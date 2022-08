VICTUS 16 e OMEN 16, c'è un notebook da gaming per tutti

Nei suoi oltre 80 anni di storia nel mondo della tecnologia, HP ha saputo conquistare la fiducia di una larghissima fetta di pubblico, divenendo tra i brand più noti a livello globale nell'informatica e nelle periferiche ed entrando pressoché nelle case di ognuno di noi con almeno uno dei suoi prodotti.

Il futuro però è tutto da scrivere: per affrontarlo al meglio insieme ai giocatori di tutto il mondo, HP ha sviluppato una sua identità specifica proprio per il settore gaming, con il concetto di Transcend Humanity con i laptop OMEN 16. Al fianco della gamma OMEN, negli ultimi anni è nata anche la famiglia VICTUS, con soluzioni da gioco alla portata di tutti.



VICTUS e OMEN: due facce della stessa medaglia

VICTUS e OMEN rappresentano ue filosofie differenti, una che mira alla concretezza e alla solidità e l'altra che, invece, punta al massimo delle prestazioni senza preoccuparsi del freno. Entrambe, però, hanno in comune l'identità di un'azienda che ha scritto intere pagine dell'ultimo secolo nel mondo dell'informatica, ma non solo.

Superando le differenze sotto la scocca, i prodotti delle due famiglie sono estremamente vicini tra loro: basti pensare al logo della giovane gamma VICTUS, una "V" che nasce proprio dal simbolo di OMEN, mutuando anche alcuni aspetti stilistici e caratteriali, dalle linee aggressive ma mai esagerate, alla tastiera a isola retroilluminata, passando per il sistema di dissipazione proprietario. Tutto nella linea VICTUS sembra suggerire questo legame di parentela pur conservando gelosamente la propria personalità.

Un'altra caratteristica chiave delle due famiglie è la semplicità. Semplicità che si traduce non solo in un'esperienza utente personalizzata grazie alla suite OMEN Gaming Hub, ma anche nell'approccio al giocatore: per entrare nel mondo OMEN o VICTUS basta entrare in un negozio di elettronica, senza barriere o segreti, alla portata di chiunque di noi anche solo per una prova.



In cosa differiscono, quindi, i nuovi OMEN 16 e VICTUS 16? È arrivato il momento di scoprirlo.



VICTUS, il gaming alla portata di tutti

Con VICTUS 16 2022 prende forma ancora di più l'idea della gamma di appartenenza. Un notebook pensato per accompagnare chiunque nel mondo del gaming di alta qualità, con prestazioni garantite da configurazioni bilanciate e pensate appositamente per chi cerca una macchina affidabile, prestante e accessibile.

La suddivisione principale è anche qui tra Intel e AMD per quel che riguarda la CPU. In base alla piattaforma e alla disponibilità negli store, si potrà scegliere tra CPU Intel di undicesima e dodicesima generazione fino al Core i7-12700H o al Ryzen 7 5800H, affiancati da 16 GB di RAM e SSD NVMe PCIe da 1TB. Il comparto grafico potrà spaziare dalla GTX 1650 alla RTX 3060, per consentire a chiunque di poter soddisfare le proprie esigenze sia in termini di costo che di prestazioni.

Tutto questo si trasformerà in immagine grazie a pannelli IPS Micro-Edge da 16,1 pollici ad alto refresh rate e, in particolare, fino a 165Hz. La batteria consentirà di portare a casa fino a 8 ore di autonomia a seconda dello scenario d'utilizzo e il sistema di dissipazione proprietario è disegnato per adattarsi alle diverse variazioni disponibili per il pubblico.



Copertura garantita anche sul versante connettività con Bluetooth 5.2 e WiFi 6, mentre l'audio è sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen, la leggenda danese dell'Hi-Fi. Merita una menzione particolare anche la determinazione di HP di puntare verso un minore impatto ambientale utilizzando per l'intera base, la cornice del display e della tastiera plastiche destinate agli oceani e per i tasti plastica post consumo.



OMEN, parola d'ordine: nessun compromesso

Con OMEN 16 si punta semplicemente al massimo possibile. Abbiamo a disposizione anche qui configurazioni sia Intel che AMD.

Sul versante blu ci si può spingere fino all'Intel Core i9-12900H, ormai una vera e propria icona per il multitasking avanzato grazie alla sua architettura ibrida. La versione AMD, invece, mira alle prestazioni migliorate dell'architettura Zen3+ e dei processori Ryzen Serie 6000 fino al Ryzen 9 6900HX.

Con processori di questo calibro, anche il comparto grafico alzerà l'asticella delle prestazioni permettendo configurazioni fino alla RTX 3070 Ti di NVIDIA o alla recente Radeon RX 6650M.

In entrambi i casi, si potrà fare affidamento sulle memorie RAM DDR5 fino a 4800 MT/s e su SSD NVME PCIe Gen4.

Per domare macchine di questo segmento, HP ha progettato il sistema di dissipazione Tempest Cooling, mentre il pannello IPS da 16,1 pollici promette nitidezza e fluidità, con configurazioni fino a 165Hz e fino alla risoluzione QHD.

Come sulla gamma VICTUS, troveremo tasti retroilluminati e un comparto audio sviluppato appositamente con Bang & Olufsen. A supportare le sessioni online, invece, ci penserà il WiFi 6E, in compagnia del Bluetooth 5.2 per garantire il miglior collegamento possibile con il proprio headset di fiducia.



In entrambi i casi, si potrà fare affidamento su una macchina ritagliata su misura per i propri obiettivi di gioco, ancora più facile da scegliere grazie a una netta distinzione tra VICTUS e OMEN, tutti e due al massimo ma in categorie differenti.