Vodafone, WindTre e TIM: le offerte di portabilità di Gennaio 2021

Come ogni mese torna il nostro appuntamento con le migliori offerte di portabilità proposte dagli operatori telefonici. Dopo la breve pausa, causata anche dalle festività natalizie e dalle promozioni di Natale, Wind, Vodafone e TIM hanno rinnovato i propri listini con un'ampia gamma di opzioni winback per coloro che intendono effettuare il cambio di operatore. Vediamo di cosa si tratta.

Vodafone

Vodafone propone questo mese una lista molto ricca, che è disponibile come sempre per varie categorie di utenti ed ex clienti dell'operatore telefonico. Vediamo di cosa si tratta:



- Vodafone Special 50 Edition: al prezzo di 7 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile, SMS illimitati e 50 Gigabyte di traffico al prezzo di 7 Euro al mese. La promozione è disponibile solo da coloro che effettuano la portabilità da Iliad.



- Vodafone Special 100 Digital Edition: include minuti illimitati verso tutti e 100 gigabyte di traffico internet al prezzo di 9,99 Euro al mese. Questa promozione è disponibile per i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, Ho. Mobile ed altri operatori ad esclusione di Very Mobile;



- Vodafone Special Unlimited a 10 Euro al mese, invece, propone minuti ed SMS illimitati e 50 Gigabyte di traffico internet. In questo caso si tratta di una promozione rivolta agli utenti TIM, WindTre e Very Mobile.



Le promozioni sono accessibili attraverso i punti vendita o con la consegna a domicilio. Se si sceglie la Special 50 Digital Edition è previsto un costo di attivazione una tantum da 20 euro, mentre per le altre due tale costo è di 25 Euro. Ovviamente il costo in questione include sia la prima mensilità che tutti i costi accessori di spedizione ed attivazione SIM.

TIM

Anche TIM ha rinnovato il proprio listino da proporre ai propri utenti. Le promozioni sono tre: TIM Special LE, Tim Super LE e TIM Jet GPro che come sempre si rivolgono a varie categorie di utenti:

- TIM Special LE ha un prezzo di 9,99 Euro al mese ed include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 gigabyte di traffico internet. Si tratta di una promozione rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy, Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona Mobile, NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink;



- TIM Super LE ha lo stesso prezzo ed include lo stesso bundle di opzioni. Praticamente si tratta dell'offerta gemella, che però viene proposta da TIM a coloro che vogliono attivare una nuova SIM con un nuovo numero, oltre che per le portabilità da Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia Full MVNO, Welcome Full e BT Enia Mobile;



- TIM Jet GPro è disponibile online attraverso la pagina "Passa a TIM" ed include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet. La promozione però è attivabile solo da coloro che provengono da Ho. Mobile e LycaMobile, ma i prezzi sono variabili.





TIM Special LE e Tim Super LE non prevedono alcun costo di attivazione, e possono essere sottoscritte chiamando semplicemente il numero dedicato. TIM Jet GPro invece ha un costo di attivazione di 25 Euro, di cui 5 per la consegna a casa e 20 per il traffico incluso, che basta a coprire anche la prima mensilità.

WindTre

Ampliato anche il listino di WindTre, che questo mese ha dato il via ad un'importante campagna di promozioni rivolte ad ex clienti e coloro che sono passati ad altri lidi.

Una delle promozioni offerte agli utenti è WindTre GO 50 Fire+ LE, che a 6,99 Euro al mese include minuti illimitati, 200 SMS e 50 gigabyte di traffico dati. WindTre la sta proponendo solo ad alcuni ex clienti, ma a quanto pare la distribuzione non sarebbe capillare sul territorio nazionale.



Disponibile anche Go 100 Star+ Easy Pay, che ha un costo di 7,99 Euro ed include minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 100 gigabyte di traffico. Il pagamento invece avviene sul conto corrente o carta di credito.



WindTre sta proponendo anche Go 100 Special+ LE al prezzo di 9,99 Euro: in questo caso gli utenti possono scegliere minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 100 gigabyte di traffico internet, mentre l'addebito avviene direttamente sul credito residuo.



Per tutte le opzioni in questione il costo di attivazione è pari a zero, e non sono previsti vincoli.