Vodafone, WindTre, TIM ed MVNO: le offerte di portabilità di Marzo 2020

E' stato un mese ricco di novità sul fronte degli operatori mobili. Abbiamo infatti registrato il debutto del "nuovo" operatore unico WindTre, frutto dell'unione tra Wind e Tre. E' arrivato però sul mercato anche di Very Mobile. Il settore degli operatori telefonici non si è quindi fermato come molti altri in questo periodo, vediamo quindi quali sono le offerte di portabilità proposte.

WindTre

La prima novità di rilievo del mese è rappresentata dalla nascita del brand unico WindTre, che poche ore dopo il lancio del nuovo sito (con relativa pagina dedicata alle eSIM), ha immediatamente dato il via alla campagna di winback per gli ex clienti, a cui sono state proposte diverse offerte.

La prima si chiama Go 50 Star+ ed è ha segnato il debutto del nuovo brand nel mercato. La promozione offre 50 Gigabyte di internet a 7,99 euro al mese e può essere attivata da tutti coloro che hanno ricevuto l'SMS, tramite call center o sito internet; è garantita anche la disponibilità direttamente nei punti vendita, ma chiaramente consigliamo di scegliere comunque le metodologie digitali.



La gamma WindTre Go di offerte è però disponibile anche in altre salse, e varia a seconda dei requisiti:



- Go 50 Top+: include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte di internet a 5,99 Euro al mese. E' rivolta a coloro che effettuano la portabilità da tutti gli operatori virtuali ad eccezione di Kena, PosteMobile, LycaMobile, Ho e Very Mobile. L'attivazione è gratuita;



- Go 100 Top+ Easy Pay: offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 gigabyte di internet a 5,99 Euro al mese. Prevede però il pagamento con carta di credito o conto corrente. Anche qui l'attivazione è gratuita ma prevede un vincolo di 24 mesi, altrimenti sarà richiesto il pagamento di 49,99 Euro. Anche in questo caso i requisiti per l'attivazione sono gli stessi di Go 50 Top+;



- Go 50 Special: a 9,99 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Previsto un costo di attivazione di 6,99 Euro. L'offerta può essere attivata solo da coloro che effettuano la portabilità da LycaMobile;



- Go 100 Special Easy Pay: include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 gigabyte a 9,99 euro al mese. Previsto l'addebito su carta di credito, con vincolo di 24 mesi altrimenti sarà richiesto il pagamento di 49,99 Euro per l'attivazione. Anche questa è attivabile solo dai clienti LycaMobile;



- Go 50 Special+: ha un costo di 9,99 Euro al mese ed include minuti illimitati e 200 SMS, a cui si aggiungono 50 gigabyte di traffico dati. L'offerta viene proposta dai call center ai clienti TIM, Vodafone, Kena e Ho per spingerli ad effettuare la portabilità. E' previsto un pagamento iniziale di 19,99 Euro (10 Euro per la SIM e 9,99 Euro dell'offerta);



- Go 50 Fire+: viene proposta ai clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce ed altri operatori virtuali. Include minuti illimitati, 200 SMS e 50 gigabyte a 6,99 Euro. Il costo iniziale da sostenere è di 16,99 Euro.

Vodafone

Come di consueto, anche Vodafone ha dato il via alla propria campagna informativa per spingere gli utenti a tornare nel proprio listino.

Nell'SMS inviato a molti ex clienti viene proposta la Special 50 Digital Edition a 7 Euro al mese. A tale prezzo è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di traffico, con conseguente sconto sul costo della SIM ed attivazione, che è azzerato. L'offerta a quanto pare sarebbe attivabile solo da coloro che vengono da Iliad, Fastweb, Postemobile, 1Mobile, Dici Mobile ed alcuni operatori virtuali ad eccezione di Lyca, Ho, Kena, CoopVoce, Tiscali e Very Mobile.

Per coloro che provengono da Kena, Lyca e BT Enia Mobile è disponibile anche Vodafone Special 50 Minuti Giga, che include a 9,90 Euro al mese minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico, a cui si aggiungono 12,10 Euro di attivazione.

Per gli ex clienti Tre (attualmente nel listino WindTre) è disponibile anche la Special Minuti 20 Giga che propone a 12 Euro al mese minuti illimitati e 20 Giga ti internet, a cui si aggiunge un costo di attivazione della SIM di 12 euro.

Tim

Per quanto riguarda TIM, questo mese il listino prevede TIM Supreme Now, che è rivolta a tutti i nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb e Postemobile ed alcuni operatori virtuali ad eccezione di Kena, Ho, Lyca e Very Mobile.

A 5,99 Euro al mese è possibile ottenere minuti illimitati e 50 gigabyte di internet, mentre aggiungendo 2 Euro (e quindi portando il totale a 7,99 Euro al mese) i gigabyte diventano 70.

Il costo di attivazione non è fisso e varia a seconda dei rivenditori, che potrebbero anche scegliere di regalarlo.

Very Mobile, Kena ed Ho. Mobile

Questo mese ha anche debuttato il nuovo operatore virtuale Very Mobile, che ha subito proposto delle offerte di portabilità a coloro che intendono fare il passaggio del numero.

Il bundle è sempre comprensivo di 30 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati, ma il prezzo varia a seconda dei requisiti. Ad esempio, facendo la portabilità da posteMobile, Fastweb, CoopVoce ed altri operatori virtuali il canone mensile passa a 4,99 Euro. Se invece si trasferisce il numero da TIM, Vodafone, Iliad, Wind Tre, Ho e Kena Mobile si passa a 11,99 Euro. E' previsto in entrambi i casi un costo di attivazione di 9,99 Euro.

Kena Mobile propone invece 50 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati a 7,99 Euro. L'offerta è dedicata ai clienti Ho, Coop Voce, Fastweb e Tiscali che intendono effettuare il passaggio del numero.

Per i clienti Iliad, di PosteMobile ed altri MVNO, è disponibile l'offerta da 5,99 Euro al mese che include 70 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati.



Dal fronte Ho Mobile invece le offerte sono tre, tutte rivolte a diverse tipologie di clienti.

La più conveniente è quella che a 5,99 Euro al mese (con attivazione gratuita e SIM a 0,99 Euro) consente di ottenere 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti, ed è rivolta ai clienti Iliad, Fastweb, Poste Mobile e CoopVoce.

Per i clienti Iliad e Daily Mobile invece è disponibile la promozione da 8,99 Euro, che include 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti. In questo caso il costo di attivazione è di 9 Euro e la SIM costa 0,99 Euro.

Infine, per i clienti TIM, WindTre e Vodafone c'è la promozione da 12,99 Euro al mese (con attivazione a 9 Euro e SIM a 0,99 Eur) che include 50GB e minuti ed SMS illimitati verso tutti.