Vodafone e TIM: le offerte di portabilità di Marzo 2021

Marzo è un mese privo di grosse offerte sul fronte delle portabilità per gli operatori telefonici. Segnaliamo l'assenza di grosse promozioni da parte di WindTre, che non è della partita, mentre il listino Vodafone propone una vasta gamma offerte Vodafone Special a varie fasce di clienti. TIM non propone grandi cambiamenti ma porta comunque qualche novità, per un mese che non verrà ricordato per le particolari promozioni.

Vodafone

Come detto poco sopra, Vodafone punta tutto sulle offerte Vodafone Special, che coprono praticamente tutto l'arco dei clienti che intendono effettuare la portabilità. Vediamo di cosa si tratta:



- Vodafone Special 100 Digital Edition, che è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali ed operatori virtuali ad esclusione di Kena, ho e LycaMobile. La promozione propone minuti ed SMS illimitati e 100 gigabyte di internet in 4G a 9,99 Euro al mese. E' previsto un costo di attivazione di 0,01 Euro;



Vodafone Special Minuti 20 Giga è invece riservata agli Under 25 (con 25 anni compiuti) che attivano un nuovo numero. A 9,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 20 gigabyte di traffico in 4G, con contributo di attivazione di 0,01 Euro;



- Vodafone Special Unlimited Limited Edition è invece riservata agli utenti che provengono da MVNO come CoopVoce, Tiscali e Rabona Mobile ed include a 6,99 Euro al mese 50 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati. Previsto un costo di attivazione di 3,01 Euro;



- Vodafone Special Unlimited ha invece un prezzo di 7 Euro al mese e propone minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di internet. La promozione è riservata ad alcuni operatori virtuali ad eccezione di Kena, Ho, LycaMobile, CoopVoce e Tiscali ed ha un costo di attivazione di 3 Euro;



Per tutti gli altri utenti, ovvero che effettuano le portabilità da qualsiasi numero ed operatore, sono disponibili le Vodafone Special Minuti 50 Giga, che ha un prezzo di 14,99 Euro al mese ed include 50 giga e minuti illimitati verso tutti, e Vodafone Special Minuti 10 Giga che è attivabile anche dai clienti che attivano un nuovo numero e si differenzia dall'altra per i 10 gigabyte di internet ed il prezzo di 15 Euro al mese, con contributo di attivazione di 5 Euro.

TIM

Molto ristretto in questo Marzo 2021 anche il listino di TIM, che propone le sue offerte TIM Wonder in due versioni diverse, ovviamente rivolte ad altrettante fasce di clienti che effettuano la portabilità principalmente dagli operatori virtuali e semivirtuali. Non si segnalano invece grosse promozioni per chi vuole completare il passaggio da Vodafone e WindTre:



- TIM Wonder: include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet in 5G al prezzo di 9,99 Euro al mese. Si tratta di una promozione disponibile esclusivamente per coloro che effettuano la portabilità da Ho e LycaMobile;



- TIM Wonder Six: offre minuti ed SMS illimitati e 70 gigabyte di traffico dati a 9,99 Euro al mese. In questo caso è possibile effettuare la richiesta solo da coloro che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Rabona, 1Mobile, Daily Telecom ed altri operatori telefonici virtuali.



Entrambe le promozioni sono caratterizzate dal primo mese gratuito e dall'assenza di costi di attivazione, mentre ovviamente dal secondo rinnovo si passa al sistema mensile secondo le condizioni sottoscritte.