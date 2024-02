Viaggiatori nel tempo: il prossimo confine da superare per l'uomo?

L'essere umano è un viaggiatore. Da quando ha trovato un modo per abbandonare la sua dimora per spingersi verso orizzonti sempre più lontani, l'uomo ha sempre convissuto con la sua volontà di esplorare l'ignoto, vedere luoghi di cui aveva soltanto sentito parlare in storie più o meno reali o lanciarsi alla scoperta di nuove rotte e nuove terre. E, non pago di quanto trovato nel mondo sul quale è nato, a un certo punto ha provato a raggiungere quei luoghi che per millenni ha soltanto potuto osservare con il naso all'insù nelle notti stellate.

C'è ancora molto da esplorare e da scoprire: lo spazio intorno a noi è virtualmente infinito come lo sono le destinazioni da raggiungere. Ciononostante, il desiderio dell'uomo di viaggiare lo ha portato a desiderare di acquisire la capacità di spostarsi non solo nello spazio, ma anche nel tempo, affascinato dall'idea di scoprire di più su chi era e incuriosito dal sapere chi, un giorno, sarà.



Passato, presente, futuro

Non chiederemo chi di voi abbia mai sognato di poter manipolare il tempo, perché crediamo che tutti lo abbiamo fatto almeno una volta nella vita.

Abbiamo tutti sognato di poter fermare il tempo per goderci ogni sfumatura di un momento passato insieme a una persona amata o di poter tornare indietro a un istante preciso per non commettere quell'errore che ci ha portato così tanto dolore, oppure di poter dare una veloce occhiata all'obiettivo finale di una lunga attesa che ci ha privati del sonno e della nostra tranquillità.

Fate tutte le variazioni che volete su questi temi che vi abbiamo proposto: in un modo o nell'altro, siamo certi che vi ci ritroverete anche voi con il vostro vissuto.

Ma al di là di quelle che sono le interpretazioni più romantiche, tragiche o comiche che la letteratura ha attribuito ai viaggi nel tempo, che cosa sono realmente?



Un viaggio tra le epoche

Più di un secolo fa H.G. Wells scrisse un romanzo, La Macchina del Tempo, che in un certo senso diede il via a un'epoca in cui si iniziò ad affrontare il tema dei viaggi nel futuro e nel passato da più punti di vista. Quando poi, verso la fine del XIX secolo, si affermò il concetto per cui il tempo poteva essere considerato a tutti gli effetti una dimensione, ci si iniziò a chiedere se fosse possibile spostarsi al suo interno come si fa nello spazio.

Alcune delle personalità scientifiche più importanti della nostra storia si sono cimentate nel tentativo di dare una nuova connotazione al concetto di tempo: nel 1905 Einstein pubblicò la sua Teoria della Relatività Ristretta, anche definita speciale, all'interno della quale ipotizzava che tempo e spazio fossero entrambi malleabili, e la loro misurazione correlata alla velocità relativa della persona che ne avesse effettuato la misurazione.



Successivamente Hermann Minkowski, matematico di origini tedesche, pubblicò uno studio nel quale dimostrò che, sulla base di quanto descritto precedentemente da Einstein, lo spazio ed il tempo potevano essere considerati entrambi elementi costituenti di un'entità quadridimensionale chiamata spaziotempo. Quando poi, nel 1915, Einstein pubblicò la sua Teoria della Relatività Generale, la gravità stessa venne presentata come una curvatura dello spaziotempo, anziché come una forza.

Secondo Clifford Johnson, fisico presso la University of Southern California, questa teoria "sostiene che il tempo sia molto più simile allo spazio di quanto si creda. Quindi, forse tutto ciò che possiamo fare con lo spazio possiamo farlo con il tempo", di conseguenza ci fornisce quanto ci può servire per comprendere quantomeno le basi del viaggio nel tempo. Tuttavia, nel momento in cui ci si addentra nei meandri di questo affascinante mondo, le complessità ed i paradossi iniziano a prendere forma.



Un muro di paradossi

Iniziamo col dire che la Teoria della Relatività Ristretta può aiutarci nel comprendere come viaggiare nel futuro, ma non come effettuare uno spostamento di verso opposto. Ma qui entra subito in gioco quello che è stato soprannominato il Paradosso del Gemello.

