Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di portabilità di Settembre 2020

Come ogni mese, si rinnovano le promozioni di portabilità degli operatori telefonici. A settembre però assistiamo ad un calo della disponibilità di offerte, a differenza di quanto avvenuto nei passati numeri di questa rubrica: le ragioni probabilmente sono legate ai nuovi listini autunnali che Vodafone, Tim e WindTre stanno preparando per la stagione da poco iniziata e che sicuramente avremo modo di analizzare non appena saranno disponibili. Nel frattempo, però, vediamo quali sono le (poche) offerte di portabilità proposte dagli operatori a settembre.

Vodafone

Negli ultimi giorni Vodafone ha inviato alcuni SMS a vecchi clienti che sono passati ad altri lidi, proponendo una nuova versione della Special 50, battezzata "Special 50 Digital Edition".

Nel messaggio winback vengono proposti 50 gigabyte a 5,99 Euro al mese, con minuti ed SMS illimitati verso tutti. L'aspetto più interessante però è rappresentato dal fatto che la promozione include SIM ed attivazione gratuita.

Contestualmente, Vodafone sta anche proponendo presso i punti vendita autorizzati sparsi sul territorio nazionale l'offerta Vodafone Special Giga, che però è caratterizzata da una nuova veste rispetto alla controparte delle scorse settimane.

Questa nuova variante, infatti, include 100 gigabyte di internet (ovviamente in 4G LTE e non in 5G), e non 70 gigabyte, al prezzo di 9,99 Euro al mese. A fianco dell'ingente quantità di dati sono presenti anche minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Tim

TIM propone una gamma più ampia di promozioni con un listino rivolto a varie fasce di clienti, in particolare coloro che posseggono schede telefoniche di operatori virtuali. Vediamo quali sono le proposte:

- Tim Energy: a 7,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet. E' l'offerta più conveniente per chi proviene da virtuali e semivirtuali, ed è rivolta agli utenti Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, CoopVoce Full, CoopVoce, Spusu, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron e Welcome Full;



- TIM Link ha un costo di 18,99 Euro al mese ed include 20 gigabyte di internet e minuti illimitati. In questo caso si tratta di una promozione rivolta a coloro che intendono effettuare la portabilità da Vodafone, WindTre e relativi operatori virtuali come Very Mobile e Kena Mobile;



- TIM Wonder ha un prezzo di 9,99 Euro al mese ed include minuti illimitati e 50 gigabyte. E' l'offerta rivolta a coloro che intendono attivare un nuovo numero o che, in alternativa, effettuano la portabilità da Ho Mobile e LycaMobile.



Tutte e tre le promozioni sono caratterizzate da un'offerta di benvenuto interessante: non sarà richiesto il pagamento di alcuna cifra per l'attivazione, con il primo mese gratis. Al momento della consegna della SIM però bisognerà dare al corriere 25 Euro, di cui 20 Euro di traffico inclusi direttamente nella SIM ed utilizzabili da subito.

WindTre

Il trend dei listini poveri si estende anche a Wind Tre, che storicamente ha sempre proposto molte più offerte mensili.

Questo mese, per celebrare lo SpeedTest Award che ha certificato la propria rete come la migliore d'Italia, WindTre sta proponendo ad alcuni ex clienti l'offerta Go 50 Star+ che include a 7,99 Euro al mese 50 gigabyte di internet, ma anche minuti illimitati e 200 SMS.

L'attivazione è gratuita, ma bisogna sostenere un costo unatantum della SIM di 10 Euro.

Nel bundle è incluso il piano extra che prevede il pagamento di 29 centesimi di Euro per gli SMS e 99 centesimi di Euro per 1 gigabyte di internet. Gratis invece i servizi accessori Segreteria Telefonica e Ti Ho Cercato.