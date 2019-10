Vodafone, TIM e Wind: le offerte di portabilità di Ottobre 2019

Come ogni mese torna il nostro appuntamento con le offerte di portabilità proposte dai principali operatori telefonici e rivolte ad ex clienti e non. I listini sono molto simili e rispetto a qualche settimana fa si sono uniformati anche a livello di costi.

E' sempre più presente il 5G, che soprattutto Vodafone e Tim stanno espandendo in più città italiane, ma i provider stanno anche creando offerte ad hoc per determinate fasce di età (over 60, under 30, under 14 ad esempio).

Vodafone

Vodafone per questo mese propone un listino di offerte molto interessante per coloro che intendono effettuare la portabilità da TIM, Wind e Tre. Per gli utenti Iliad o che posseggono una scheda basata su un qualsiasi operatore virtuale, il provider rosso ha anche azzerato i costi di attivazione, un incentivo per far tornare coloro che sono rientrati nelle rimodulazioni estive.



Per chi cambia operatore, le offerte di questo mese sono le seguenti:



- Shake It Easy: a 14,99 Euro al mese senza alcun vincolo include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 60 gigabyte di traffico in 4.5G o 5G a seconda della copertura. Si tratta di un'offerta rivolta a coloro che hanno meno di 30 anni (compresi), ed offre un incentivo per coloro che intendono pagare con carda di credito o IBAN, per cui i gigabyte diventano 60 al posto dei 30 classici. E' previsto un costo di attivazione di 3 Euro, oltre che l'accesso illimitato alle applicazioni di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale;



- Red Unlimited Smart: ha un costo di 18,99 Euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti, 1.000 minuti da usare al di fuori dell'UE, SMS illimitati e 40 gigabyte di traffico anche in 4.5G e 5G. Senza addebito su conto corrente il costo mensile passa a 24,99 Euro, a cui si aggiunge una spesa di attivazione di 5 Euro a fronte di un consumo di almeno 269 Euro di credito telefonico, altrimenti l'operatore provvederà ad addebitare 26 Euro aggiuntivi in caso di ulteriore portabilità. L'offerta consente anche di navigare sulle app di social e messaggistica, mappe e piattaforme di streaming senza limiti;



- Red Unlimited Ultra: si tratta della versione potenziata della Smart. Il prezzo infatti è di 24,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente SSD, altrimenti si passa a 34,99 Euro. Ai minuti illimitati e quelli da usare al di fuori dell'UE e gli SMS senza limiti si aggiungono 40 gigabyte di traffico in 5G, 1 gigabyte di internet e 200 minuti di roamig extra UE, ed il Red Care incluso se si sceglie la versione con smartphone abbinato;



- Red Unlimited Black: a 39,99 Euro al mese al posto di 59,99 euro (con addebito su conto corrente) offre lo stesso bundle della Ultra, con la differenza che il traffico internet è illimitato su rete 4.5G o 5G e che il pacchetto extra UE è di 5GB e 500 minuti;



- Unlimited X4 Pro: a 14,99 Euro al mese a cui si aggiungono 5 Euro (a fronte di un consumo di 239 Euro di credito telefonico, altrimenti si passa a 31 Euro), include minuti illimitati, SMS a 29 centesimi e 10 gigabyte di traffico internet in 4.5G;



- Vodafone Facile: ha un costo di 12,99 Euro ed è rivolta a coloro che hanno più di 60 anni. Si tratta di un'offerta ad hoc per i più anziani, ed include minuti ed SMS illimitati e 4GB di traffico in 5G. Il costo di attivazione è di 5 Euro se si consumano almeno 195 Euro di credito, altrimenti è di 31 Euro.



Ad alcuni utenti Iliad, Optima Mobile, Daily Telecom e British Telecom che in precedenza erano nel listino Vodafone e che hanno fatto la portabilità, la società britannica sta proponendo Vodafone Special Unlimited a 7 Euro al mese, che include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet. Come dicevamo poco sopra, il costo di attivazione è pari a zero.

