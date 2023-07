Un viaggio tra le più grandi bufale astronomiche della storia

L'astronomia è una scienza antica e affascinante, che ci permette di scrutare l'infinito e di svelare i misteri dell'universo. Ha avuto un ruolo fondamentale nel progresso umano ma, come ogni disciplina che si rispetti, ha avuto la sua quota di inganni e bufale. Questi episodi, che spaziano dal comico al grottesco, hanno segnato la storia, dimostrando come la fantasia umana possa talvolta superare la scienza stessa.

Seppur divertenti, storie del genere possono generare una visione scettica e cinica nei confronti della scienza e la diffusione di notizie false o ingannevoli può danneggiare la credibilità dei comunicatori scientifici e degli scienziati stessi.

In un'epoca in cui i social media sono uno strumento potente per diffondere informazioni rapidamente e raggiungere un vasto pubblico, dobbiamo essere più che mai in guardia contro le bufale: "da grandi poteri derivano grandi responsabilità"... e questo vale anche per l'astronomia!



Quando una fetta di salame diventa una stella

Ricordate l'uscita delle prime immagini del Telescopio Spaziale James Webb nel luglio 2022? Quelle opere spettacolari di galassie lontane, della Nebulosa di Carina, della bellezza affascinante del Quintetto di Stephan e della Nebulosa dell'Anello Meridionale avevano fatto il giro del mondo, suscitando ammirazione e stupore. Tra queste immagini autentiche, si era insinuata una bufala: il noto scienziato francese Étienne Klein aveva condiviso su Twitter un'immagine che ritraeva, secondo lui, Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole.

L'immagine era stata ripresa migliaia di volte sui social media, ma c'era un piccolo problema: non si trattava affatto di Proxima Centauri, ma di una fetta di chorizo, un tipico salame spagnolo, fotografato su uno sfondo nero.

Quando la verità venne a galla, Klein si scusò per l'incidente che aveva causato volontariamente ma che sfuggi ben presto al suo controllo.

Ribattezzato "Chorizogate", il suo intento era quello di invitare alla prudenza di fronte a immagini che sembrano parlare da sole. Uno "scherzo" che gli si è ritorto contro, a testimonianza di come, quando qualcosa viene assorbita dal web, controllarla diventa estremamente difficile.



Sulla luna ci sono spiagge, vegetazione, animali e piramidi

Gli inganni astronomici non sono certo una novità dell'era dei social media. Già nel lontano 1835, il New York Sun pubblicò una serie di sei articoli che avrebbero dato vita a uno dei più grandi inganni astronomici dell'epoca moderna.

Gli articoli raccontavano delle presunte scoperte dell'astronomo Sir John Herschel, che aveva osservato dal Capo di Buona Speranza in Sud Africa le stelle dell'emisfero australe.

Secondo il Sun, Herschel aveva visto qualcosa di completamente diverso.

Utilizzando un telescopio con una lente di circa 7,3 metri di diametro, molto più grande di qualsiasi strumento disponibile all'epoca, l'astronomo inglese avrebbe individuato vegetazione, spiagge di sabbia bianca, animali simili ai bisonti e persino una catena di piramidi sulla Luna.

In un articolo successivo, il Sun aggiunse alla fauna lunare renne, zebre e persino castori bipedi. La vera ciliegina sulla torta arrivò con il quarto articolo, in cui il giornale affermò che Herschel aveva avvistato degli umani alati, soprannominati "Vespertilio-homo" o "uomini-pipistrello", sul nostro satellite. Come potrete immaginare, la notizia fece rapidamente il giro del mondo.



La Guerra dei Mondi in radio, tra panico e isteria di massa

Il 30 ottobre 1938, le famiglie americane si sintonizzarono su un episodio di "The Mercury Theatre on the Air", una serie di drammi radiofonici trasmessi dalla Columbia Broadcasting System. Aspettandosi una normale interpretazione del "La Guerra dei Mondi" di H.G. Wells, nessuno avrebbe potuto prevedere che la performance potesse scatenare un temporaneo panico tra i membri del suo pubblico nazionale, convinti che gli eventi narrati nello show stessero accadendo in tempo reale. In effetti, spaventò talmente tanto la gente che molti uscirono dalle loro case e dalle loro auto per paura di un'effettiva invasione aliena.

Narrato da Orson Welles, l'episodio riporta una serie di esplosioni su Marte, seguite dalla descrizione di un oggetto extraterrestre a forma di cilindro che atterra in una fattoria a Grover's Mill, nel New Jersey. La trasmissione presentava elementi di un autentico programma radiofonico, tra cui un bollettino meteorologico, un accompagnamento musicale intercalato e un'introduzione narrativa di Welles.



Il resto dell'episodio è stato soppiantato da aggiornamenti di notizie di ultim'ra di 'veri' resoconti dal vivo e annunci di professionisti e comandanti militari. Anche se oggi si ipotizza che l'isteria di massa fosse perlopiù esagerata, la trasmissione è diventata famosa per il suo realismo, per un cast brillante e per gli effetti sonori.

Due settimane dopo la trasmissione, oltre 12.000 articoli di giornale furono pubblicati con titoli sul panico nazionale che si diceva fosse scoppiato durante la sua messa in onda.

Anche se la maggior parte degli ascoltatori capì che si trattava di un dramma radiofonico, i titoli sottolineavano come migliaia di cittadini "si fossero precipitati nel panico, convinti che l'America fosse sotto un mortale attacco marziano".



Nibiru, il pianeta che non esiste

La storia di Nibiru ha avuto origine nel 1976, quando Zecharia Sitchin scrisse "Il Dodicesimo Pianeta", un libro che utilizzava la sua personale traduzione del cuneiforme sumerico per identificare un pianeta - per l'appunto, Nibiru - che si diceva orbitasse attorno al sole ogni 3.600 anni. Alcuni anni dopo, Nancy Lieder, una presunta sensitiva, annunciò che gli alieni con cui affermava di comunicare telepaticamente l'avevano avvertita che questo pianeta avrebbe colliso con la Terra nel 2003.

Dopo un anno senza collisioni, la data fu posticipata al 2012 e associata alla fine del lungo periodo del calendario Maya.

Sono davvero tantissime le prove contro l'esistenza di questo pianeta e anche scientificamente è impossibile che possa esistere: un pianeta con un'orbita così eccentrica da impiegare 3.600 anni per orbitare attorno al sole avrebbe creato instabilità nel nostro sistema solare.



Dopo solo pochi viaggi, la sua gravità avrebbe significativamente sconvolto gli altri corpi celesti. La prova più semplice e verificabile che argomenta contro l'esistenza del pianeta può essere eseguita da chiunque: secondo le informazioni disponibili, un pianeta con un'orbita lunga 3.600 anni che doveva impattare la Terra nel 2012 dovrebbe essere visibile ad occhio nudo.

I calcoli facilmente eseguibili mostrano che, entro aprile 2012, sarebbe stato più luminoso delle stelle più deboli viste da una città e quasi luminoso come Marte nel suo momento più fioco.

Questo lo avrebbe reso visibile agli astronomi di tutto il mondo, ma ovviamente così non è stato!