Se ci trovassimo in viaggio verso Alpha Centauri a bordo di una navicella che si muove a una velocità prossima a quella della luce, con nostro fratello gemello stabilmente sulla Terra, al nostro ricongiungimento saremmo più giovani di lui, sebbene per entrambi il tempo passato sia risultato identico.

Tutto questo perché, muovendoci a tale velocità, mentre il nostro invecchiamento procedeva nel modo regolarmente scandito dal nostro orologio, e quindi senza progressioni particolari nel futuro, in realtà il futuro all'interno del quale è stato effettuato un avanzamento è stato quello di nostro fratello. Per quanto possa sembrare inconcepibile, tale teoria non è ancora stata smentita.

Se a quanto appena descritto si aggiungono le nozioni contenute nella Teoria della Relatività Generale allora ci ritroveremo davanti alla possibilità di oggetti estremamente pesanti, come ad esempio i buchi neri, in grado di alterare la percezione dello scorrere del tempo.

Questo concetto costituisce, ad esempio, la base di uno dei capolavori di Nolan, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Interstellar.

Sempre all'interno di Interstellar troviamo un altro elemento che, secondo i fisici, potrebbe costituire un'ulteriore struttura complessa in grado di alterare lo spaziotempo, costituendo sostanzialmente un potenziale collegamento tra due luoghi differenti dello spaziotempo stesso.

Creare strutture simili sembra possibile da un punto di vista matematico, mentre da un punto di vista fisico ci si scontra con la necessità di utilizzare elementi sconosciuti come ad esempio l'energia negativa, che rende i wormhole oggetti potenzialmente impossibili per la nostra fisica.



Diverse linee temporali

Avete mai sentito parlare del cosiddetto Paradosso del Nonno? Se noi tornassimo indietro nel tempo e accidentalmente uccidessimo nostro nonno, che cosa accadrebbe a noi? Di fatto noi non saremmo nati, dato che i nostri genitori non si sarebbero mai potuti incontrare, e quindi il viaggio da noi effettuato non sarebbe stato possibile.

La risoluzione a questo cervellotico enigma potrebbe essere fornita da un espediente che, ad esempio, vediamo spesso utilizzare negli ultimi anni in film e serie tv: le linee temporali.

Premesso che, secondo alcuni fisici come ad esempio Stephen Hawking, un paradosso come questo sia irrisolvibile e di conseguenza sia la fisica stessa a decretare l'impossibilità dei viaggi nel tempo, secondo altri studiosi invece il dilemma delle influenze delle azioni compiute dai viaggiatori del tempo si può risolvere con l'uso di linee temporali.

Sarà, in pratica, impossibile pensare di andare indietro nel tempo ed evitare la Seconda Guerra Mondiale uccidendo Hitler, in quanto essa ha già avuto luogo; l'eventuale omicidio andrebbe a creare una differente linea temporale, con eventi diversi da quelli che noi conosciamo.

Secondo altri, invece, semplicemente all'Universo non importa se andiamo a modificare, a seguito di un viaggio nel tempo, un qualsiasi evento. Esso ormai è avvenuto, la nostra stessa presenza in un'epoca differente dalla nostra sarebbe un'incongruenza, e quindi la nostra capacità di influenzare il corso degli eventi sarebbe sostanzialmente nulla.



Viaggeremo mai nel tempo?

I fisici affermano che nuovi passi avanti nelle teoria sul viaggio nel tempo potrebbero arrivare dalla formulazione della teoria unificatrice della Gravità Quantistica, che risolverebbe la secolare sfida di unificazione della Teoria della Relatività Generale con la Meccanica Quantistica.

Per il momento, ciò che ci rimane sono i racconti di chi ha avuto la capacità di immaginarsi un mondo in cui qualcuno è effettivamente in grado di navigare la storia, anziché limitarsi a leggerla o ad immaginarla, ma anche la nostra immaginazione, con la quale potremo sempre rivivere la bellezza di quel momento che avremmo voluto che non finisse mai.