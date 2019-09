Vodafone, TIM, Wind e Tre: le offerte di portabilità di Settembre 2019

Puntuale come ogni mese torna il nostro appuntamento con le migliori offerte di portabilità proposte dagli operatori italiani . Con il termine dell'estate, e l'entrata in vigore delle relative rimodulazioni, il listino dei big four si fa sempre più ricco, ma all'elenco si aggiunge anche Ho. Mobile, che ha trasformato quella che sembrava essere un'offerta temporanea estiva in una promozione valida a tempo indeterminato. Vediamo nello specifico quali sono le proposte.

Vodafone

Vodafone negli ultimi giorni sta offrendo a molti ex clienti la promozione Vodafone Special Minuti 50 Giga, che al prezzo di 6,99 Euro al mese include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e di rete fissa e 50 Gigabyte di traffico in 2G, 3G e 4G alla velocità massima di 600 Mbps in download. A differenza di quanto fatto con altre offerte, questa viene proposta tramite call center a tutti gli ex clienti che sono passati ad Iliad, Fastweb, Operatori virtuali e Wind Tre.

In alternativa, se si proviene da TIM la promozione è comunque disponibile solo nei Vodafone Point, ad un costo mensile di 10 Euro. A differenza della versione da 6,99 Euro infatti non è disponibile la consegna a casa tramite corriere.

Vodafone però da qualche giorno ha anche inviato una nuova campagna winback ad alcuni ex clienti, a cui sta notificando via SMS la disponibilità di Vodafone Special Unlimited 7, a 7 Euro al mese.

L'offerta include 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Agli ex clienti Vodafone viene anche offerta l'attivazione gratuita al posto dei 6 Euro richiesti agli altri. Per gli utenti Iliad, Optima Mobile, Daily Telecom e British Telecom che non hanno ricevuto l'SMS d'invito il costo di iniziale è di 12 Euro.

TIM

Anche TIM, come ogni mese, ha rinnovato il proprio portfolio di offerte proposte agli ex clienti che intendono tornare nella rete.

In particolare, molti utenti stanno ricevendo proposte dai call center per attivare due offerte: Tim Iron X 50GB e TIM Titanium X 50GB.

La prima include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, e 50 gigabyte di traffico dati in 4G con velocità massima fino a 150Mbps, a 6,99 Euro al mese con costo di attivazione di 3 Euro. La promozione è valida anche per gli utenti che provengono da Iliad e tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena, che ovviamente non rientra in quanto si basa sulla stessa rete di TIM.

TIM Titanium X 50GB include lo stesso bundle di dati e minuti, ma il costo è di 9,99 Euro al mese. La promozione è attivabile da coloro che attualmente hanno un numero Wind, Tre e Vodafone e non prevede alcun costo di attivazione.



Molto interessante anche l'offerta Tim Famiglia X, che a 5,99 Euro al mese al posto di 15,99 Euro comprende minuti illimitati verso tutti e 30 gigabyte di traffico internet anche in 4G fino a 150 Mbps. Il costo di attivazione è di 9,99 Euro, ma per accedere è necessario soddisfare alcuni requisiti.

La promozione è infatti rivolta agli ex clienti che in precedenza avevano una SIM TIM e che possiedono un abbonamento di linea fissa. In caso di cessazione di quest'ultima, il costo di TIM Famiglia X passerà a 15,99 Euro al mese.

Tre

Tre propone delle interessanti offerte operator attack rivolte a coloro che non sono stati clienti in precedenza ma che intendono cambiare operatore.

Play 50 Unlimited offre minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet in 3G a 6,99 Euro al mese, a cui si aggiunge un contributo di attivazione unatantum di 6,99 Euro ed il costo della SIM di 10 Euro, che copre anche la prima ricarica. L'offerta è rivolta a tutti i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile e tutti gli operatori virtuali ad eccezione di LycaMobile. L'attivazione può essere effettuata sia nei centri Tre che tramite il sito web online.

E' disponibile anche l'offerta Play Power Digital 60GB, che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 60 gigabyte di traffico a 6,99 Euro al mese. La promozione si contraddistingue dall'altra in quanto disponibile solo online, ma implica il pagamento di un costo di attivazione di 20 Euro, che andranno a comporre il credito a disposizione.

Possono sottoscriverla tutti i clienti che provengono da Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali Mobile, 1Mobile, BT Mobile Full, Daily Telecom, Digi Mobil, Welcome Italia, Green ICN, Intermatica, LycaMobile Full, Mundio, NetValue, Rabona Mobile ed Optima Mobile.

Wind

Per gli utenti interessati a passare a Wind, l'operatore gemello di Tre lancia l'offerta Wind Smart 50 Flash, che a 6,99 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet in 4G. L'offerta ha un costo di attivazione di 11,99 Euro al mese al posto di 21,99 Euro, a fronte di un vincolo di almeno 24 mesi. Nel caso in cui l'utente dovesse decidere di cambiare nuovamente operatore prima dei due anni, Wind provvederà ad addebitare i restanti 10 Euro. L'offerta è disponibile da coloro che provengono da Iliad ed operatori virtuali ad eccezione di LycaMobile.

Ho. Mobile

Ho. Mobile, l'MMVO di Vodafone, per tutti i clienti che decidono di attivare un nuovo numero o che intendono effettuare la portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom, propone l'offerta che offre 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati ad 8,99 Euro, che diventano 5,99 Euro se si proviene da Iliad e tutti gli altri operatori virtuali.

Quest'ultima offerta era stata lanciata lo scorso mese di Agosto, con scadenza ad inizio Settembre, ma evidentemente il riscontro è stato importante e la società ha scelto di prorogarla a tempo indeterminato.