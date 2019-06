Vodafone, TIM e Wind: le offerte di portabilità di Giugno 2019

In attesa di scoprire le offerte estive che gli operatori telefonici intendono proporre agli utenti, torna il nostro appuntamento con le migliori proposte per coloro che intendono effettuare la portabilità. In questo mese di Giugno l'offerta più ricca è sicuramente quella di Vodafone, ma anche Wind ha messo a disposizione degli utenti un ottimo listino. Più limitata l'offerta di TIM, che comunque mira a soddisfare le esigenze di tutti, mentre non si registrano novità dal fronte Tre.

Vodafone

Vodafone ha attivato nuove offerte winback valide fino al 30 Giugno, salvo proroghe. Queste possono essere attivate solo se si riceve un SMS che certifica la possibilità di accedere alla promozione.

Vodafone Special Minuti 30 Giga ha un costo di sei Euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di rete fissa e, come suggerisce il nome, 30 Gigabyte di internet in 4G e 4.5G. Per coloro che effettuano la portabilità da LycaMobile, BT Italia e Welcome Italia è previsto un costo di attivazione di 11 Euro.

La seconda offerta è Vodafone Special Minuti 50 Giga, che a differenza di quella di cui sopra offre 50 gigabyte di internet. In questo caso però cambiano le condizioni d'ingresso, ma anche il costo mensile.

Gli utenti dovranno pagare 6,99 Euro al mese se provengono da LycaMobile, BT Italia, Welcome Italia, Fastweb, Postemobile, Digi Mobil, Vectone Mobile ed altri MMVO ad eccezione di Ho., Iliad, Kena Mobile, Tiscali e CoopVoce. Cambia il costo di attivazione, che è di 11,01 Euro per coloro che effettuano portabilità da Lycamobile, BT Italia e Welcome Italia e 12,01 Euro per gli altri presenti nella lista.



La stessa promozione è disponibile anche nella variante da 7,99 Euro, per chi effettua la portabilità da Iliad, 1Mobile e BT Enia Mobile, con costo di attivazione di 12,01 Euro.

L'ultimo scaglione è quello da 9,90 Euro, dedicato a chi proviene da Kena Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e British Telecom, con attivazione di 12,10 Euro.



Più ampia invece l'offerta di Special Minuti disponibile per chiunque, basta contattare il servizio clienti Vodafone per richiederle:



- Special Minuti 30 Giga - 6 Euro al mese: include minuti illimitati verso tutti e 30 Giga di traffico internet (anche in 4.5G). Attivabile in caso di portabilità da LycaMobile, Fastweb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile ed altri MMVO ad esclusione di Ho., Iliad Kena Mobile, Tiscali e Coop Voce. Previsto un costo di attivazione di 12 Euro.



- Special Minuti 50 Giga - 6,99 Euro al mese. Stesse condizioni della versione di cui vi abbiamo parlato poco sopra, cambia solo la quantità di gigabyte inclusi nel bundle (50 appunto) ed il costo di attivazione (12,01 Euro).



- Special Minuti 50 Giga - 9,90 Euro al mese. Il contenuto è lo stesso della versione elencata poco sopra, ma il costo mensile è più alto in quanto si tratta di un'offerta rivolta a coloro che effettuano portabilità da Iliad e Kena. Il costo di attivazione è di 12,01 Euro.



- Special 1000 1 giga - 12 Euro al mese. Include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS gratuiti ed 1 gigabyte di traffico dati. Si tratta di un'offerta rivolta ai nuovi clienti e non richiede alcuna portabilità. Il costo di attivazione è di 3 Euro.



- Special Minuti 20 giga - 12 Euro al mese. Offre minuti illimitati verso tutti e 20 gigabyte di traffico. E' disponibile solo per coloro che effettuano la portabilità da Tre, con costo di attivazione di 12 Euro.



- Special Minuti 10 Giga - 15 Euro al mese. Il contenuto è lo stesso della versione 20 Giga, con la differenza che la quantità di dati proposta è inferiore. Ha un costo di attivazione di 3 Euro, ed è disponibile solo dai nuovi numeri.



- Special Minuti 20 Giga - 18,99 Euro al mese. Si tratta di un'altra versione della Special Minuti 20 giga, con la differenza che può essere attivata solo se si effettua la portabilità da TIM, Wind e Coop Voce. Il costo di attivazione è di 12,01 Euro.



- Special Minuti 20 Giga - 19 Euro al mese. Disponibile per coloro che attivano un nuovo numero o che richiedono la portabilità da qualsiasi altro operatore. Ha un costo di attivazione di 3 Euro.

Wind

Anche Wind dallo scorso 14 Giugno ha dato il via alla campagna di SMS per tutti gli ex clienti che sono passati ad altri operatori.

La promozione proposta è Will All Inclusive Special 50, che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 200 SMS verso tutti e soprattutto 50 gigabyte di traffico internet anche in 4G. Il tutto ad un costo mensile di 9,99 Euro.

Per quanto riguarda il costo di attivazione, Wind propone uno sconto a 11,99 Euro rispetto ai precedenti 26,99 euro, a cui però bisogna aggiungere il costo della nuova SIM (10 Euro). Si tratta di costi da sostenere una tantum, ma è bene precisare che lo sconto sull'attivazione è valido solo nel caso in cui l'utente tenga attiva per 24 mesi la scheda Wind; in caso di nuova portabilità, verranno addebitati 15 Euro sul credito residuo. L'offerta è accessibile se si proviene da Vodafone ed Ho. Mobile, previa ricezione di un SMS di conferma.



Wind propone anche altre tariffe per determinati operatori, attivabili senza SMS di conferma dell'offerta:



- Wind Smart 50 Fire, che include minuti illimitati e 50 giga di traffico a 4,99 Euro al mese e 4,99 Euro di attivazione, può essere attivata solo se si proviene da PosteMobile, Fastweb ed altri operatori virtuali.



- Wind Smart 50 Flash, a 6,99 Euro al mese include lo stesso pacchetto della Fire ma è accessibile solo dai clienti Iliad.



- Wind All Inclusive 50 Super, a 13,99 Euro al mese offre lo stesso pacchetto di All Inclusive 50 Special, ma è accessibile solo da TIM e Kena Mobile.

TIM

Infine, chiudiamo la nostra carrellata con le offerte di portabilità proposte dagli operatori telefonici con TIM, che per il mese di Giugno propone solo un paio di offerte.

TIM Iron X 50 Giga include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico in 4G a 9,99 Euro al mese. Se si proviene da PosteMobile o qualsiasi altro operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile non è previsto alcun costo di attivazione, che è incluso nell'importo. Dal secondo mese in poi invece l'offerta si rinnova a 6,99 Euro a tempo indeterminato.

Viene proposta anche TIM Titanium 50 Giga, che fondamentalmente contiene lo stesso pacchetto di Iron X 50 Giga, ma ha un costo di 9,99 Euro al mese se si proviene da Vodafone, Wind e Tre.

Come sempre in questo caso, l'opzione base include 1000 minuti verso tutti e 3 Giga di internet in 4G. Al momento della portabilità l'operatore provvede ad abilitare le opzioni +47 Giga Free e Minuti illimitati, senza alcun costo aggiuntivo. Le offerte sono attivabili solo dopo aver ricevuto un SMS con la conferma disponibilità delle tariffe.