Vodafone, WindTre e TIM: le offerte di portabilità di Giugno 2020

Nuovo mese, nuove offerte di portabilità per gli operatori telefonici. A giugno il piatto forte è rappresentato da TIM e WindTre, mentre Vodafone sembra aver tirato il freno ed ha proposto solo una promozione agli ex clienti che sono passati ad altri lidi, soprattutto i virtuali.

Proprio dal fronte degli operatori virtuali il mese di Giugno è stato ricco ed ha visto il debutto di Spusu, il nuovo MNVO controllato dal gruppo WindTre che cercherà di farsi strada tra i numerosi concorrenti.

TIM

Negli ultimi giorni sono stati tanti gli ex clienti TIM ad essere stati contattati da vari call center che hanno proposto diverse offerte di portabilità. Queste hanno ovviamente prezzi diversi rispetto alle normali tariffe e sono rivolte a varie fasce di utenza:



- TIM Supreme New ha un costo di 5,99 Euro al mese ed è rivolta agli utenti Iliad e dei principali operatori virtuali ad eccezione di Kena, Ho, Lyca, Very Mobile e di tutti quegli MVNO che si basano sulla rete TIM. La promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 gigabyte in 4G;



- TIM Steel Pro ha invece un prezzo di 7,99 Euro al mese ed include minuti illimitati e 50 gigabyte di traffico, ma è attivabile solo se si effettua la portabilità da Fastweb o dai virtuali che sfruttano la rete TIM;



- Tim Titanium 50 gigabyte è dedicata a coloro che intendono effettuare la portabilità da WindTre, Vodafone, Very Mobile, Ho e Lyca Mobile ed a 9,99 Euro al mese include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico in 4G.

Per tutte le promozioni è previsto un costo di 10 Euro per la SIM, che include 10 Euro di traffico da utilizzare per la prima mensilità.



Al fianco di queste offerte, TIM ha anche lanciato la campagna "Riparti alla Grande", per pubblicizzare la ripresa delle attività dopo il lockdown del Coronavirus.

Questa campagna è caratterizzata dall'offerta Tim Steel New che ha un prezzo di 7,99 Euro ed è stata proposta solo ad alcuni utenti che hanno fatto la portabilità in uscita.

La promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 GB di traffico internet in 4G. Il costo di attivazione è di 3 Euro, a cui si aggiungono i 10 Euro da sostenere per l'acquisto della SIM in negozio. Un aspetto importante da evidenziare è infatti che l'offerta è accessibile solo da coloro che hanno ricevuto l'apposito SMS, i quali dovranno recarsi in uno dei negozi TIM sparsi sul territorio italiano per procedere con l'attivazione.

Vodafone

Anche Vodafone continua a tentare gli ex clienti che, a causa delle rimodulazioni o dei prezzi più convenienti da parte di altri operatori. In molti hanno ricevuto un SMS in cui si legge quanto segue: "Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione Gratis! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 22/06".

Andando a scorrere i dettagli della promozione leggiamo che sono inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico dati in 4G. L'aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che il costo di attivazione è gratis, il che non è certo scontato soprattutto alla luce delle offerte proposte anche dagli altri operatori.

Il Digital Service include l'assistenza tramite i canali digitali dell'operatore telefonico, ovvero l'assistente TOBi e l'applicazione MyVodafone.

WindTre

Molto ricco, come sempre, anche il catalogo di Wind Tre. L'operatore sta proponendo un'ampia gamma di offerte a coloro che intendono effettuare la portabilità:



- Go 100 Special è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Lycamobile ed a 9,99 Euro al mese include minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte di internet. E' richiesto però l'addebito diretto su conto corrente o su un metodo di pagamento "automatico", su cui WindTre provvederà ad effettuare l'accredito in automatico:



- Go 50 Special è rivolta ai clienti LycaMobile ed include minuti illimitati, 200 SMS e 50 gigabyte al prezzo di 9,99 Euro al mese, a cui si aggiungono 6,99 Euro per l'attivazione. In questo caso, però, l'addebito viene effettuato sul credito residuo;



- Go 100 Fire Easy Pay ha un prezzo di 6,99 Euro al mese ed include minuti illimitati, 200 SMS e 100 Gigabyte di internet. E' rivolta a coloro che provengono da Iliad, Kena Mobile ed Ho. Mobile, ma l'addebito è automatico su un metodo di pagamento a scelta;



- Go 50 Fire è riservata alle stesse fasce di clienti della precedente, ma include 50 gigabyte al posto di 100, mentre per il resto è praticamente identica. Ai 6,99 Euro al mese si aggiungono però anche 6,99 Euro per l'attivazione, mentre l'addebito viene effettuato sul credito residuo;



- Go 100 Top+ Easy Pay è l'offerta per gli utenti che intendono effettuare la portabilità dagli operatori virtuali ad eccezione di Kena, Lyca ed Ho, e può essere attivata anche per le portabilità da PosteMobile e Fastweb. Include minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte al prezzo di 5,99 Euro al mese, con addebito su un metodo di pagamento automatico.



- Go 50 Top+ ha un prezzo di 5,99 Euro al mese con addebito sul credito residuo ed è attivabile da Fastweb, PosteMobile ed MNVO, tranne Kena, Lyca e Ho. Il costo di attivazione è azzerato, mentre ogni mese è possibile ottenere minuti illimitati, 200 SMS e 50 gigabyte di internet.



Il prossimo mese scatteranno le prime rimodulazioni per WindTre, che sono state annunciate qualche giorno fa dall'operatore attraverso una campagna di SMS inviata agli utenti.