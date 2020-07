Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di portabilità di Luglio 2020

Come ogni mese, torniamo con il nostro appuntamento con le migliori offerte di portabilità proposte dagli operatori telefonici. Rispetto alle promozioni di Giugno 2020 segniamo un incremento importante delle promozioni, complice anche la classica campagna estiva che le telco sono solite portare avanti per proporre agli utenti più gigabyte, ma anche minuti e chiamate da sfruttare in spiaggia.

Vodafone

Vodafone ha rinnovato ad inizio settimana il listino di offerte speciali riservate ai clienti che intendono effettuare la portabilità in entrata, in quanto passati ad altri lidi. Come sempre, le promozioni sono diverse e variano a seconda dell'operatore di provenienza:

- Vodafone Special Minuti 10 Giga include minuti illimitati e 10 gigabyte di internet al prezzo di 15 Euro al mese, a cui si aggiungono 5 Euro di attivazione. A differenza di quelle che andremo a vedere poco sotto, questa è rivolta esclusivamente a coloro che attivano un nuovo numero;



- Vodafone Special Minuti 20 Giga è l'offerta rivolta ai nuovi clienti Under 25 che effettuano la portabilità o che attivano un nuovo numero. Al prezzo di 9,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 20 gigabyte di traffico in 4G. L'attivazione non è gratuita ed ha un costo di 5,01 Euro;



- Vodafone Special Minuti 50 Giga è attivabile da coloro che provengono da Kena, Luca e BT Enia Mobile ed a 9,90 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet. E' previsto anche un costo di attivazione di 12,10 Euro;



- Vodafone Special Unlimited Edition ha un costo di 7 Euro al mese ed è attivabile da coloro che provengono da PosteMobile, Fastweb, Iliad, 1Mobile, Optima, Daily Telecom ed un'ampia gamma di operatori virtuali ad eccezione di Ho Mobile e LycaMobile. Restano esclusi anche TIM e WindTre. La promozione include minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte in 4G, con contributo di attivazione azzerato;



- Vodafone Special Unlimited Limited Edition ha un costo di 6,99 Euro al mese ed è attivabile solo dai nuovi clienti che provengono da CoopVoce e Tiscali: include minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di traffico. Il costo di attivazione è di 0,01 Euro.

TIM

Luglio 2020 segna il debutto nel listino di TIM della nuova promozione Tim Special x Te, che può essere attivata presso i punti vendita aderenti e include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 gigabyte di traffico al prezzo di 9,99 Euro, a cui si aggiungono i 12 Euro per l'attivazione. La promozione può essere sottoscritta da coloro che provengono da Iliad e tutti gli altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile.



Restano disponibili anche le altre offerte:



- Tim Supreme New a un prezzo di 5,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet. Si tratta di una promozione rivolta a coloro che provengono da Iliad ed alcuni operatori virtuali ad eccezione di Fastweb, Kena, Ho mobile, LycaMobile e Very Mobile;



- Tim Steel Pro ha un prezzo di 7,99 Euro al mese ed include minuti illimitati e 50 gigabyte di traffico. Può essere attivata da coloro che provengono da Fastweb ed operatori virtuali sotto la rete TIM;



- TIM Online costa 14,99 Euro ed include 1000 minuti di chiamate verso tutti e 3 gigabyte di internet, ma è accessibile solo da coloro che intendono effettuare portabilità da Vodafone e WindTre, che sono i principali competitor;



- TIM Mercury 50 GB è rivolta ai clienti Iliad, Fastweb e degli operatori virtuali ed a 7 Euro al mese include 50 gigabyte di traffico e minuti illimitati verso tutti.



Alcuni negozi stanno anche proponendo TIM 15 New, che è attivabile solo se si proviene da Vodafone ed a 15 Euro al mese include 1000 minuti verso tutti e 30 gigabyte di internet.

WindTre

Sono state prorogate fino al 31 Luglio 2020 le due offerte di cui parliamo in calce, che possono essere attivate da tutti i clienti nei negozi WindTre sparsi sul territorio italiano. Un aspetto interessante è che le promozioni in questione, che sono sicuramente inferiori in termini di numero rispetto ai listini degli scorsi mesi, sono attivabile da tutti coloro che intendono effettuare la portabilità, inclusi gli operatori virtuali ma ad esclusione di Ho Mobile, Lycamobile, Kena Mobile e Very Mobile:

- Go 50 Top+ include minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono (sia nazionali che di rete fissa), 200 SMS e 50 gigabyte di traffico a 5,99 Euro al mese. Il vincolo è rappresentato dal metodo di pagamento: è infatti richiesto l'addebito su carta di credito o conto corrente per poter accedere a questa promozione;



- Go 100 Top + Easy Pay include anch'essa minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte di internet a 5,99 Euro al mese, ma in questo caso oltre al vincolo sul pagamento (da effettuare su carta di credito o conto corrente) ce n'è un altro di natura contrattuale. L'attivazione è gratuita, ma se si decide di effettuare la portabilità in uscita entro 24 mesi sarà richiesta una penale da 49,99 euro,.



Per entrambe le offerte in questione, che rappresentano la grossa novità di Luglio 2020, il costo della SIM è gratuito. Restano però disponibili anche quelle dello scorso mese, che però prevedono un costo di attivazione di 10 Euro:



- Go 50 Fire, a 6,99 Euro al mese con addebito su carta di credito include minuti illimitati, 200 SMS e 50 gigabyte, ed è attivabile da Iliad, Kena ed Ho Mobile;



- Go 100 Fire Easy Pay a 6,99 Euro al mese (addebitati su un metodo di pagamento automatico a scelta) invece include minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte di internet. Può essere attivata dagli stessi operatori indicati poco sopra;



- Go 50 Special ha un costo mensile di 9,99 Euro al mese con addebito su credito residuo ed include minuti illimitati, 200 SMS e 50 gigabyte di internet. E' attivabile solo da LycaMobile;



- Go 100 Special Easy Play invece è praticamente identica alla 50 Special, con la differenza che i gigabyte sono 100 ed il metodo di pagamento è automatico.



Tutte le promozioni sono accomunate dall'attivazione gratuita dei servizi come Segreteria Telefonica e Ti Ho Cercato.