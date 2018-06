Vodafone, Wind, Tim e Tre all'attacco di Iliad: ecco le offerte disponibili

L'arrivo di Iliad ha dato uno scossone al mercato della telefonia italiana. Sebbene i problemi con il nuovo operatore francese non mancano, questo ha proposto, ad un prezzo molto accessibile, un'offerta estremamente importante. La concorrenza si è quindi mossa per arginare quella che poteva a tutti gli effetti essere un'emorragia di utenti, il tutto anche sfruttando il fatto che Iliad, per scelta e filosofia societaria, non ha applicato alcun tipo di vincolo all'offerta, permettendo di tornare al vecchio operatore in ogni momento.

Vodafone, TIM e Wind Tre si sono adoperate sin da subito, adottando una strategia di mercato molto aggressiva per riguadagnare i clienti persi.

Vodafone

Tra le più "agguerrite", se così si possono definire, c'è senza dubbio Vodafone. L'operatore rosso punta tutto sulla propria rete ultra veloce ed in 4G, e sulla copertura praticamente capillare nel nostro paese, per convincere tutti gli utenti Iliad a tornare.

Le promozioni offerte si articolano su tre fronti, in modo tale da soddisfare le esigenze di tutti. Negli ultimi giorni sono tanti infatti gli utenti che hanno ricevuto il classico SMS attraverso cui Vodafone ha proposto loro di tornare ad utilizzare la propria rete (i criteri di associazione clienti-offerte sono sconosciuti purtroppo).

Vodafone Special Minuti 10 gigabyte, ad esempio, a soli cinque Euro al mese offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, sia mobile che di rete fissa, e 10 gigabyte di internet in 4G, con tanto di hotspot incluso, come previsto dalla normativa vigente. Ai 5 Euro al mese (fatturazione mensile, non da 28 giorni, ricordiamolo) si aggiunge il costo di attivazione una tantum di 6 Euro. Sulla promozione, che può essere attivata fino al 23 Giugno salvo possibili proroghe, gli utenti troveranno attivo il piano tariffario Vodafone 25.

Salendo di livello, troviamo Special Minuti 20 Gigabyte. Si tratta fondamentalmente della stessa promozione di cui vi abbiamo parlato sopra, tranne che per la quantità di gigabyte inclusi. Ciò vuol dire che i 1.000 minuti di chiamate verso tutti restano fissi, ma ciò che cambia è il traffico dati incluso nella SIM, che diventa di 20 gigabyte, ovviamente in 4G. In questo caso però il canone mensile è di 6 Euro, a cui si aggiunge la stessa somma per la spedizione della SIM.

Troviamo, infine, Special Minuti 30 gigabyte. Il piano base è lo stesso ma, come suggerisce il nome, la quantità di traffico dati in 4G è di 30 gigabyte, il tutto a 7 Euro al mese. Le tre offerte possono essere attivate direttamente in un punto vendita Vodafone.

Non solo Iliad però, perchè Vodafone ha creato anche offerte per chi proviene dagli altri operatori. I clienti TIM potranno attivare Special Minuti 10 Giga a 10 Euro al mese, Special Minuti 20 Giga a 12 Euro al mese e Special Minuti 30 Giga a 15 Euro al mese, mentre per i clienti Wind il prezzo sale. In questo caso, Special Minuti 10 Giga costerà 12 Euro al mese, mentre Special Minuti 20 Giga passa a 15 Euro al mese.

Per tutti gli altri operatori virtuali e Tre, invece, si applicano gli stessi costi rivolti ai clienti Iliad di cui vi abbiamo parlato sopra. Coloro che desiderano attivare una nuova scheda, invece, potranno attivare Special Minuti 10 giga a 12 euro e Special Minuti 20 Giga a 15 Euro.

TIM

Sul piede di "guerra" anche TIM, che ha prorogato alcune offerte esistenti per tutti coloro che intendono tornare.

TIM Ten Go 30 Gigabyte, infatti, è stata prorogata ed include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e fissi e 32 gigabyte di internet al mese, a 10 Euro per il primo mese e 10,82 Euro da quello successivo, a tempo indeterminato. La promozione è valida solo per coloro che provengono da Wind, Tre e PosteMobile.

