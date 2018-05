Volkswagen Golf GTI TCR Concept: 264 Km/h per la GTI più veloce della gamma

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La GTI più veloce sul mercato. È con questa premessa che Volkswagen ha presentato sulle rive del lago Wörtersee, in Austria, la nuova Golf GTI TCR Concept. Ancora non è disponibile, ma entro fine anno arriverà il modello di serie: le differenze con il concept dovrebbero essere minime, del resto siamo di fronte a un vettura creata per gli appassionati, un altro tassello nella storia di una macchina divenuta una vera e propria icona. Jürgen Stackmann, Sales Board of Management di Volkswagen, ha dichiarato: "In questo momento, la Golf GTI TCR Concept - una sportiva derivata dal mondo delle corse - è uno studio. Ma per la fine dell'anno, vogliamo rendere questa visione una realtà".

Molto spesso i concept non arrivano sul mercato, ma non è questo il caso della GTI TCR, di cui Volkswagen ha già rilasciato alcuni dettagli del modello stradale. Dettagli che, al pari di un'estetica aggressiva ma comunque fedele al modello originale, mettono al centro l'animo sportivo, cuore pulsante di ogni GTI.

Creata per gli appassionati

Il concept mostrato nel corso del GTI Meeting sul lago Wörtersee può sembrare estremo, sia nelle prestazioni che in parte nel look, ma gli appassionati disposti a spendere cifre considerevoli per avere un modello unico nel suo genere non mancano. La prova l'abbiamo avuta proprio durante l'evento dedicato ai cultori della Golf GTI, che hanno portato modelli di ogni anno e tipo sulle strade austriache, tra mezzi restaurati e fedeli agli originali, e altri invece personalizzati all'estremo. Lo scorso anno l'evento ha contato 125.000 presenti e oltre 7000 auto provenienti da tutta Europa, alcuna anche dagli Stati Uniti. La passione per il brand di certo non manca, e proprio su questo fa leva la GTI TCR Concept. "La Golf GTI TCR sarà il modello più veloce della gamma". Un'affermazione importante quella di Volkswagen, che ha a listino la GTI standard e la potente R, entrambe con una velocità massima di 250 Km/h. Anche il 2.0 TSI da 290 cv e 370 nm di coppia tra i 1600 e i 4300 giri della TCR raggiunge i 250 Km/h, ma per i futuri acquirenti sarà possibile togliere il limitatore (optional) e arrivare così a 264 Km/h. Questi dati non sono riferiti al concept, ma al modello stradale, che promette quindi prestazioni da primato per la gamma Golf.

Ancora non si conoscono tutti i dettagli sulla variante di serie, ma Volkswagen ha dato altre importanti indicazioni, come la presenza del cambio DSG a 7 rapporti e di pneumatici da 18 pollici di serie. All'interno dei cerchi trova invece spazio un sistema frenante con dischi perforati ad alte prestazioni, derivato dall'esperienza accumulata dal gruppo tedesco nel campionato TCR. Altra differenza rispetto al GTI classica è il doppio radiatore, per una migliore dissipazione del calore del motore.

I più esigenti in termini di prestazioni potranno contare anche su un pack opzionale che comprende cerchi da 19 pollici, un design ancora più aggressivo e Adaptive Chassis Control: questo permette un controllo maggiore sulle sospensioni, adattandole a diversi stili di guida in base alle esigenze. Il pack comprende anche l'aumento della velocità massima a 264 Km/h.

L'arrivo della Golf GTI TCR sul mercato è previsto per la fine dell'anno, a un prezzo che, secondo quanto affermato dal Volkswagen, si trova a metà tra quello della GTI (35.600€) e quello della Golf R (47.200€). Serviranno circa 40.000€ per portarsi a casa un TCR quindi, una cifra che, dopo quello che abbiamo visto sul lago Wörtersee, gli appassionati saranno certamente pronti a spendere.