Vodafone, Tim e Wind: le offerte di portabilità di Febbraio 2020

Come ogni mese, anche a Febbraio 2020 i principali operatori telefonici del nostro paese stanno proponendo una nuova gamma di offerte di portabilità per spingere gli utenti a tornare nei propri listini.

Rispetto a Gennaio non segnaliamo novità di rilievo dal fronte Wind, mentre Vodafone sta bloccando le rimodulazioni per almeno tre anni a coloro che sottoscriveranno una nuova offerta.

Vodafone

La promozione più interessante del mese proposta da Vodafone a coloro che intendono effettuare la portabilità è sicuramente la nuova Special Unlimited, che è caratterizzata non solo dal costo non proibitivo, ma anche dall'impegno dell'operatore telefonico di non effettuare alcuna rimodulazione per i prossimi tre anni. L'offerta a 7 Euro include minuti ed SMS illimitati e ben 50 gigabyte di traffico in 4G. L'attivazione è gratuita per coloro che hanno ricevuto il classico SMS winback, mentre per coloro che si rivolgeranno ad un centro d'assistenza il costo da pagare è di 10 Euro. L'aspetto più particolare, come dicevamo poco sopra, è rappresentato dal prezzo bloccato per 36 anni.

Chiaramente, non si tratta dell'unica offerta disponibile. Dal sito web ufficiale è possibile attivare anche la Special Unlimited 7, esclusivamente se si desidera portare il proprio numero da Iliad, Kena, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, TIM, Wind, Ho ed altri operatori telefonici, che fondamentalmente propone lo stesso bundle (ad eccezione degli SMS che non sono compresi) di quella di cui abbiamo parlato poco fa, allo stesso prezzo, ma senza impegno da parte dell'operatore a non rimodulare.

E' disponibile per alcuni anche l'offerta Special Minuti 50 Giga, che include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico a 9,90 Euro al mese. E' previsto il pagamento di un costo di attivazione di 12,10 Euro se si proviene da Kena Mobile, mentre per le portabilità da CoopVoce è gratuito.

Tim

Per il mese di Febbraio il listino TIM è più ristretto. Fino alla fine del mese, salvo proroghe, è possibile attivare la promozione TIM Steel New, che include 50 gigabyte di traffico in 4G alla velocità di 150Mbps in download e minuti illimitati verso tutti a 5,99 Euro al mese. L'offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile e Fastweb Mobile, e prevede il pagamento di un costo di attivazione di 3 Euro a cui si aggiungono 10 Euro per la SIM.

Prorogate le promozioni degli scorsi mesi:



- TIM Online a 14,99 Euro al mese include 1000 minuti verso tutti e 3 gigabyte di internet, se si proviene da Wind, Tre e Vodafone;



- Tim Special xTe a 9,99 Euro per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile ed alcuni MMVO ad eccezione di Kena Mobile, offre minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet;



- Tim Steel S 50 gigabyte ha un costo di 7,99 Euro e può essere attivata solo da Iliad, Fastweb ed operatori virtuali ad eccezione di Luca, Ho e Kena. La promozione include SMS e minuti verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet anche in 4G;



- Tim Mercury 50GB è indirizzata alle portabilità da Iliad, Fastweb ed operatori virtuali ad eccezione di Kena, Ho e LycaMobile ed a 7 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico;



- Tim 7 Extra Go New 30GB a 7 Euro al mese include minuti ed SMS verso tutti e 30 gigabyte di traffico. Può essere attivata se si proviene da Fastweb Mobile ed operatori virtuali ad eccezione di Kena, Ho e LycaMobile.

Wind

Anche Wind propone offerte da 50 gigabyte questo mese, a dimostrazione di come ormai le soglie dei gigabyte siano aumentate dopo l'arrivo di operatori come Iliad e Ho. Mobile.

Da metà mese Wind ha lanciato un nuovo listino caratterizzato da due promozioni della linea All Inclusive, che vengono proposte agli utenti tramite call center o i classici SMS:



- Wind All Inclusive Special 50, che a 9,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte di traffico. Per coloro che terranno una SIM attiva per almeno 24 mesi, il costo di attivazione è di 0 Euro, altrimenti sarà richiesto il pagamento di una penale da 15 Euro. La promozione è compatibile solo con le portabilità da TIM, Vodafone, Kena ed Ho. Mobile;



- Wind All Inclusive 50 Flash ha un costo di 6,99 Euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 50 gigabyte di traffico. In questo caso la portabilità ha un costo di 4,99 Euro al posto di 19,99 Euro, a fronte di un vincolo di 24 mesi, altrimenti sarà richiesto il pagamento della parte restante. La promozione è compatibile solo per le portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile ed operatori virtuali ad eccezione di Ho e Kena Mobile.