Vodafone, WindTre e TIM: le offerte di portabilità di Novembre 2020

Puntuale come ogni mese, torna il nostro appuntamento con le offerte più interessanti proposte dagli operatori telefonici a coloro che intendono effettuare la portabilità. A Novembre non sono tante le proposte dei big 3, Vodafone, WindTre e TIM, probabilmente per vedere qualche novità di rilievo bisognerà aspettare il periodo natalizio, quando storicamente le telco sono solite proporre listini più variegati e con promozioni più convenienti.

Vodafone

Partiamo questo mese da Vodafone, che da metà Novembre ha dato il via ad una nuova campagna promozionale per gli ex clienti che sono passati ad altri operatori.



Coloro che effettuano la portabilità da TIM, Tiscali o CoopVoce possono sottoscrivere Vodafone Special Unlimited, la promozione che a 9,99 Euro al mese propone chiamate illimitate verso tutti e 50 gigabyte di internet in 4G. Il costo di attivazione è di 5,01 Euro, mentre per la SIM sono richiesti 10 Euro, di cui 5 Euro sfruttabili come credito.



Per gli utenti Iliad, Fastweb ed operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho, LycaMobile e Tiscali, invece, è disponibile la Vodafone Special 100 Digital Edition, che a 9,99 Euro al mese offre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 100 gigabyte di internet. Un aspetto interessante è che il costo di attivazione è di zero Euro: è chiaro che si tratta di un'offerta attraverso cui Vodafone mira a riprendere i clienti persi con le portabilità in uscita.



Per il resto, almeno questo mese il listino è davvero molto ridotto e non segnaliamo altre offerte di questo tipo.

WindTre

WindTre sta proponendo ad alcuni clienti le promozioni Go 50 Top+, Go 50 Fire+ e Go 50 Star+: tutte e tre includono 50 gigabyte di traccio internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i cellulari e rete fissa e 200 SMS verso tutti. A cambiare sono le condizioni economiche ed il target di riferimento.



Nel caso di Go 50 Top+, siamo di fronte ad un'offerta che ha un costo di 5,99 Euro al mese ed è rivolta ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e virtuali (sempre con l'eccezione di Ho, Kena e Very che sono controllati dagli operatori principali), con costo di attivazione di 15,99 Euro.



Go 50 Fire+, invece, costa 6,99 Euro al mese ed è attivabile da coloro che acquistano una nuova SIM o che effettuano la portabilità da TIM e Kena Mobile. Sale di un Euro invece il costo di attivazione, a 16,99 Euro.



Infine troviamo Go 50 Star+, che è rivolta ai nuovi clienti e coloro che effettuano la portabilità da Ho. Mobile e Vodafone. Come avvenuto anche per le precedenti offerte, anche in questo caso il costo di attivazione è più elevato a pari a 17,99 Euro.



WindTre però nelle ultime settimane starebbe proponendo ad alcuni ex clienti, tramite SMS, un'altra offerta operator attack. Si tratta di Go 70 Fire Plus, che ha un prezzo di 6,99 Euro al mese ed include numeri illimitati verso tutti, 200 SMS e 70 gigabyte di internet, con attivazione gratuita.



TIM

Sempre molto ampio, anche in questo mese di Novembre, il listino TIM. Rinnovata l'offerta TIM Gold Pro che a 7,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti ed SMS a costo zero, oltre a 70 gigabyte di internet in 4G. Si tratta di una promozione rivolta a coloro che provengono da Iliad, PosteMobile e Digi Mobil e dagli operatori virtuali ad eccezione di Very, Ho e Luca.



Anche TIM Silver Pro ha un prezzo di 7,99 Euro al mese, ma si differenzia da Gold per la presenza di 50 gigabyte. Si tratta però di una promozione rivolta solo a coloro che provengono da Fastweb e dagli operatori virtuali che si basano sulla rete TIM, ad eccezione di Kena e Digi Mobil.



TIM Titanium New invece ha un prezzo di 9,99 Euro ed include 100 gigabyte di traffico oltre ad SMS e chiamate illimitate. E' attivabile per le portabilità da Iliad, PosteMobile e tutti gli operatori telefonici ad eccezione di quelli sotto rete TIM, Very, Ho e LycaMobile.



In tutte e tre le offerte è previsto il pagamento di 10 Euro per la SIM, tutti inclusi nel credito e pronti da essere utilizzati.