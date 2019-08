Vodafone, TIM e Wind: le offerte di portabilità di Agosto 2019

Nonostante le molte rimodulazioni che hanno caratterizzato l'estate 2019 degli operatori telefonici italiani, le principali telco tornano alla carica con le offerte di portabilità per spingere i vecchi clienti a tornare alla base. All'appello questo mese manca Wind, ma le alternative sono comunque molte.

Come sempre, specifichiamo prima della lista se le offerte sono winback, ovvero rivolte a coloro che in precedenza erano clienti di una determinata società e proposte tramite SMS, o operator attack, quindi aperte a gruppi più ampi di persone e disponibili sui siti web o punti vendita.



TIM

Nel mese di Agosto TIM torna alla carica con quattro offerte, di cui due rivolte agli ex clienti ed altrettante agli utenti della concorrenza. L'ago della bilancia è rappresentato non solo dalla quantità di gigabyte offerti ma anche dall'operatore di provenienza.

Partendo dalle offerte winback, TIM ha dato il via ad una campagna via SMS in cui ha proposto due promozioni:



- TIM Iron (per abbonati Iliad e MVO): offre 50 gigabyte in 4G e minuti ed SMS illimitati a 6,99 Euro al mese con addebito su credito residuo;



- TIM Special x Te (per abbonati Ho. Mobile e Lycamobile): minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet in 4G a 9,99 Euro al mese;



Per coloro che non sono stati contattati dai call center, o che in alternativa non hanno ricevuto l'SMS, sono disponibili altre due offerte:



- TIM Mercury 50 Giga è attivabile se si proviene da Iliad, Fastweb e qualsiasi operatore virtuale ad esclusione di Kena Mobile, Ho e Lycamobile, ed offre minuti illimitati verso tutti e 50 Gigabyte di internet a 7 Euro al mese;



- TIM 7 Extra Go New 30 Giga è accessibile da qualsiasi operatore virtuale tranne Kena, Ho e LycaMobile ed a 7 Euro al mese offre minuti ed SMS illimitati e 30 gigabyte di traffico.



In entrambi i casi è previsto un costo iniziale di 10 Euro per la nuova SIM e 12 Euro di contributo iniziale, a cui si aggiunge la ricarica per il rinnovo della prima mensilità.

Vodafone

Vodafone, come sempre, offre un listino molto ampio di offerte, allo scopo di accontentare tutti gli utenti e di coprire quanti più operatori possibili. Quelle di seguito sono le offerte operator attack, che possono essere attivate telefonicamente chiamando il 190 e chiedendo la portabilità, o in alternativa in uno dei tanti centri Vodafone sparsi in tutto il paese.



- Vodafone Special Minuti 30 Giga: a 6 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 30 Gigabyte di internet mobile in 4G.

Si tratta di un'offerta disponibile solo se si proviene da Fastweb, Poste Mobile, Digi Mobil, Vectone mobile ed altri operatori virtuali ad esclusione di Ho., Kena Mobile, LycaMobile, Tiscali e Coop Voce. E' previsto un costo di attivazione di 12 Euro;



- Vodafone Special Minuti 50 Giga, a 7,99 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet in 4G. E' accessibile solo da coloro che provengono da Fastweb, PosteMobile, Digi Mobil, Vectone Mobile ed MMVO (esclusi LycaMobile, Ho, Kena, Tiscali e Coop Voce).

Il costo di attivazione è di 12,01 Euro. La stessa offerta viene anche proposta sotto un'altra salsa, e per coloro che provengono da Kena, Lyca e BT Enia mobile ha un prezzo mensile di 9,90 Euro;



- Vodafone Special 1000 1 Giga a 12 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS ed 1 Giga di traffico in 4G. E' disponibile per coloro che attivano un nuovo numero o che non rientrano nelle altre offerte di portabilità. Il costo di attivazione richiesto è di 3 Euro;



- Vodafone Special Minuti 20 Giga, sempre a 12 Euro al mese offre minuti illimitati e 20 Gigabyte di traffico. L'offerta è rivolta agli utenti Tre che intendono fare la portabilità, a cui viene chiesto un costo di attivazione di 12 Euro;



- Vodafone Special Minuti 20 Giga a 18,99 Euro al mese offre minuti verso tutti e 20 gigabyte di traffico. L'offerta è rivolta a coloro che provengono da TIM, Wind e CoopVoce ed ha un costo di attivazione di 12,01 Euro;



- Vodafone Special Minuti 20 Giga a 19 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 20 Gigabyte di internet. E' accessibile da tutti gli operatori e nuovi numeri, con un costo di attivazione di 3 Euro.



Infine, per coloro che intendono attivare un nuovo numero Vodafone da zero, senza portabilità, sarà disponibile per tutto il mese di agosto Vodafone Special Minuti 10 Giga, che ha un costo di 15 Euro al mese ed offre 10 gigabyte di traffico internet e minuti illimitati verso tutti.

Tre

Tre ripropone le offerte Play 50 Plus ed All-In 100 Plus, che già qualche mese fa avevano fatto capolino in vari call center e punti vendita. Tre ha iniziato una campagna di winback per diversi utenti, che sono stati informati tramite SMS della disponibilità di una di queste due promozioni:



- Play 50 Plus : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico a 7,99 Euro. A ciò si aggiunge un costo di attivazione di 6,99 Euro e 10 Euro per la nuova SIM Tre;



- All-In 100 Plus: minuti illimitati verso tutti e 100 Gigabyte a 7,99 Euro al mese. Previsto un costo di attivazione di 6,99 Euro al mese, con vincolo di 24 mesi. In caso di rescissione anticipata, l'operatore provvederà ad addebitare i 49 Euro restanti.



In alternativa, per coloro che non hanno ricevuto il messaggio informativo, sono disponibili le promozioni della linea "Unlimited", a patto di rispettare i requisiti richiesti:



- Play 50 Unlimited è attivabile se si proviene da Iliad, Fastweb e qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di LycaMobile, ed include minuti illimitati e 50 Giga a 6,99 Euro al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 Euro;



- All-In 100 Unlimited è accessibile dallo stesso target dell'offerta precedente, ed offre un bundle simile. La differenza è data dal fatto che questa richiede l'addebito su carta di credito o conto corrente.Il costo di attivazione è di 6,99 Euro ma è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi, altrimenti è necessario pagare 49 Euro di penale.