Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di portabilità di Aprile 2021

Anche ad Aprile 2021 si rinnova il nostro appuntamento con le migliori offerte di portabilità dei principali operatori telefonici del nostro paese. Un mese in cui segnaliamo un listino molto ampio da parte di Vodafone e Tim, mentre WindTre non fa registrare grosse novità.

Sempre nel mese di Aprile abbiamo registrato anche l'arrivo in Italia delle eSIM di Vodafone, che possono essere attivate direttamente attraverso il proprio sito web.

Vodafone

Il listino che Vodafone sta proponendo in questi mesi agli ex clienti che intendono passare con l'operatore rosso è ristretto ma si articola su tre fasce di prezzo con contenuti variegati e differenti. Vediamo di cosa si tratta:

- Vodafone Special 50 Digital Edition, a 7 Euro al mese include minuti illimitati verso i numeri nazionali ed SMS verso tutti e 50 gigabyte di traffico dati. Si tratta di una promozione rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Fastweb o operatori virtuali ad eccezione di Ho e Very Mobile, ma è disponibile anche per gli ex clienti Vodafone;



- Vodafone Special 100 Digital Edition ha un costo di 9,99 Euro al mese ed include minuti ed SMS illimitati e 100 gigabyte di traffico dati, con Happy Black incluso. E' rivolta agli ex clienti Vodafone attualmente con Iliad, ma anche per le portabilità da PosteMobile, Fastweb ed MVNO ad eccezione di Very Mobile;



- Vodafone Special Unlimited ha un costo di 10 Euro al mese ed offre minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di internet 4G. E' rivola a coloro che effettuano le portabilità da TIM, WindTre e Very Mobile.



E' previsto il pagamento una tantum di 20 Euro per l'attivazione: tale cifra è da consegnare direttamente al corriere se si sceglie la Special 50 Digital Edition, mentre si passa a 25 Euro per le altre due promozioni.



Ovviamente, siamo di fronte ad offerte ricaricabili, che si rinnovano con il credito presente su di esse. Alcune di queste promozioni sono anche compatibili con le nuove eSIM di Vodafone che sono appena state lanciate.

TIM

Per TIM invece il listino è lo stesso dello scorso mese e vengono proposte le promozioni TIM Gold Go, Tim Silver Go e TIM Titanium, che sono accomunate per la presenza di minuti ed SMS illimitati e fino a 70 gigabyte di internet a 9,99 Euro al mese:



- TIM Gold Go è riservata per le nuove attivazione e per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, Dici Mobil e gli altri operatori che si basano sulla rete TIM;



- Tim Silver Go invece è riservata per coloro che effettuano la portabilità da Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia, BT Enia e WelcomeFull;



- TIM Titanium si differenzia dalle precedenti per i gigabyte inclusi, che sono 50 e non 70, e per le fasce di clienti a cui si rivolge: clienti Vodafone, WindTre, VeryMobile, Ho e LycaMobile.

Le SIM hanno un costo di 10 Euro, con 10 Euro di credito incluso, mentre la spedizione è completamente gratuita ed il costo una tantum in questione va pagato direttamente al corriere al momento della consegna della scheda.

Ricordiamo che a partire dal prossimo 30 Maggio cambierà il sistema di rinnovo delle offerte di TIM, che porterà con se un'ampia gamma di novità per i clienti.

WindTre

Più ristretta questo mese l'offerta di WindTre, che sta proponendo Go 100 Flash+ agli ex clienti come novità rispetto alle offerte classiche. In una serie di SMS inviate agli utenti che sono passati ad altri lidi, infatti, l'operatore telefonico propone ad 8,99 Euro al mese l'offerta che include minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte al prezzo di 8,99 Euro al mese.



Nel messaggio promozionale si legge che l'attivazione è gratuita, mentre il costo della SIM è di 10 Euro. Tale offerta può essere sottoscritta esclusivamente presso i punti vendita sparsi sul territorio nazionale, ma solo da coloro che hanno ricevuto l'SMS.



Ad alcuni è stata proposta anche l'offerta "Basic" WindTre Go, che include minuti illimitati, 200 SMS e fino a 100 gigabyte di internet a partire da 6,99 Euro. Tuttavia, a seconda della provenienza cambiano i contenuti ma anche i prezzi.