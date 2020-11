Watch Dogs Legion alla prova con RTX 3080: niente 4K a 60 fps

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

La prova di Watch Dogs Legion su PC ci ha lasciato l'amaro in bocca. Poche settimane fa abbiamo visto, nella nostra recensione della RTX 3080 di NVIDIA, come questa scheda fosse in grado di gestire bene il 4K con Ray Tracing e DLSS attivi praticamente con ogni gioco, il tutto con un frame rate pari o superiore ai 60 fps. Ci aspettavamo un comportamento simile anche con Watch Dogs Legion, che a dispetto di un'effettistica avanzata legata al Ray Tracing non propone un motore grafico davvero next-gen, e invece non è così.

Abbiamo messo alla prova il nuovo arrivato di Ubisoft con una configurazione di fascia molto alta, che comprende la succitata RTX 3080 e un Ryzen 9 5900X, ottenendo però un frame rate lontano dalle nostre aspettative.

Requisiti di sistema e configurazione di prova

Watch Dogs Legion offre un menù di configurazione molto ricco di opzioni, che lo rende sufficientemente scalabile, a patto di avere almeno una GPU di fascia medio-bassa sotto al cofano. La cosa fondamentale è tarare al meglio i preset disponibili in base al proprio hardware. Di norma in 1080p attivare il preset Ultra non è impossibile, anche con GPU di fascia media, nel caso di Watch Dogs Legion consigliamo però di scendere al preset "Molto Alto", che offre un frame rate decisamente più elevato.

Watch Dogs soffre di un'ottimizzazione non ottimale, lo vedremo anche dopo nei benchmark della RTX 3080, ma lo si può osservare anche nei requisiti minimi diffusi da Ubisoft. Mettendo da parte la configurazione minima consigliata, che secondo gli sviluppatori permette di giocare in 1080p con impostazioni al minimo, uno scenario che abbassa troppo il livello di dettaglio, i requisiti consigliati per il 1080p con preset su "Alto" comprendono una CPU Intel i7-4790 o Ryzen 5 1600, con una GTX 1660 Super (o comunque una GPU con almeno 6 GB di RAM) e 8 GB di RAM di sistema.



Per il 1440p, sempre con preset su "Alto", Ubisoft consiglia invece in i7-9700K o Ryzen 7 3700X, con una RTX 2060 Super, o comunque una GPU con 8 GB di RAM, e 8 GB di RAM di sistema. Interessante osservare i requisiti consigliati per il 4K con preset Ultra, che prevedono sempre un i7-9700K o Ryzen 7 3700X, in coppia con una RTX 3080, tutto questo per gestire il gioco senza nemmeno il Ray Tracing attivo.

Ci sono poi diverse configurazioni consigliate proprio per il Ray Tracing, di cui citiamo solo quella che permette di giocare con settaggi e RT su Ultra, che di fatto corrisponde a quella appena citata per il 4K: Ubisoft suggerisce di utilizzare il preset "Performance" con il DLSS, che fa però perdere nitidezza all'immagine.

Insomma, siamo di fronte a uno dei titoli più pesanti che sia uscito nell'ultimo periodo. Requisiti di questo tipo sarebbero giustificati in presenza di un comparto grafico davvero next-gen, ma non è questo il caso, basti pensare che il Ray Tracing è implementato solo per riflessi e ombre, al contrario di Control, che aggiunge a questo l'illuminazione globale, oltre a un impatto qualitativo più elevato.

Con questo non vogliamo dire che Watch Dogs Legion non abbia un buon impatto grafico, anzi, certi scorci sono davvero suggestivi e i riflessi in Ray Tracing sono spettacolari, ma nell'insieme tutto questo non dovrebbe mettere in difficoltà una RTX 3080, come in realtà accade.

Prestazioni

Abbiamo provato Watch Dogs Legion su un PC composto processore AMD Ryzen 9 5900X con 16 GB di RAM a 3600 MHz, GPU RTX 3080 con 10 GB di RAM e monitor ROG PG27UQ, su cui abbiamo fatto girare il benchmark interno del gioco. Ci siamo focalizzati soprattutto sul 4K, che è poi la risoluzione per cui la 3080 è stata pensata e con cui, almeno finora, ha sempre mostrato ottime prestazioni.

Senza il DLSS e con impostazioni su Ultra (Ray Tracing compreso) il titolo Ubisoft ha mostrato 25 fps medi in 4K. Un dato che non avevamo rilavato in nessun altro titolo con la RTX 3080, basti pensare che Control, senza DLSS e con le impostazioni al massimo, funziona a una media di 36 fps con Ray Tracing attivo. Abilitando il DLSS in modalità "Qualità", sempre in 4K, la situazione migliora molto, con un frame rate medio di 42 fps nel benchmark interno, che sale a 58 fps settando il DLSS su "Performance".

Il DLSS è implementato abbastanza bene, non siamo ai livelli di Control o di Death Stranding, in questo caso si nota una minor nitidezza dell'immagine con DLSS attivo, ma come sappiamo la tecnologia di NVIDIA migliora col tempo e siamo comunque su livelli qualitativi molto buoni già ora, il DLSS è perfettamente utilizzabile. Disattivando il Ray Tracing e il DLSS ci saremmo aspettati prestazioni decisamente superiori, invece non è così, perché in 4K abbiamo toccato i 54 fps medi, si tratta della prima volta che non riusciamo a raggiungere il target del 4K a 60 fps con la 3080 senza Ray Tracing attivo.

Insomma, sembra chiaro che non siamo di fronte a un problema di gestione del Ray Tracing o del DLSS, quanto più a un titolo che necessità di maggiore ottimizzazione per poter sfruttare la potenza disponibile nei moderni PC, più che sufficiente per gestire il dettaglio grafico presente in Watch Dogs Legion a un frame rate più elevato.