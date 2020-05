Vodafone, WindTre e Tim: le offerte di portabilità di Maggio 2020

Anche a maggio sono arrivate nuove offerte da parte degli operatori di telefonia mobile. Le proposte più interessanti arrivano da WindTre, anche grazie alla fusione tra le due aziende, che di recente ha ottenuto il premio come miglior rete del nostro paese durante il lockdown a causa del Coronavirus. Anche TIM e Vodafone hanno rinnovato il loro listino, per un'offerta sempre più ricca e variegata.

TIM

TIM propone un'ampia gamma di promozioni che saranno attive almeno per le prossime settimane, salvo proroghe:



- Tim Supreme New offre minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico mobile in 4G a 5,99 Euro al mese. Gli utenti possono anche attivare l'opzione TIM Star 20GB a due Euro al mese che porta il totale a 7,99 Euro.

Si tratta di un'offerta rivolta a coloro che intendono effettuare la portabilità da Iliad e da alcuni operatori come PosteMobile ed 1 Mobile. Restano esclusi gli abbonati Fastweb, Kena Mobile, Ho, Luca, Very e di tutti quegli operatori virtuali che si basano sulla rete TIM;



- TIM Online, al prezzo di 14,99 Euro al mese include 1000 minuti di chiamate verso tutti e 3 gigabyte di internet in 4G. L'offerta è rivolta principalmente a coloro che necessitano di una promozione solo voce e che non usano molto internet, e può essere attivata solo con portabilità da Vodafone e WindTre;



- Tim Steel Pro invece include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico in 4G a 7,99 Euro, ma è rivolta solo a coloro che effettuano la portabilità da Fastweb ed alcuni operatori virtuali sotto rete TIM (Welcome Italia, DigiMobil, BT Enia Mobile, Coop Voce). Resta escluso invece Kena Mobile, che è controllato direttamente da TIM.



Il costo di attivazione nei negozi è di 12 Euro, a cui si devono aggiungere altri 10 Euro per la prima ricarica. Ovviamente tali prezzi sono variabili e sono soggetti a modifiche in base alle promozioni locali offerte dai vari rivenditori.



Il listino di TIM come sempre è vario, ma comunque più ristretto rispetto a quello di qualche mese fa. Anche in questo caso pesano le misure di lockdown che hanno tenuto chiusi alcuni negozi.

Vodafone

Molto ristretto invece questo mese il listino di Vodafone. L'operatore telefonico infatti propone un'unica offerta, la Special 50 Digital Edition.

A 7 Euro al mese è possibile ottenere 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti, ma l'aspetto interessante è che non è previsto alcun costo di attivazione, almeno per chi proviene da determinati operatori. Inoltre, la SIM spedita a casa o consegnata nei centri assistenza contiene il piano base Vodafone 25 New.



La promozione è attivabile solo da coloro che intendono effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile ed operatori virtuali ad esclusione di Ho., Kena e CoopVoce. Nella lista infatti figurano PosteMobile Full, 1Mobile, British Telecom, Daily Telecom, PLDT Italia, Lycamobile, Tiscali Mobile, BT ENIA MOBILE, DIGI ITALY, BLADNA, DIGITAL BROKER, VISAITALIA, Noitel, NTMobile, DIGIMOBIL, Vectone, Digitel, Fastweb Full, Welcome, Optima Mobile, PosteMobile Single Play e Rabona Mobile.

Vodafone quindi, come fatto anche da altri operatori telefonici, continua ad "attaccare" i virtuali, che sono comunque responsabili per il numero più alto di portabilità in uscita.



L'offerta viene proposta sotto altri nomi e prezzi ad altre fasce di clienti: se ad esempio si intende effettuare la portabilità da Kena Mobile o CoopVoce il prezzo passa a 9,90 Euro al mese, senza SMS inclusi (che hanno un costo di 29 centesimi). Cambiano anche i costi di attivazione, che restano a zero per le portabilità da CoopVoce e raggiungono i 12,10 Euro da Kena Mobile.



Chiaramente, come indicato per TIM, le offerte in questione sono soggette a modifiche e sconti a seconda delle promozioni proposte dai negozi sparsi in tutta Italia.

WindTre

La gamma più ampia di offerte invece è ancora una volta di WindTre. Il "nuovo operatore" intende guadagnare più clienti possibili e differenzia le promozioni in base al metodo di pagamento (addebito su carta di credito o sulla SIM) e dall'operatore di provenienza:



- Go 50 Top+ include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte a 5,99 euro al mese. Si tratta di un'offerta rivolta a coloro che effettuano la portabilità da tutti gli operatori virtuali salvo Kena, PosteMobile, LycaMobile, Ho, Kena e Very Mobile. L'attivazione è gratuita;



- Go 100 Top+ Easy Pay invece a 5,99 Euro mese offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 gigabyte di internet. A differenza di quella precedente, il pagamento avviene sulla carta di credito o conto corrente. L'attivazione è gratuita ma a fronte di un vincolo di 24 mesi, altrimenti si dovranno pagare 49,99 Euro. La promozione è accessibile da coloro che effettuano la portabilità dagli MVNO, con le stesse eccezioni della Go 50 Top+.



Se invece si intende passare a WindTre da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Kena ed Ho, le offerte sono due:



- Go 50 Fire, che include minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte a 6,99 Euro. Il costo di attivazione è di 6,99 Euro e l'addebito avviene sul credito residuo;



- Go 100 Fire Easy Pay invece offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 gigabyte sempre a 6,99 Euro al mese, ma con addebito su carta di credito o conto corrente. Anche in questo caso è previsto il pagamento di un costo di attivazione di 6,99 Euro, ma con vincolo di almeno 24 mesi, altrimenti verranno addebitati i restanti 43 Euro in 24 rate da 1,8 Euro al mese.