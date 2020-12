Vodafone e TIM: le offerte di portabilità di Dicembre 2020

Mese povero per le offerte di portabilità degli operatori telefonici. Il 2020 si chiude infatti con listini piuttosto scialbi da parte di Vodafone e TIM, che come ogni anno si stanno soffermando sulle promozioni natalizie.

Vodafone ha lanciato Infinito XMAS, l'offerta che include tutto illimitato al prezzo di 14,99 Euro al mese. Manca all'appello, come vedrete poco sotto, WindTre, che questo mese non ha lanciato alcuna offerta di portabilità.

Vodafone

Vodafone ha dato il via alla campagna di Dicembre con una serie di SMS inviati ad alcuni ex clienti, a cui è stata proposta la promozione Special 100 Digital Edition che al prezzo di 9,99 Euro al mese include SMS e minuti illimitati e 100 gigabyte di traffico internet in 4G.

La stessa promozione però a quanto pare è disponibile anche in alcuni negozi, ma chiaramente bisogna prima rivolgersi allo Store per vedere se il proprio numero è compatibile. La cosa certa è che bisogna aver fatto la portabilità da Vodafone ad un altro operatore, ma non è chiaro quali ed entro quale tempo limite.

E' disponibile anche un'altra promozione, chiamata Vodafone Special Giga, che ha un prezzo di 7,99 Euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 70 gigabyte di internet in 4G. Anche qui, siamo di fronte ad un'offerta dedicata agli ex clienti che hanno effettuato la portabilità in uscita, ed è disponibile solo nei negozi o chiamando il call center.

Questo mese Vodafone non ha diffuso i classici listini, probabilmente perchè impegnata con le offerte natalizie.

Tim

Anche TIM rinnova il proprio portafoglio di offerte. In questo mese di Dicembre, l'operatore telefonico permette di sottoscrivere diverse promozioni i cui importi e contenuti, come sempre, variano a seconda della provenienza.



TIM Wonder One ha un costo di 7,99 Euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti e 70 gigabyte di traffico internet. La promozione può essere sottoscritta solo da coloro che intendono effettuare la portabilità da iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile e Plintron.

Disponibile anche TIM Wonder Two, che ha sempre un prezzo di 7,99 Euro al mese, ma offre minuti illimitati e 50 gigabyte di traffico. La promozione può essere sottoscritta solo da coloro che provengono da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.



Tim Wonder Four invece ha un prezzo più elevato, di 18,99 Euro al mese e si differenzia dalle precedenti per 20 gigabyte di internet, mentre i minuti illimitati restano. La promozione è attivabile solo da coloro che provengono da Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena Mobile.



Tim Wonder è la promozione per coloro che intendono effettuare la portabilità da Ho e LycaMobile o che attivano una nuova sim. A 9,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet.



Si devono sostenere i 25 Euro per la SIM, di cui 20 Euro di traffico utilizzabili e 5 Euro per l'attivazione. Il primo mese quindi è gratuito, si dovrà iniziare a pagare solo dalla seconda mensilità.