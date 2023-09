watchOS 10 dà nuova vita ad Apple Watch: tutte le novità dell'OS

watchOS 10 rappresenta probabilmente il più grande aggiornamento mai portato da Apple su Apple Watch dal lancio del suo primo smartwatch per una serie di motivo. Contrariamente a quanto avviene con i nuovi iOS 17 ed iPadOS 17, il nuovo sistema operativo "indossabile" di Apple rivoluziona l'interfaccia grafica che gli utenti hanno conosciuto fin'ora, ed aggiunge sui polsi dei possessori dello smartwatch delle funzionalità che renderanno l'esperienza ancora più completa.

La prima, vera, riprogettazione dell'UI

watchOS 10 porta con se la prima vera riprogettazione dell'interfaccia grafica da diversi anni. Apple ed i suoi ingegneri hanno infatti coniugato design alla facilità d'accesso alle informazioni per creare nuovi quadranti, come quello basato su Siri, in modo tale da consentire agli utenti di accedere rapidamente a ciò di cui hanno bisogno nel corso della giornata: se ad esempio su Wallet è salvata la carta d'imbarco di un biglietto aereo, si vedrà nel quadrante l'alert che permette di accedere rapidamente al QR Code da mostrare ai controlli. Lo stesso vale anche perle applicazioni più utilizzate a seconda delle proprie abitudini.



Apple ha anche riprogettato le applicazioni per fare in modo che, soprattutto sui modelli Ultra della lineup e sulle ultime versioni di Apple Watch, sfruttino a pieno lo schermo. Inoltre, cambia anche il funzionamento della Digital Crown quando l'orologio è sul quadrante: ruotandola si accedere allo Smart Stack che visualizza proprio le informazioni a seconda delle proprie abitudini, mentre una doppia pressione fa apparire l'elenco delle app visualizzate di recente a cui in precedenza si accedeva tramite la pressione del pulsante laterale.

Come dicevamo poco sopra, arrivano su Apple Watch i widget, proprio nello Smart Stack che riprende il funzionamento del quadrante di Siri. Apple ha spiegato che basandosi sulle abitudini degli utenti ed utilizzando l'IA, questa funzione mostrerà i widget in base all'ora del giorno. Interessante anche notare come Smart Stack sia completamente personalizzabile: con una pressione prolungata è infatti possibile aggiungere e rimuovere i widget delle applicazioni, ma anche scorciatoie. Apple ha anche cambiato l'azione necessaria per richiamare il centro di controllo, che ora viene mostrato premendo il pulsante laterale dalla schermata principale o da qualsiasi app.

Tante app aggiornate, e nuovi quadranti

Tra le novità introdotte da watchOS 10 su Apple Watch troviamo anche alcuni nuovi quadranti. Manca (e mancherà) il supporto ai quadranti di terze parti su watchOS, su cui Apple ha chiuso definitivamente le porte subito dopo la WWDC, attraverso le dichiarazioni dei dirigenti che hanno spiegato come tale scelta sia legata al fatto che una funzionalità di questo tipo potrebbe rompere i quadranti, ed Apple vuole che gli utenti "non devono preoccuparsi che il quadrante funzioni ancora anche dopo un aggiornamento importante".

Con watchOS 10 arrivano le nuove Watch Face Palette, Snoopy, Modulare Ultra, Solare Analogico e Nike Globe. Con Palette è possibile scegliere tra una tavolozza di colori bicolore con due tonalità, mentre il quadrante ispirato a Snoopy riprende il concept di quello con Topolino ma con protagonisti i personaggi dei Peanuts, ovvero Snoopy e Woodstock.



Apple ha aggiornato anche tante applicazioni preinstallate sull'Apple Watch. In Attività, ad esempio, è possibile scegliere tra varie interfacce grafiche per visualizzare più dettagliatamente calorie, allenamenti ed ore in piedi.

Aggiornata anche l'app Allenamento, che porta con se novità rivolte principalmente a ciclisti ed escursionisti grazie alla possibilità di connettere lo smartwatch direttamente agli accessori Bluetooth progettati per coloro che praticano tali sport, in modo tale da avere sempre a disposizione sul polso informazioni più precise e dettagliate sull'attività svolta. Per gli escursionisti, l'Apple Watch ora invia avvisi di quota quando hanno superato un determinato limite. Per gli sviluppatori, arrivano anche nuove API per l'allenamento, che potranno integrarle nelle proprie app in modo tale da portare ancora più informazioni, come i cambi di direzione e di accelerazione, due metriche particolarmente utile per chi pratica golf e tennis.

Rinnovata completamente l'applicazione Mappe, che mostra ancora più dati: le montagne, le valli, i laghi ed i fiumi sono maggiormente visibili, così come i punti d'interesse che possono essere cercati attraverso il pulsante inserito in basso a destra. Lo stesso vale anche per l'applicazione Bussola che ora consente di inserire un obiettivo di altitudine che una volta raggiunto fa inviare dallo smartwatch un avviso.



Tra le feature di contorno che arrivano su Apple Watch con watchOS 10, troviamo il supporto alla funzionalità NameDrop che consente di scambiare rapidamente le schede di contatto avvicinando un iPhone ad Apple Watch o due Apple Watch. Arrivano sullo smartwatch le chiamate audio FaceTime di gruppo.



watchOS 10 per l'installazione richiede un iPhone Xs, Xr o successivo con installato iOS 17, ed è compatibile con Apple Watch Series 4, 5, 6, 7, 8 e 9, Apple Watch SE ed SE 2, ed Apple Watch Ultra ed Ultra 2.