Vodafone, TIM e Wind Tre, le offerte di portabilità per cambiare operatore

Passato il periodo natalizio, in cui gli operatori hanno proposto promozioni dedicate per accaparrarsi quanti più clienti possibili, è giunto il momento di tornare con le offerte winback, che le varie compagnie telefoniche propongono agli utenti che hanno effettuato la portabilità verso altri lidi.

Si tratta di una pratica spesso usata dalle telco, allo scopo di riprendersi qualche vecchio cliente che, soprattutto dopo le rimodulazioni estive, ha effettuato le portabilità in uscita. Vediamo cosa viene proposto.



Vodafone

Vodafone propone l'ottima linea di offerte della gamma Special Minuti, articolate su più gigabyte ed indirizzate agli ex clienti. Le tariffe promozionali possono essere attivate solo se si ha ricevuto la relativa offerta da un call center o tramite SMS.

Vodafone sta proponendo a chi proviene da un operatore virtuale, incluso Ho, la Special Minuti 50 Giga, che offre (oltre ai minuti illimitati verso tutti, che accomunano tutte le promozioni) 50 gigabyte di navigazione dati in 4G+ a 6,99 Euro al mese. Di un Euro più elevato invece il prezzo per i clienti Iliad, che quindi a 7,99 Euro al mese potranno attivare la stessa promozione.

Per quanto riguarda gli ex clienti Vodafone passati a Tre, invece, la proposta ricevuta da molti è la Special Minuti 20 Giga, che offre 20 gigabyte a 7 Euro al mese. In generale, la Special Minuti 20 Giga viene proposta a diversi ex clienti, sotto varie salse e prezzi: per chi proviene da Wind il prezzo è infatti di 10,80 Euro al mese, mentre per gli ex clienti passati a TIM si arriva a 12 Euro.

TIM

Anche TIM ha iniziato la nuova campagna winback per gli ex clienti passati ad altri operatori telefonici. In questo caso il contatto avviene tramite il classico SMS, attraverso cui la compagnia telefonica blu avvisa che è disponibile la nuova offerta ricaricabile TIM 10 Go New, che include minuti illimitati e 30 gigabyte di traffico dati in 4,5G. Il costo mensile dell'offerta è di 10 Euro al mese, con addebito sul credito residuo, il che vuol dire che non è richiesta alcuna carta di credito.

TIM avrebbe rivolto il messaggio agli ex utenti passati a Vodafone, Iliad, PosteMobile, Ho. e molti altri operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, che come noto è controllata dalla stessa TIM. E' previsto un costo di attivazione di 12 Euro al posto di 32 Euro, con un vincolo minimo di 24 mesi. A ciò si aggiungono anche i 10 Euro di attivazione della nuova SIM. Nel caso in cui si dovesse effettuare la portabilità ad un altro operatore entro 24 mesi, TIM procederà con l'addebito dei 20 Euro restanti.



Tim propone anche Iron 30 Gigabyte, disponibile per i nuovi clienti, gli utenti Iliad e coloro che provengono da operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, che include 30 gigabyte a 6,99 Euro al mese. Il tutto ad un costo di attivazione di 12 Euro se attivata nei punti vendita o 9 Euro se attivata a distanza.

Restano disponibili anche le offerte TIM Privilege 20 Gigabyte e TIM 15 Go New 50 GB: la prima a 12,99 Euro include 20 gigabyte di traffico e chiamate illimitate verso tutti, mentre la seconda offre 50 gigabyte di traffico e chiamate illimitate verso tutti a 15 Euro al mese.

Wind Tre

Wind Tre articola la propria strategia su più fronti, allo scopo di attirare quanti più clienti possibili. Nelle ultime settimane sono molti infatti i call center che lavorano per l'operatore arancione ad aver contattato gli ex clienti, proponendo offerte diverse.

La più interessante è sicuramente quella rivolta a coloro che provengono da Iliad e dagli operatori virtuali, ad eccezione di PosteMobile, a cui è proposta Wind Easy, che a 5,99 Euro al mese include minuti illimitati e 40 gigabyte di traffico in 4G.

Per coloro che provengono da PosteMobile invece è proposta Wind Smart 40 Star Plus, simile a livello di contenuti a Smart 40 Easy ad eccezione del canone mensile da pagare, che è di 7,99 Euro al mese.

Per i clienti Vodafone invece c'è Smart Special 9, che offre minuti illimitati e 30 gigabyte di traffico a 9 Euro al mese, mentre la stessa promozione è offerta a 7,99 Euro al mese ai clienti TIM.

Ad alcuni ex clienti selezionati invece è stata offerta la Wind Smart 40 Special, che a 8,99 Euro al mese offre 40 gigabyte di internet alla massima velocità.

Anche Tre sta proponendo delle offerte winback: si tratta di Play 30 Plus, che include minuti illimitati verso tutti e 30 gigabyte di internet a 4,99 euro al mese, e Play 30 Unlimited, che alle stesse caratteristiche viene proposta a 6.99 Euro. Per entrambe le offerte è previsto un contributo di attivazione di 5 Euro, a cui si aggiunge il costo per la nuova SIM ricaricabile.