Tim 10 SuperGo+17 gigabyte Free è disponibile invece per tutti gli utenti. La promozione include 1000 minuti di chiamate e 20 gigabyte di internet a 10 Euro al mese per i primi sei mesi, poi si passerà a 12 Euro al mese.

Tim 15 SuperGo offre invece 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 30 gigabyte di internet a 15 Euro al mese. Per coloro che l'attivano online, il costo per il primo mese sarà di 10 Euro al posto di 15, dopo di che si tornerà al prezzo classico.

Gli utenti possono attivare anche TIM Special Top +27, che include minuti illimitati verso tutti e 30 gigabyte di internet a 10,82 Euro al mese.

Il catalogo di TIM è composto anche da TIM 7 ExtraGo New, che comprende 1000 minuti verso tutti e 20 gigabyte di internet, a 7 Euro al mese, se si proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb ed altri operatori virtuali.

Negli ultimi giorni però TIM ha proposto anche TIM Seven IperGo, che include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 30 gigabyte di internet in 4G a 7 Euro al mese.

Il costo d'attivazione delle offerte è di 12 euro nei negozi, al posto dei canonici 32 Euro. Se invece si sceglie di attivarle a distanza il costo è di 9 Euro.

Wind

Nel caso di Wind, le offerte sono attivabili, salvo proroghe, fino ad oggi, 20 Giugno, e si rivolgono ad una vasta gamma di utenti. Per coloro che provengono da Kena mobile, NoiTel Mobile e Rabona Mobile, l'operatore arancione ha riservato Wind Smart 5 Easy 15, che offre minuti illimitati e 15 GB in 4G a 5 Euro al mese.

Se invece si proviene da qualsiasi altro operatore virtuale, ad esclusione di PosteMobile, è disponibile Wind Smart 7 Easy 30, che prevede minuti illimitati verso tutti e 30 gigabyte in 4G a 7 Euro al mese.

Le altre offerte degne di nota sono Wind All Inclusive Special 7, che mette a disposizione 1000 minuti verso tutti, 500 SMS e 30 Giga in 4G a 7 Euro al mese (più attivazione di 10 Euro), ed all Inclusive Special 30 Giga, che include 1000 minuti verso tutti, 500 SMS e 30 gigabyte di traffico a 10 Euro al mese, a cui si aggiunge un costo di attivazione di 10 Euro al posto di 19 Euro.

L'ultima che troviamo è All Inclusive Unlimited, con Wind Plus online, che include minuti illimitati, 1000 SMS e 10 gigabyte di internet in 4G a 12 Euro al mese per i primi dodici mesi, salvo poi arrivare a 14 Euro.

Tre

Per Tre, le offerte winback sono cinque e fanno parte tutte della linea Play.

Tre Play 10, ad esempio, è disponibile solo per coloro che provengono da TIM ed operatori virtuali (tranne PosteMobile) ed offre 1000 minuti verso tutti e 10 gigabyte di internet in 3G a 7 Euro al mese, a cui si aggiungono 9 Euro di attivazione.

Tre Play 20, a 9 Euro al mese ed altri 9 Euro di attivazione, offre 20 gigabyte di internet in 3G e 1000 minuti, ma è attivabile solo da coloro che provengono da TIM, Vodafone ed operatori virtuali ad esclusione di PosteMobile. Tre Play 30 offre a 7 Euro al mese (più attivazione) 1000 minuti verso tutti e 30 gigabyte di internet, ma in questo caso è attivabile solo se si proviene da operatori virtuali, tranne Poste Mobile.

A queste si aggiungono le promozioni All-In. All-In Master 15 offre minuti illimitati, 500 SMS e 15 gigabyte a 7 Euro al mese, ma è attivabile solo da coloro che provengono da TIM ed altro operatori virtuali. Per i clienti Vodafone è prevista All-In Master 20, che include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 20 gigabyte a 10 Euro al mese.