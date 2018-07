Vodafone, TIM e Tre: le offerte winback di Luglio

Come ogni mese, torna il nostro appuntamento con le offerte winback degli operatori telefonici, che soprattutto dopo l'approdo di Iliad e Ho. Mobile, stanno cercando di attirare quanti più clienti possibili. Si tratta spesso di offerte proposte per riprendere i clienti perduti, sfruttando anche i pochi vincoli previsti dai contratti firmati con operatori come Iliad o ho., che consentono di effettuare la portabilità praticamente subito.

Rispetto allo scorso mese, però, l'offerta è più limitata, complice anche l'estate e le promozioni estive su cui si sono concentrate molte compagnie. Vediamo insieme quali sono le offerte che abbiamo raccolto negli ultimi giorni. Come sempre, vi invitiamo a tenere sotto controllo la data di scadenza delle stesse.

L'offerta di Vodafone: Special minuti 50gb a 10 Euro

Partiamo da Vodafone. L'operatore rosso propone ai clienti che intendono effettuare la portabilità (non sappiamo se ci siano restrizioni, ma almeno dalle informazioni raccolte non dovrebbero, il che vuol dire che dovrebbe essere aperta a tutti), la nuova Vodafone Special 50 gigabyte. Si tratta di un'offerta che, salvo proroghe, sarà attivabile fino al prossimo 24 Luglio e che propone, al costo di 10 Euro al mese, 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 50 gigabyte di internet in 4G, da utilizzare per tutto il giorno. Tale precisazione è estremamente importante in quanto negli ultimi tempi Vodafone ha iniziato a proporre offerte con gigabyte suddivisi per fasce orarie. Il contributo di attivazione è di 6 Euro.

Le offerte per la portabilità non finiscono qui, perchè Vodafone propone anche Special Minuti 20 gigabyte. Special Minuti 20 gigabyte, nello specifico, può essere attivata da clienti Tre, gestori virtuali ed Iliad a 7 Euro al mese, che diventano 15 Euro per gli ex clienti Wind e coloro che attivano una nuova scheda. L'offerta include 1000 minuti e 20 gigabyte di traffico.

Disponibile anche la fascia più bassa, Vodafone Special Minuti 10 gigabyte, che differisce per la quantità di gigabyte proposti. Questa è attivabile dai clienti Wind a 12 Euro al mese, ma è disponibile anche per le nuove attivazioni.

Infine, troviamo anche la Special Minuti 30 gigabyte, che è disponibile solo per coloro che effettuano portabilità da operatori virtuali, Tre ed Iliad ed ha un costo di 10 Euro al mese.

Per tutte queste tre, è previsto un contributo una tantum di attivazione di 6 Euro.

La risposta di TIM

Anche TIM ha all'attivo diverse offerte. Le proposte di Telecom Italia Mobile si articolano su due fronti. Per tutti gli ex ricaricabili che avevano lasciato TIM, facendo la portabilità ad Iliad ed ho. Mobile, viene proposta a 7 Euro al mese la promozione winback Tim Seven IperGo, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 30 gigabyte di internet. Inclusi gratuitamente anche i servizi Lo Sai, Chiama Ora di TIM, Tim Base e Chat con Giga Illimitati. Per poter godere di questa offerta, è necessario effettuare la richiesta di portabilità dal proprio numero, solo dopo aver ricevuto il messaggio di invito ad aderire all'iniziativa.

Fino al 24 Luglio, presso tutti i negozi sono anche disponibili altre due offerte. Per coloro che tornano da Vodafone, può essere attivata TIM Ten One Go, che a 10 Euro al mese propone 50 gigabyte di internet e minuti illimitati verso tutti, mentre i numeri da altri gestori possono attivare TIM Ten Go New che include 30 gigabyte di internet e 1000 minuti a 10,82 Euro al mese. Per entrambe è previsto un costo di attivazione una tantum di 12 Euro.

Tre propone le offerte Play

Tre, come di consueto, propone le promozione della gamma Play, che si articola su vari piani.

Play 10, quella di base, è rivolta a coloro che provengono da TIM ed Operatori Virtuali (tranne PosteMobile) ed include 1000 minuti verso tutti e 10 gigabyte di internet in 3G a 7 Euro al mese, a cui si aggiunge un costo di attivazione una tantum di 9 Euro.

Play 20, invece, include una quantità superiore di gigabyte, come suggerito dal nome, ed è rivolta, oltre che a coloro che effettuano la portabilità da TIM ed Operatori Virtuali (tranne PosteMobile), anche agli ex clienti Vodafone. Il costo mensile, invece, è di 9 Euro.

Per gli utenti è disponibile anche la Play 30, che a 7 Euro al mese propone 1000 minuti verso tutti e 30 gigabye di internet, ma attenzione: al momento Tre la sta proponendo solo ad alcuni ex clienti che hanno effettuato la portabilità a Vodafone. Il contributo iniziale di attivazione è di 9 Euro, e si può attivare solo in caso di ricezione dell'SMS.

E' disponibile anche Play 15 Special, che comprende 1000 minuti e 15 gigabyte in 3G a 5 Euro al mese, ma l'offerta è limitata solo ai clienti Kena Mobile. Il costo di attivazione, in questo caso, è di 5 Euro.

Play 30 Special, invece, a 5 Euro al mese include 1000 minuti di navigazione effettivi e 30 gigabye di internet in 3G, con costo di attivazione di 5 Euro a cui si aggiunge il contributo per la nuova SIM. L'offerta, a giudicare dalle nostre informazioni, sembra essere riservata ai clienti TIM ed operatori virtuali, tranne Poste Mobile, ma inclusi Kena Mobile ed Ho. Mobile. Per l'attivazione però è richiesta la ricezione dell'SMS con l'invito ad accettare l'offerta.

L'ultima offerta winback di Tre che propone per questo mese, Play 30 Unlimited, prevede minuti illimitati e 30 gigabyte di internet in 3G a 7 Euro al mese, più 5 Euro di attivazione ed il costo per l'invio della SIM. L'attivazione è legata alla ricezione dell'SMS, che Tre sta inviando a vari clienti negli ultimi giorni.