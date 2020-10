Vodafone, WindTre e TIM: le offerte di portabilità di Ottobre 2020

Come ogni mese, torna il nostro appuntamento con le migliori offerte di portabilità proposte dagli operatori telefonici. Il mese di Ottobre 2020 è piuttosto povero, probabilmente in vista dell'arrivo della stagione natalizia che come di consueto coinciderà con l'espansione dei listini. Tuttavia, per questo fine mese segnaliamo comunque la presenza di alcune offerte molto interessanti.

Vodafone

Vodafone sta proponendo a molti ex clienti la promozione Vodafone Special 50 Digital Edition, che al prezzo di 5,99 Euro al mese consente di ottenere 50 gigabyte e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Ovviamente la navigazione avviene in 4G e non in 5G, per cui deve essere attivata l'offerta aggiuntiva. Non è previsto alcun costo di attivazione, ed ovviamente la promozione prevede l'addebito sul credito residuo, ma gli utenti possono anche attivare la modalità di pagamento Smart Pay che consente di collegare la carta di credito o di effettuare la domiciliazione SEPA SSD sul conto corrente associato.



Alcuni operatori stanno anche proponendo le offerte Special di Agosto 2020, ma non è chiaro se si tratti di call center locali o meno, e per le informazioni consigliamo di rivolgervi al centro Vodafone più vicino.

WindTre

Povero il listino di WindTre questo mese. Attraverso alcuni SMS inviati ad ex utenti, l'operatore telefonico sta proponendo WindTre Go 50 Star+, che include a 7,99 Euro al mese minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 gigabyte di internet in 4G. L'attivazione è gratuita, ma è previsto un costo unatantum di 10 Euro per la nuova SIM, sebbene alcuni centri assistenza stiano portando tale costo a zero.

WindTre però ha proposto anche a livello locale (il che non è comune) un'altra promozione. Si tratta di Go 70 Fire+ LE, che ha un costo di 6,99 Euro al mese ed include minuti illimitati, 200 SMS e 70 gigabyte di internet, sempre in 4G.



La promozione è attivabile da tutti gli operatori virtuali ad eccezione di Luca, Ho, Very e Kena, mentre è compatibile anche con le portabilità in entrata da Iliad, Fastweb e PosteMobile.

TIM

Tim ha rinnovato proprio a fine mese il proprio listino di offerte di portabilità, dopo un Ottobre 2020 un pò in sordina dove non si erano registrate grosse novità. L'operatore telefonico propone tre offerte: TIM Wonder One, Tim Wonder e TIM Wonder Four.

Tim Wonder One ha un prezzo di 7,99 Euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico in 4G, alla velocità di 150 Mbps in download e 75 Mbps upload. La promozione, che è attivabile solo online attraverso la pagina dedicata, è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e dagli operatori virtuali ad eccezione di Ho e Kena Mobile.



TIM Wonder invece include lo stesso bundle, ma ha un costo di 9,99 Euro al mese ed è attivabile, sempre attraverso il sito web di TIM, da coloro che acquistano una nuova scheda o che effettuano la portabilità da Ho e LycaMobile.

Infine, troviamo TIM Wonder Four che ha un prezzo di 18,99 Euro ed offre 20 gigabyte e minuti illimitati verso tutti. Il prezzo più elevato è dato dal fatto che è rivolta a chi effettua la portabilità da Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena Mobile.



In tutti e tre i casi è necessario sostenere un costo iniziale di 25 Euro per la SIM, che include 20 Euro di traffico e 5 Euro per l'attivazione.