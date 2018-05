Volkswagen Golf GTI TCR: in arrivo la Golf più veloce di sempre

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La Golf è un'icona dell'automobilismo mondiale. Da molto tempo la casa di Wolfsburg fa affidamento su questo storico marchio, che ha saputo rinnovarsi di anno in anno senza mai passare di moda. Gli appassionati nel mondo sono tantissimi, e molti di questi si ritroveranno il 9 maggio sulle rive del lago Wörthersee, in Austria. Il festival di Wörthersee raduna infatti i fan più accaniti del brand tedesco, che porteranno in Austria vetture di ogni anno e tipo, con gare di burnout e un'attenzione particolare al tuning. Lo scorso anno sono stati oltre 125.000 i partecipanti all'evento, con 7.300 vetture portare alla rassegna dai fan. Il palcoscenico perfetto per presentare una Golf davvero unica nel suo genere, la GTI TCR, un modello che punta tutto sulle prestazioni estreme e sul look aggressivo.



Un concentrato di potenza

Manca poco ormai alla presentazione della Golf GTI TCR, per ingolosire i fan Volkswagen ha nel frattempo diffuso alcune immagini teaser, oltre a qualche dettaglio sulle caratteristiche uniche di questa vettura. Come si può vedere dalle immagini, la linea classica della Golf non è stata stravolta, ma sono molti i dettagli che rendono la GTI TCR un modello unico, a cominciare della carrozzeria, decisamente più muscolare della già aggressiva GTI. Lo sviluppo di questo modello segue in parte quello della variante utilizzata nel campionato WTCR (World Touring Car Cup). Minigonne, paraurti posteriore e dettagli sportivi sono la centro di un design che mira ad esprimere una cattiveria che non si ferma alla semplice estetica, visto che anche meccanica e motore sono stati rivisti completamente in questo modello. All'anteriore è stato infatti inserito il differenziale autobloccante, elemento che va a migliorare l'aderenza della vettura all'asfalto, mentre il motore 2.0 Turbo raggiunge ora i 290 cv, contro i 245 dell'attuale GTI. Tutta questa potenza viene gestita da un cambio DSG a 7 rapporti, per una velocità massima di 250 Km/h.

A richiesta dei futuri acquirenti però, questo limite può essere portato a 267 Km/h con una coppia di 370 nm tra i 1600 e i 4300 giri. Queste caratteristiche, come affermato dal comunicato diffuso da Volkswagen, la rendono la Golf più veloce mai prodotta. Per scoprire tutte le novità sulla nuova GTI TCR non resta altro che attendere la sua presentazione durante il festival di Wörthersee, a cui saremo presenti per darvi tutti i dettagli della nuova super sportiva della casa tedesca.