Wind

Wind come sempre propone varie promozioni per accontentare tutte le tipologie di clienti. In questo mese, l'operatore telefonico arancione ha ampliato il listino con tre promozioni rivolte a coloro che intendono effettuare la portabilità da schede TIM, Vodafone e Tre. Per i clienti Iliad invece è disponibile solo un'offerta, proposta via SMS tramite operator attack:

- All Digital di Wind: a 14,99 Euro al mese con costo di attivazione di zero euro per chi sceglie l'attivazione online (che diventano 4,99 Euro se si ritira la scheda in negozio), offre minuti illimitati verso tutti e 40 gigabyte di traffico in 4G e 4.5G;



- All Inclusive Young Easy Pay: anche Wind, come Vodafone, propone un'offerta per gli under 30, che può essere attivata fino al giorno precedente al compimento dei 31 anni. A 11,90 Euro al mese, con addebito su carta di credito o conto corrente, è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati e 60 gigabyte di traffico in 4G o 4.5G. Previsto un costo di attivazione di 4,99 Euro al posto di 31,99 Euro a fronte di un vincolo di 24 mesi;



- All Inclusive Junior è un'offerta indirizzata ai minori di 14 anni ed a 7,99 Euro al mese include minuti illimitati verso i numeri Wind, 100 minuti per gli altri numeri, 100 SMS al mese e 30GB in 4.5G al mese. E' previsto un costo di attivazione di 6,99 Euro, ed anche in questo caso è previsto un vincolo di 24 mesi.

Nel bundle è anche inclusa l'opzione Parental Control Wind Family Protect che si prefissa l'obiettivo di proteggere i bambini dai pericoli del web. I genitori infatti avranno l'opportunità di bloccare determinati tipi di download, tracciare la posizione dei figli tramite la geolocalizzazione e sospendere completamente la connessione ad internet.



Wind, al contempo, sta anche proponendo ai clienti che intendono effettuare la portabilità da Iliad l'offerta Wind All Inclusive 50 Flash, che a 6,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 gigabyte di traffico. La promozione può essere attivata anche da coloro che hanno SIM Fastweb, PosteMobile ed operatori virtuali ad eccezione di LycaMobile.



TIM

Listino praticamente invariato invece quello di TIM rispetto a quello degli ultimi mesi. Telecom Italia infatti propone offerte in grado di soddisfare le esigenze di varie fasce di clienti. Di seguito quelle rivolte ai clienti Wind, Vodafone e Tre che intendono effettuare la portabilità:

- TIM Advance 4.5G: a 19,99 Euro al mese, a cui si aggiunge un costo di attivazione di 15 Euro, è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati verso tutti e 20 gigabyte di internet in 4.5G, con la possibilità di raddoppiarli a 40GB se si sceglie di pagare tramite carta di credito o conto corrente;



- TIM Advance 5G: è la versione "potenziata" di quella proposta poco sopra. A 29,99 Euro al mese, con spese di attivazione di 9 Euro, è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet per navigare sulla rete 5G;



- Tim Advance 5G Top: ha un costo di 49,99 Euro e, senza alcuna spesa di attivazione, include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 gigabyte di internet in 5G alla velocità di 2 Gbps;



- Tim Young Senza Limiti Top Edition è l'offerta dedicata a chi ha meno di 30 anni, ed ha un costo di 14,99 Euro al mese. Per chi sceglie l'addebito su carta di credito o conto corrente è previsto un costo di attivazione di 9 Euro, mentre se si sceglie l'opzione con addebito su credito residuo si passa a 12 Euro. Il bundle offre minuti ed SMS illimitati verso tutti e 60 gigabyte di internet. Il costo mensile è di 14,99 Euro;



- TIM 60+ Senza Limiti, ha un prezzo di 13 Euro al mese e se si sceglie di effettuare l'addebito su credito residuo il costo di attivazione è di 3 Euro. L'offerta include minuti illimitati verso tutti e 4 gigabyte di internet e, come suggerisce il nome, è rivolta a coloro che hanno più si 60 anni.



Per gli utenti Iliad, Fastweb ed operatori virtuali (ad esclusione di Kena, Ho e LycaMobile) è disponibile TIM Iron 50GB, previa ricezione dell'SMS informativo. L'offerta include 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati a 6,99 Euro al mese con costo di attivazione di 12 Euro.