione del Thor E; un device entry level dal look curato con schermo da 5 pollici, 3 GB di Ram e lettore d'impronte digitali. Oggi vi presentiamo l'M5, un altro prodotto sempre low cost di Vernee dalle interessanti caratteristiche. Si tratta infatti di un device completo, dall'ampia dotazione di memoria e con fotocamera posteriore da 13 MP, acquistabile per soli 100 euro. Scopriamo, quindi, tutte le specifiche del Vernee M5.

Vernee M5, design e caratteristiche tecniche

Il Vernee M5 si presenta con un design curato ma senza particolari innovazioni stilistiche. Il frontale ospita un display da 5.2 pollici IPS, dai bordi arrotondati e con risoluzione HD (1280x720). Frontale elegante e pulito grazie all'assenza dei pulsanti fisici con il sensore delle impronte digitali spostato sul retro. Lato B con finitura sabbiata, disponibile in nero o blu, che ospita una fotocamera da 13 MP; il sensore anteriore è invece da 8 MP. Sul lato superiore troviamo solo il jack audio, mentre in basso sono stati posizionati lo speaker, la porta Micro USB ed il microfono. Bilanciere del volume e pulsante di accensione sono come da tradizione a destra, mentre sul lato opposto è stato inserito il carrellino in grado di accogliere due nano SIM, una delle quali sostituibile da una microSD fino a 128 GB. Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno con le dimensioni pari a 147,3 X 72,6 mm, uno spessore contenuto di 6,9 mm ed un peso di 144 grammi.



Proseguiamo con le caratteristiche tecniche del Vernee M5 partendo dal SoC; si tratta di un octa-core Mediatek MT6750 da 1.5 GHz, affiancato da ben 4 GB di RAM e con uno storage espandibile pari a 64 GB. Non dimentichiamo la batteria da 3300 mAh e la connettività che include l'LTE (con supporto alle chiamate vocali VoLTE e banda 20), WiFi b/g/n e Bluetooth 4.0. In conclusione il sistema operativo Android 7.0 in una variante praticamente stock denominata da Vernee VOS 1.0 . Infine il prezzo con il Vernee M5 che può essere acquistato sui vari store online, come TomTop, a circa 100 euro.